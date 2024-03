Berlin. Das Smartphone wird geklaut oder geht kaputt: Handyversicherungen versprechen, dann zu zahlen. Diese Tipps ersetzen die teure Police.

Von Henriette Neubert

Es gibt eine ganze Reihe an Angeboten, um das neue, teure Handy gegen Verlust oder Schäden abzusichern. Oft bekommen Käufer direkt im Elektronikgeschäft eine Versicherung angeboten, mitunter zeigen Verkäufer dazu recht eindringlich im Verkaufsgespräch, was alles mit dem Smartphone passieren kann. Auch Handyhersteller selbst oder verschiedene Versicherungen haben entsprechende Produkte parat.

Display bis Akku: Diese Leistungen bieten Handyversicherungen

Die Leistungen der verschiedenen Anbieter ähneln sich sehr, wenn das Mobiltelefon beschädigt wird. Die Versicherungen übernehmen die Reparaturkosten, wenn das Display gebrochen oder Akku beschädigt ist. Es ist auch abgesichert, wenn das Smartphone, selbst verschuldet, feucht geworden oder heruntergefallen ist. Außerdem kann das Handy zusätzlich gegen Diebstahl versichert werden – das kostet dann aber extra.

Was zunächst sinnvoll klingt – das Handy gegen allerlei Schäden abzusichern –, ist jedoch nicht empfehlenswert. Aus verschiedenen Gründen:

Die Versicherung ist teuer,

ist teuer, die Leistungen sind eingeschränkt und

es gibt für viele Schäden eine günstigere Möglichkeit, diese zu beheben oder zu vermeiden.

Handyversicherungen sind zu teuer

Die Kosten für eine Handyversicherung sind abhängig vom Kaufpreis des Smartphones, mitunter auch vom Hersteller und vom Leistungsumfang. Eine aktuelle Recherche von Finanztip zeigt, dass die Absicherung für ein Handy im Wert von etwa 1150 Euro mit Diebstahlschutz für ein Jahr über 100 Euro kostet. Im Verhältnis zum Kaufpreis des Handys sind das satte zehn Prozent.

Verglichen mit den Kosten einer Kfz-Versicherung wird deutlich, wie teuer das ist: Niemand würde für sein Auto, das 10.000 Euro gekostet hat, 1000 Euro Versicherung pro Jahr bezahlen. Zu den Versicherungsbeiträgen kommt zudem oft noch eine Selbstbeteiligung im Schadensfall, von zehn Prozent oder 100 Euro. Ist keine Selbstbeteiligung vorgesehen, sind die Versicherungsbeiträge noch etwas höher.

Berechnungen von Finanztip zeigen, dass Versicherte für ein gebrochenes Display im zweiten Jahr der Versicherung beim Schadensfall draufzahlen würden – bei einem kaputten Akku schon im ersten Jahr. Dies ergibt sich aus den Zahlungen für Versicherungsbeiträge und Selbstbeteiligung auf der einen Seite und den Kosten für eine Reparatur andererseits. Hinzu kommt noch der Wertverlust des Handys.

Handyversicherung: In diesen Fällen zahlt sie nicht

Muss das Mobiltelefon ersetzt werden, weil es nicht mehr zu reparieren oder weg ist, erhalten Versicherte nur den Zeitwert, also den Betrag, den das Handy zum Zeitpunkt des Schadens noch wert ist und kein neues Handy. Bei einem Apple iPhone liegt der Wertverlust nach zwei Jahren bei 28 Prozent, bei einem Gerät von Samsung sind es ganze 70 Prozent. Abzüglich 100 Euro Selbstbeteiligung erhalten Versicherte am Ende des zweiten Versicherungsjahres kaum noch etwas zurück.

Vor allem bei Diebstahl und Verlust sind die Leistungen der Handyversicherungen eingeschränkt. Denn selbstverschuldeter Verlust ist laut Versicherungsbedingungen der Anbieter in der Regel ausgeschlossen. Dann ist es am Versicherungsnehmer, nachzuweisen, dass man es einem Dieb nicht zu leicht gemacht hat. Das heißt: Einen kurzen Moment das Telefon unbeaufsichtigt auf dem Tisch eines Cafés liegen gelassen oder im Rucksack in der vorderen Tasche transportiert – und schon gibt’s kein Geld von der Versicherung.

Handyversicherung sparen: Telefon mit anderen Mitteln schützen

Wird das Telefon infolge eines Einbruchdiebstahls gestohlen, ist der Verlust über die Hausratversicherung abgedeckt. Lässt jemand anderes das Telefon fallen und es geht kaputt, muss diese Person es ersetzen, beziehungsweise deren Privathaftpflichtversicherung. Kann der Schädiger nicht für die Kosten aufkommen, übernimmt die eigene Privathaftpflicht, wenn Forderungsausfall mitversichert ist.

Zudem reicht für das Display bereits eine Panzerschutzfolie sehr effektiv gegen Zerstörung. Wenn es nicht in der hinteren Hosentasche aufbewahrt wird, kann es nicht in die Toilette fallen und nass werden – einer der häufigsten Gründe für einen Feuchtigkeitsschaden.

Finanztip rät daher von Handyversicherungen ab. Besser ist es, selbst ein paar Maßnahmen zum Schutz des Handys zu ergreifen und in eine gute Haftpflicht-, beziehungsweise Hausratversicherung zu investieren.

