Hamburg. Urlaub mit der Familie kann kostspielig sein. Hier erfahren Sie, bei welchen Reedereien Kinder und Jugendliche umsonst mitfahren.

Auch im Jahr 2024 locken Anbieter wieder mit familienfreundlichen Kreuzfahrt-Angeboten. Doch wo dürfen Kinder und Jugendlich gratis mitreisen? Wir haben für Sie den großen Reedereien-Check gemacht:

AIDA (z.B. AIDAprima): Kinder unter zwei Jahren reisen in der Kabine der Eltern auf allen Schiffen kostenlos mit. Kinder von zwei bis 15 Jahren dürfen je nach Saisonzeiten ebenfalls gratis oder zu günstigen Festpreisen mitreisen.

Bei TUI Cruises (z.B. Mein Schiff 1) fahren Babys und Kleinkinder bis zwei Jahre kostenlos mit. Kinder bis einschließlich 14 Jahre dürfen in Familienkabinen als dritte, vierte, fünfte oder sechste Person in einem Zusatzbett untergebracht werden. Der Kinderbasispreis richtet sich nach Reisezeitraum und Länge der Kreuzfahrt.

Ob Rhein, Donau, Seine oder Rhone – bei Flusskreuzfahrten vonA-ROSA(z.B. A-ROSA SENA) reisen Kinder bis 15 Jahre in Begleitung von mindestens einem Erwachsenen kostenfrei auf Deck 1 mit.

Costa Kreuzfahrten (z.B. Costa Diedema): Hier reisen Kinder sogar bis einschließlich 17 Jahren auf ausgewählten Abfahrten kostenlos mit. Eine Einschränkung gibt es: Bis zu zwei Kinder dürfen bei der Belegung von Oberbetten in der Kabine von zwei Erwachsenen gratis mitfahren. Babys bis zu zwei Jahren reisen immer kostenfrei als dritte oder vierte Person in der Kabine mit. Als Single mit Kind (bis 17 Jahre), wird für das Kind 50 Prozent des All Inclusive- oder My Cruise-Preises berechnet.

Auch auf den Schiffen der Reederei Hapag Lloyd Cruises(z.B. MS Europa) reist man als Familie günstiger. Bei der Buchung einer Suite dürfen Kinder bis einschließlich 11 Jahre gratis mit den Eltern an Bord Urlaub machen.

MSC Cruises (z.B. MSC Bellissima): Hier reisen Kinder unter zwei Jahren immer kostenfrei mit. Ansonsten gelten Sonderkonditionen für Kreuzfahrten mit Kindern: Beim „MSC Familienspecial“ reisen bis zu zwei Kinder unter 12 Jahren ab 6 Euro pro Nacht/Kind (bei Unterbringung mit zwei Erwachsenen in einer Kabine). Im Alter von 12 bis 17 Jahren reisen bis zu zwei Kinder ab 12 Euro pro Nacht/Kind.

Nicko Cruises (z.B. Vasco da Gamas): Kinder unter 16 Jahren reisen in Begleitung von zwei Vollzahlern kostenlos in der Kabine mit.

Kreuzfahrt mit Kind: nicht kostenlos, aber ermäßigt

Bei Phoenix Reisen(z.B. MS Deutschland) gibt es lediglich eine Ermäßigung für Kinder und Jugendliche auf See- und Flusskreuzfahrten. Kleinkinder unter zwei Jahren werden hier nicht befördert.

Royal Caribbean (z.B. Star of the Seas): Nicht gratis, aber deutlich kostengünstiger fahren Kinder als dritte Person in der Kabine mit. Hier empfiehlt es sich, auf Angebote zu achten, bei denen für Kinder nur die Steuern und Gebühren der Reise berechnet werden.

Bei Norwegian Cruise Line(z.B. Norwegian Encore) gibt es zwar keine speziellen Kinderpreise, aber auf den meisten Abfahrten des Kreuzfahrtunternehmens gelten für die jüngsten Familienmitglieder ermäßigte Preise, wenn sie mit zwei voll zahlenden Erwachsenen auf der Kabine mitreisen.

Kreuzfahrt: Ab wann dürfen Babys mitreisen?

Übrigens: AIDA, TUI Cruises (Mein Schiff), Costa Kreuzfahrten, Royal Caribbean und Norwegian Cruise Line weisen darauf hin, dass Babys aus Sicherheitsgründen erst ab einem Alter von 6 Monaten an Bord dürfen. Ein Kleinkind muss mindestens 12 Monate alt sein, wenn der Kurs des Schiffes drei oder mehrere aufeinanderfolgende Seetage beinhaltet. Bei Hapag Lloyd Cruises ist die Mitreise von Babys innerhalb Europas ab 8 Monaten und weltweit ab 2 Jahren gestattet.