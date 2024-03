Berlin. Trümmerteile der ISS sollen am Freitag auf der Erde niedergehen, Deutschland könnte getroffen werden. Wie verhalten Sie sich richtig?

Trümmerteile eines ausrangierten Batteriepakets der Internationalen Raumstation ISSkönnten am Freitag auf die Erde niedergehen. Deutschland sei von dem Ereignis nach jetzigem Kenntnisstand nicht direkt betroffen. Das teilten das für Raumfahrt zuständige Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) am Donnerstag übereinstimmend mit.

Handy-Nutzer in einigen Regionen in Deutschland erhielten am Nachmittag entsprechende Informationen auf ihr Smartphone.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) verbreitete am Donnerstagnachmittag über mehrere Warn-Apps eine amtliche Gefahreninformation, derzufolge die Wahrscheinlichkeit, dass Trümmer auf Deutschland stürzen, derzeit sehr gering sei.

„Sollte sich das Risiko erhöhen, erhalten Sie eine neue Information“, hieß es dort. Möglich seien aber „Leuchterscheinungen oder die Wahrnehmung eines Überschallknalls“.

Weltraumschrott von ISS: Wo Sie Warnung mitbekommen

Auch wenn das Risiko gering ist: Es ist nie verkehrt, informiert zu sein. Zur Sicherheit empfiehlt es sich, die Katastrophen-Warnapps Nina und/oder Katwarn auf das Smartphone zu laden. Über Nina informiert das BBK Nutzende über drohende Gefahren und gibt Handlungsempfehlungen. Katwarn leitet offizielle Informationen, Warnungen und Empfehlungen weiter.

Bei solchen Warnungen gibt es drei Warnstufen:

Die niedrigste ist die aktuell vorliegende Gefahreninformation, bei der über eine mögliche Gefahr informiert wird

Bei Warnstufe zwei besteht eine Gefahr

Bei der höchsten Warnstufe eins besteht eine Gefahr für Leib und Leben. Dann ist ein sofortiges Handeln nötig.

Zusätzlich informiert das BBK über seine Website. Dort heißt es: „Sollten sich Hinweise abzeichnen, dass der Wiedereintritt das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland betrifft, so werden die bestehenden Krisenreaktionsmechanismen und Informationswege genutzt, um auf eine mögliche Gefährdung zu reagieren.“

Grafik-Diagramm Nr. 106858, Querformat 90 x 80 mm, "Statistik zu Weltraumschrott"; Redaktion: A. Brühl; Grafik: F. Bökelmann © dpa | dpa-infografik GmbH

Warnung vor Weltraumschrott: Wann ist mit Einschlag zu rechnen?

Laut dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe wird der Wiedereintritt des Batterieblocks von der ISS zwischen dem Mittag des 8. März und dem Mittag des 9. März erwartet. Dann seien auch besagte „Leuchterscheinungen oder die Wahrnehmung eines Überschallknalls möglich“, heißt es in einer Warnung des BBK.

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) gibt dagegen ein Zeitfenster von rund 20 Stunden an, beginnend am späten Freitagabend deutscher Zeit. Die Schätzung zum Wiedereintritt könne sich aber noch ändern.

Weltraumschrott von der ISS: Wo ist mit Einschlag zu rechnen?

Die Chance ist derzeit gering, wenn aber Trümmerteile des tonnenschweren Batterieblocks von der ISS über Deutschland niedergehen, dann wären mehrere Regionen in der Mitte und im Südwesten der Bundesrepublik potenziell betroffen.

Ein Streifen beginnt im Westen der Republik im Kreis Kleve führt über das Ruhrgebiet, Paderborn, Kassel, Halle, Leipzig und Dresden in den Osten

Der zweite Streifen erstreckt sich von der Eifel im Westen über Gießen, Fulda und Jena und schließlich über Thüringen und erneut über Leipzig und Dresden

Auch der Südwesten könnte betroffen sein, allerdings erst am Freitag zwischen 19.54 Uhr und 19.55 Uhr

Batterieblock der ISS fällt auf Erde: Trümmerteile anfassen?

Sollte es – wider Erwarten – zu einem Einschlag von Trümmerteilen in Deutschland kommen, dann sollten Sie diese nicht berühren.

Charlotte Bewick vom Bremer Raumfahrtkonzern OHBerklärte dem ARD-Magazin „Butenundbinnen“: „Wenn ein Teil den Wiedereintritt in die Erdatmosphäre überlebt, ist es zunächst einmal sehr heiß.“ Durch den Aufprall auf die Erde könne ein etwa ein Meter tiefer Krater entstehen, die Teile könnten zudem giftige Stoffe enthalten.

„Wer also ein solches Teil findet, sollte es auf keinen Fall anfassen und sofort die Behörden informieren“, warnt die Expertin. Das heißt: Wer ein Stück Weltraumschrott im Garten findet, wählt 112 oder 110. (pcl/mit dpa)