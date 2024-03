Hamburg. Sie wollen einen Kreuzfahrturlaub buchen und dabei Geld sparen? Mit diesen Tipps und Tricks reisen Sie deutlich günstiger.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um bei der Buchung einer Kreuzfahrt Geld zu sparen. Wir haben für Sie einige Tipps und Tricks zusammengefasst:

Frühbucherrabatt: Viele Reedereien bieten Rabatt-Aktionen für Frühbucher an. Wer seinen Urlaub langfristig planen muss oder Planungssicherheit bevorzugt, kann von zahlreichen Vorteilen profitieren. Neben attraktiven Preisnachlässen bieten Kreuzfahrt-Anbieter Frühbuchern auch eine größere Auswahl an Kabinen (Unterkünfte mit Balkon oder Suiten sind schnell ausgebucht) und Zusatzleistungen wie kostenlose Getränkepakete oder einen gratis WLAN-Zugang an Bord. Wer als Gruppe verreisen will, profitiert ebenfalls von einer frühzeitigen Buchung, um beispielsweise Kabinen nebeneinander zu reservieren.

Kreuzfahrt: Wer flexibel ist, spart Geld

Nebensaison: Es gibt gleich mehrere Gründe, warum Kreuzfahrten in der Nebensaison oft günstiger sind. Zum einen gibt es oft eine größere Verfügbarkeit von Kabinen, da weniger Menschen in dieser Zeit Urlaub machen oder die Wetterbedingungen in den verfügbaren Zeiträumen weniger attraktiv sind. Außerhalb der Ferienzeiten oder Feiertage ist die Nachfrage nach Kreuzfahrten deutlich niedriger. Reedereien senken daher oft ihre Preise, um Kabinen zu füllen. In dieser Zeit gibt es auch vermehrt Rabattaktionen, um Urlauber für die angebotene Schiffsreise zu begeistern.

Geheimtipp: von Stornokabinen profitieren

Glücks- oder Garantiekabinen: Wer Überraschungen mag, für den sind Glückskabinen der perfekte Weg Kosten zu sparen. Denn Glückskabinen sind günstiger als reguläre Kabinen derselben Kategorie. Die genaue Lage und die spezifischen Merkmale der Unterkunft sind allerdings unklar: Bei dieser Buchung weiß der Passagier nicht, welche Kabine er auf dem Kreuzfahrtschiff bekommt. Der Passagier erhält erst kurz vor der Abreise genauere Informationen. Zudem ist die Auswahl hinsichtlich des Decks eingeschränkt.

Stornokabinen: Ein echter Geheimtipp! Sobald ein Passagier seine Reise storniert, wird die Kabine an die jeweilige Reederei zurückgegeben. Diese gibt das Zimmer dann meist kurz vor der Reise wieder zur Buchung frei, dieses Mal aber deutlich preisgünstiger. „Offiziell gibt es Stornokabinen nicht wirklich“, erklärt „Verrückt nach Meer“-Offizier Christian Baumann, der mittlerweile ein auf Kreuzfahrten spezialisiertes Reisebüro leitet. „Wenn jemand aber aus wichtigen Gründen stornieren muss und in einem Tarif gebucht hat, in dem er eine Nachkorrektur vornehmen kann, dann kann er die Kabine tatsächlich an jemand anderen verkaufen. Eine große Auswahl mit Kabinen und Terminen gibt es aber nicht, weil es eben Stornokosten sind. Es gibt dann bei einer bestimmten Abfahrt eine ganz bestimmte Kabine etwas günstiger zu buchen.“

Kreuzfahrten um die halbe Welt zum Schnäppchenpreis

Positionierungsfahrten: “Es gibt Zeiten, in denen es ganz bestimmte Rabattaktionen gibt. Zum Beispiel bei Transatlantiküberfahrten oder sogenannte Positionierungsfahrten im Oktober und April. Die Schiffe beenden dann ihre Karibik oder Mittelmeer-Zeit und machen genau diese Fahrten, auf denen man sehr günstig mitreisen kann”, so die Kreuzfahrt-Expertinnen Janice und Juliet von „Cruise Sisters”. „Man muss jedoch wissen, dass die meistens viele Seetage beinhalten.”

Auch Last Minute-Angebote sollten Sie im Auge behalten: Je kurzfristiger Sie eine Kreuzfahrt buchen, desto günstiger können Sie manche Kabinen erwerben. Hier müssen Sie jedoch eine gewisse Flexibilität bezüglich der Reisedaten und Route mitbringen. Kreuzfahrtlinien bieten oft stark reduzierte Preise für unverkaufte Kabinen kurz vor dem Abreisedatum an, um eine optimale Auslastung des Schiffes zu gewährleisten.

Preisvergleich und Newsletter: eine gute Vorbereitung als Schlüssel

Newsletter: Wer auf der Suche nach den besten und preisgünstigsten Angeboten ist, der sollte sich für kostenlose Newsletter und Benachrichtigungen von Kreuzfahrtgesellschaften oder Reiseanbietern anmelden. So wird man direkt über Rabattaktionen oder Last-Minute-Angebote informiert, sobald diese verfügbar sind.

Von Experten lernen: Von Bloggern, wie den „Cruise Sisters“ können Kreuzfahrtneulinge sich clevere Tipps und Tricks abschauen. Die Schwestern Janice und Juliet Altmeyer gehen seit 2009 im Doppelpack auf Kreuzfahrt – und sind mittlerweile echte Expertinnen in der Kreuzfahrt-Szene. Ihr Tipp, um an die besten Angebote zu kommen: „Wir suchen online, haben aber auch viele Newsletter verschiedener Anbieter abonniert, damit wir direkt informiert werden, wenn es neue Angebote gibt. Wir vergleichen aber auch immer die Preise bei verschiedenen Online-Reiseportalen. Wenn wir auf einer Kreuzfahrt bzw. Reederei noch nicht waren, checken wir immer erst die Bewertungen anderer Passagiere, die bereits die Tour gebucht haben, um uns ein Bild zu machen. Stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis? Was ist im Reisepreis alles enthalten? Ist es die richtige Reederei für mich? Die Wahl des Schiffes spielt eine große Rolle, denn jede Reederei hat ganz andere Schwerpunkte“, so die Blogger-Schwestern.