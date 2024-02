Doppelt sparen: Günstiger Energie gewinnen mit den smarten PV-Modulen von “Kleines Kraftwerk“. Bis 14. März locken 15% Rabatt auf den Kaufpreis!

Die eigenen vier Wände günstig mit Energie zu versorgen, geriet spätestens in den vergangenen zwei Jahren zur Herausforderung. Besonders Haushalte, die vollständig auf die Zulieferung von Strom durch Energieversorger angewiesen sind, können davon ein Lied singen. Preise pro Kilowattstunde von bis zu 65 Cent, wie sie der Strom-Report ausweist, sind zwar aktuell kein Thema. Jedoch bleiben Eigentümer und Mieter mit der Frage zurück: Wie sichere ich mir langfristig eine bezahlbare Stromversorgung?

Wie Vergleichsportale, zum Beispiel Verivox und Check24, zeigen, berechnen Energieversorger in Hamburg Mitte, Postleitzahl 20095, zurzeit bei einem Neukundentarif mit 24 Monaten Laufzeit über 30 Cent pro Kilowattstunde. Neukundenboni und weitere Lockangebote eingerechnet, betragen die für einen Vierpersonenhaushalt angelegten Monatskosten im ersten Vertragsjahr rund 110 Euro. Im zweiten Vertragsjahr fallen bei den meisten Anbietern über 130 Euro monatlich an. Ergibt in Summe knapp 2.700 Euro Kosten für Elektrizität. Außerhalb der Metropole fallen Kosten in ähnlicher Höhe an.

Hohe Stromkosten: Welche Alternative gibt es?

Aus naheliegenden Gründen fallen Wasserkraft und Windkraft zur Stromerzeugung für Privathaushalte aus der Betrachtung. Mit Photovoltaik Sonnenlicht in elektrische Energie umzuwandeln, wird derweil interessanter: Nicht nur regulatorische Vorgaben, sondern auch technische Innovationen zu immer geringeren Preisen erhöhen die Effizienz und damit die potenzielle Ersparnis für jederman.

2,6 Millionen private Photovoltaikanlagen sind Stand Sommer 2023 laut Statistischem Bundesamt dafür verantwortlich gewesen, dass sich immer mehr Haushalte ganz oder teilweise autark Strom beschaffen. Ein Plus von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, wobei die Nennleistung der Anlagen dank verbesserter Technik sogar über 20 Prozent stieg.

Photovoltaik: Großes Investment nur für Eigentümer?

Photovoltaikanlagen werden in jeder Größenordnung und mit unterschiedlichen Methoden installiert. Gerade die kompakten, einfach und vielseitig montierbaren Anlagen setzen sich aktuell unter dem Begriff "Balkonkraftwerk" durch. Der hübsche Begriff verdeutlich, dass sie für den Hausgebrauch optimiert und einfach zu installieren sind.

Am Beispiel der Anlagen und Halterungen von Kleines Kraftwerk aus Achim bei Bremen zeigt sich, dass man auch ohne großes Investment in den Genuss der Vorteile kommen kann. Ab 398,65 Euro kostet das Einstiegsmodell inklusive Balkon-Halterung, Wechselrichter, Anschlusskabel, Kundenbetreuung, Versand und 25 Jahren Garantie. Eine Anmeldung beim Netzbetreiber und im Marktstammdatenregister ist dennoch erforderlich. Ebenso notwendig ist die Zustimmung von Hausverwaltung oder dem Vermieter, sollte die Immobilie kein Eigentum sein.

Was kann ich mit so einem Bakonkraftwerk sparen?

Die Ersparnis hängt von der Leistung ab und die Leistung wiederum von der Anzahl der Module. Ein Modul generiert bis zu 430 kW pro Jahr, mit zwei Modulen sind es bis zu 860 kW und mit vier Modulen (Beispiel "Quattro") bis zu 1720 kW pro Jahr.

Im Abgleich mit der überschlagenen Kostenrechnung oberhalb lässt sich feststellen: Das Kleine Kraftwerk "Quattro" kostet im Abendblatt-Angebot zurzeit 1.019,15 Euro. Bei maximaler Auslastung generieren seine vier Module 1.720 kW Energie pro Jahr, die zu einem angenommenen Preis von 30 Cent andernfalls vom Versorger bezogen werden. Wertschöpfung/Ersparnis: 516 Euro jährlich beziehungsweise knapp 40 Prozent eines durchschnittlichen neuen Stromvertrags im ersten Jahr. Spätestens im dritten Betriebsjahr hat sich diese Anlage amortisiert. Wessen Haushalt pro Jahr weniger Strom als im Beispiel verbraucht, dessen Balkonkraftwerk amortisiert sich noch schneller.

Balkonkraftwerk: Kleines Kraftwerk nur für den Balkon?

Ein Balkonkraftwerk ist eine dezentrale Photovoltaikanlage, die für den Einsatz auf Balkonen, Terrassen, Dächern oder Gartenflächen entwickelt wurde. Die Montage erfolgt mit einer auf das System abgestimmten Halterung. Die PV-Systeme von Kleines Kraftwerk können für fünf verschiedene Montageformen oder ohne Halterung bestellt werden:

Wichtig: Die Einspeiseleistung darf zurzeit 600 Watt nicht übersteigen. Diese Einstellung kann über die verknüpfte App am Wechselrichter vorgenommen werden. Voraussichtlich wird im 1. Quartal 2024 die maximale Einspeisegrenze von 600 auf 800 Watt erhöht.

Kleines Kraftwerk garantiert jedem der bereits mehr als 45.000 Kunden immer die gleichen Qualitätsmerkmale:

25 Jahre Produktgarantie

Beratung und Hilfestellung vor und nach dem Kauf durch Experten, auch bei der Anlage-Anmeldung

Hohe Leistungsausbeute bei 94,7 Prozent

Halterungen statisch geprüft und in Deutschland gefertigt

Versand per Spedition gratis; auch Abholung möglich