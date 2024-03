Berlin. Suchen Männer in Beziehung etwas anderes als Frauen? Ein Experte weiß die genaue Antwort - und verrät die Wünsche von vielen Männern.

Sicherlich geht es nicht darum, dem Partner in einer Beziehung jeden Wunsch von den Augen abzulesen. Aber interessant wäre es doch zu wissen, was sich Männer von ihrer Partnerin wünschen. Ein Beziehungscoach verrät, was Männer von einer Partnerschaft erwarten und räumt mit gängigen Klischees auf.

Partnerschaft: Was wollen Männer in einer Beziehung?

So verschieden sind Männer und Frauen gar nicht. Zumindest nicht, wenn es um die Bedürfnisse in einer Liebesbeziehung geht, sagt Dominik Borde, Beziehungscoach und Gründer von „Sozialdynamik“. Die stereotype Rolle des umtriebigen Mannes möge zwar teilweise zutreffen, sei aber auf Dauer unglaublich anstrengend.

Der Coach erklärt: „Viele Männer suchen in einer Beziehung neben einer tiefen emotionalen Bindung vor allem Wertschätzung“. Dazu gehöre vor allem, dass ihre Leistungen und ihre Individualität anerkannt würden. Schließlich wünschten sich Männer wie Frauen in der Regel eine Partnerschaft mit jemandem, der ihre Ambitionen unterstützt, klar kommuniziert sowie treu und ehrlich ist.

Letztlich geht es vielen um langfristige Bindungen, das legt zumindest eine repräsentative Umfrage der Singlebörse „LemonSwan“ nahe. Demnach sehnen sich 39 Prozent der Single-Männer und auch 37 Prozent der Single-Frauen nach einem Partner auf Dauer. Immerhin 41 Prozent der Befragten gaben an, bereits seit mehr als 20 Jahren glücklich in einer Beziehung zu leben.

Wie wichtig ist der Sex in einer Beziehung?

Wenn Friedrich Nietzsche recht hatte, als er seinen Zarathustra schrieb, ist die Sache klar: „Doch alle Lust will Ewigkeit, will tiefe, tiefe Ewigkeit“, soweit das berühmte Zitat. Tatsächlich wird vor allem Männern nachgesagt, sie seien ständig von Lust getrieben. „Sex spielt eine zentrale Rolle“, sagt Borde, „aber nicht nur im körperlichen Sinne“. Für Männer sei der Geschlechtsakt ein wichtiger Ausdruck von Intimität und emotionaler Verbundenheit – vor allem, wenn sie mit ihrer Partnerin sexuell harmonierten und sich befriedigt fühlten.

Am liebsten, so der Beziehungscoach, hätten Männer „das Gefühl, dass sie mit ihrer Art, Mann zu sein, bei der Frau gut ankommen“. Männer wollten wertgeschätzt und auch mit ihren vermeintlichen Schwächen akzeptiert werden. Vor allem angesichts des ständigen Konkurrenzkampfes, in dem sich Männer oft befinden, werde Sex als Akt der Entlastung empfunden.

Ständige Kritik und Kontrolle gehört zu den größten Liebeskillern bei Männern. © Shutterstock/Andrii Zastrozhnov | Unbekannt

Männer wollen Freiraum und Nähe zugleich

Eine gute Beziehung zu führen bedeute auch, einander Freiräume zu lassen. Diesen Anspruch können Männer laut Dominik Borde oft noch besser artikulieren, da es sich um ein Bedürfnis handele, das gesellschaftlich seit jeher als männlich definiert werde. Enge Verbundenheit und gleichzeitig persönliche Freiräume zu schätzen, sei dabei kein Widerspruch. Im Gegenteil: „Es zeigt, dass man die Individualität des anderen respektiert, ohne die emotionale Nähe zu vernachlässigen“, sagt Borde.

Experte verrät: Diese Eigenschaften einer Partnerin schätzen Männer besonders

Männlichkeit hin oder her: Was sich viele Männer wünschen, sei eine Frau, „die unabhängig ist, aber auch Empathie und emotionale Unterstützung bietet“, erklärt Dominik Borde. Also eine gleichberechtigte Partnerschaft, in der man die Andersartigkeit des anderen akzeptiere und schätze.

Worauf Männer auf keinen Fall verzichten wollen

Vertrauen, Treue und Respekt seien drei wichtige Eckpfeiler für eine stabile, ausgeglichene und gesunde Partnerschaft. Umgekehrt werde ständige Kritik oder Kontrolle durch die Partnerin von Männern als negativ empfunden, sagt Beziehungscoach Borde. Denn die größte Angst von Männern in der Liebe sei es, in ihrer Autonomie eingeschränkt zu werden. Ob Männerabend, Fitnessziele oder ein geliebtes Hobby – Männer wollten diesen Teil ihrer Persönlichkeit auch in einer Beziehung ausleben können. Und im Gegenzug erwarteten sie von ihrer Partnerin keine großen Liebesschwüre – Männer drückten ihre Zuneigung und Liebe durch Taten aus.

Natürlich sind menschliche Vorlieben individuell. Nicht alle hier aufgeführten Merkmale spiegeln die Vorlieben jeder Frau und jedes Mannes wider. Dennoch können sie einen ersten Anhaltspunkt bieten.