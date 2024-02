Hamburg. Wasserpark, Hybrid-Achterbahn oder Unterwasser-Bar: Diese Kreuzfahrtschiffe beeindrucken mit spektakulären Attraktionen an Bord.

Langeweile kommt hier garantiert nicht auf!

„Carnival Jubilee“

Seit Ende Dezember 2023 steuert die „Carnival Jubilee“ der Reederei „Carnival Cruise Line“ von Texas aus die Karibik an. © Carnival Cruise Line | Carnival Cruise Line

Nervenkitzel pur an Bord! Wer im Urlaub Lust auf einen Adrenalinkick hat, für den ist die „Carnival Jubilee“ das perfekte Schiff. Der Kreuzfahrtgigant ist 344 Meter lang, 42 Meter breit und in sechs verschiedene Themenbereiche unterteilt – und die haben es in sich! In der Zone „The Ultimative Playground“ gibt es einen großen Wasserpark mit mehreren Spiralrutschen, einen Hochseilgarten und einen Sportkomplex, der unter anderem aus einem Basketball- und Minigolfplatz besteht.

Preisgekrönt! Kreuzfahrt mit 60-km/h-Achterbahn

Das Highlight: Das Kreuzfahrtschiff, das zum US-Unternehmen „Carnival Cruise Line“ gehört, beeindruckt mit einer großen, preisgekrönten Achterbahn oberhalb des Schiffes, die Geschwindigkeiten bis 60 km/h erreicht.

Die Achterbahn „BOLT - Ultimate Sea Coaster“ auf dem Kreuzfahrtschiff „Carnival Jubilee“ © Carnival Cruise Line | Carnival Cruise Line

Außergewöhnlich: Wie schnell die Achterbahn fährt, bestimmt der Fahrgast selbst. Auf den zwei Fahrtrunden kommen auch 15-Sekunden-Geschwindigkeitsbooster zum Einsatz, allerdings nur, wenn der Mitfahrende sich traut. 2021 und 2022 wurde die elektrische BOLT-Achterbahn, die sich auch auf den Schwesterschiffen „Mardi Gras“ und „Carnival Celebration“ befindet, zum besten Kreuzfahrtschiff-Feature gewählt und mit dem „Cruise Ship Award“ ausgezeichnet.

Auf insgesamt 18 Decks finden 5374 Passagiere Platz. Seine 7-tägige Jungfernfahrt hat das Schiff bereits am 23. Dezember 2023 vom texanischen Galveston in die westliche Karibik hinter sich gebracht.

„Icon of the Seas“

Am 27. Januar 2024 startet die „Icon of the Seas“, das größte Kreuzfahrtschiff der Welt, ihre erste buchbare Kreuzfahrt in die Karibik. © Royal Caribbean | Royal Caribbean

Es ist nicht nur das größte Kreuzfahrtschiff der Welt, es ist auch ein schwimmender Vergnügungspark: Auf der „Icon of the Seas“, die zur US-amerikanischen Reederei „Royal Caribbean International“ gehört, wird mit unzähligen Attraktionen auf insgesamt 1.200 Quadratmetern Entertainment pur geboten. An Bord gibt es beispielsweise den größten Wasserpark der Meere mit sieben Pools und sechs Rutschen, einen turmhohen Wasserfall und den ersten schwebenden Infinity-Pool auf hoher See.

Die schnelle Floßrutsche „Storm Surge“ im Wasserpark an Bord sorgt für Nervenkitzel bei den Passagieren der „Icon of the Seas“. © Royal Caribbean | Royal Caribbean

Kreuzfahrt mit Adrenalinkick: Die „Crown‘s Edge“

Wer sich sportlich betätigen will, wird seine Freude am Surfsimulator, der Eislaufbahn oder dem Hochseilgarten auf 47 Meter Höhe des Rekordschiffes haben. Wer ganz mutig ist, erobert die „Crown‘s Edge“: eine Art schwebender Gehweg in luftiger Höhe über dem Meer, der beim Betreten in Sekundenschnelle seine Form verändert. Eine Attraktion, die einem im wahrsten Sinne des Wortes den Boden unter den Füßen wegzieht.

Für Mutige: Die Attraktion „Crowns Edge“ auf dem Kreuzfahrtschiff „Icon of the Seas“. © Royal Caribbean | Royal Caribbean

Und auch für die Kleinsten ist auf dem Schiff gesorgt: Neben einem Extra-Bereich für Familien gibt es auch ein Karussell und einen Escape Room auf dem 365 Meter langen Kreuzfahrtschiff.

„Norwegian Aqua“

Nicht nur die Bugbemalung ist außergewöhnlich: Die „Norwegian Aqua“ legt 2025 in Florida für Karibik-Kreuzfahrten ab. © Norwegian Cruise Line (NCL) | Norwegian Cruise Line (NCL)

Auch „Norwegian Cruise Line“ (NCL) hat ein Kreuzfahrtschiff mit Alleinstellungsmerkmal in Planung: Im April 2025 nimmt die Reederei das Kreuzfahrtschiff „Norwegian Aqua“, das derzeit in der Fincantieri-Werft in Marghera nahe Venedig gebaut wird, in Betrieb. Die Besonderheit des 322 Meter langen Dampfers: Auf dem Oberdeck gibt es laut des Unternehmens die weltweit erste Hybrid-Achterbahn-Wasserrutsche als Attraktion. Die Doppelrutsche „Aqua Slidecosater“ soll Gäste mithilfe eines magnetischen Antriebs durch zwei verschiedene Kurse befördern.

Die „Norwegian Aqua“ bietet seinen Passagieren die weltweit erste Hybrid-Achterbahn und Wasserrutsche als Attraktion. © Norwegian Cruise Line (NCL) | Norwegian Cruise Line (NCL)

LED-Sportkomplex wird zum Nachtclub

Auch eine 10-stöckige Fallrutsche sorgt für den Extra-Adrenalinkick an Bord. Wer sich für Gaming-Erlebnisse begeistern kann, kommt im LED-Sportkomplex „Glow Court“, der sich am Abend in einen Nachtclub verwandelt, auf seine Kosten.

Der LED-Sportkomplex „Glow Court“ des Kreuzfahrtschiffes „Norwegian Aqua“ verwandelt sich am Abend in einen Club. © Norwegian Cruise Line (NCL) | Norwegian Cruise Line (NCL)

Und auch optisch kann sich der Kreuzfahrtgigant sehen lassen: Die bunte Bugbemalung hat das Schiff der in Kalifornien lebenden Street-Art-Künstlerin Allison Hueman zu verdanken. Als erste Künstlerin hat Hueman, deren Kunststil als überirdischer Realismus beschrieben wird, im Auftrag von NCL ein Hull Art entworfen.

Ponant Explorers

Mit dem Expeditionskreuzfahrtschiff „Le Laperouse“ lassen sich Inseln in Indonesien und die Unterwasserwelt vom Schiff aus erkunden. © ©StudioPONANT | Juliette Leclercq, Best of Photo PONANT

Einmal in die Rolle eines modernen Forschers schlüpfen, ohne selbst nass zu werden. Die französische Reederei „Ponant“ bietet seinen Passagieren auf ihren Expeditionskreuzfahrtschiffen ein Unterwassererlebnis der besonderen Art. Insgesamt sechs seiner „Explorer“-Yachten hat das Unternehmen im Bauch des Schiffes, wo sich bei anderen Dampfern normalerweise der Maschinenraum befindet, mit einer multisensorischen „Blue Eye Lounge“ ausgestattet. Hier können Urlauber durch Bullaugen in Form von Walaugen die Meereswelt beobachten. Kameras, die sich an der Außenseite der Schiffe befinden, übertragen zudem Livebilder auf große Bildschirme. So kann man mit etwas Glück Delfinen beim Spielen in den Bugwellen des Schiffes zusehen.

Geräusche & Vibrationen: Der Unterwasserwelt ganz nah

Das Luxuskreuzfahrtschiff „Le Laperouse“ der Ponant Explorer beeindruckt mit einer einzigartigen Unterwasser-Lounge. © Ponant | Christophe Dugied Christophe Dugied Best of Photo PONANT

Doch auch die anderen Sinne wie Hören oder Fühlen werden in den Schiffsbäuchen angesprochen. Unterwassermikrofone, die mit dem Französischen Forschungsinstitut für die Nutzung der Meere entwickelt wurde, übertragen Geräusche wie Walrufe direkt in die Lounge. Sogenannte „Body Listening Sofas“, auf denen Gäste es sich mit einem Cocktail gemütlich machen können, übertragen mithilfe einer speziellen Technik die Walgesänge in Form von Vibrationen.