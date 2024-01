Hamburg. Mysteriöse Worte oder Zahlenreihenfolgen: Ein nautischer Schiffsoffizier verrät, was es mit den geheimen Kreuzfahrt-Codes auf sich hat.

Was wurde gerade eben durchgesagt? Das dürfte sich vielleicht der ein oder andere Urlauber an Bord eines Kreuzfahrtschiffes bereits gefragt haben. Denn hin und wieder werden Worte oder Zahlenreihenfolgen durchgegeben, sogenannte Codes, mit denen Crew-Mitglieder intern kommunizieren und die für Passagiere unverständlich sind.

Kreuzfahrt-Notfallcodes: Feuer oder medizinischer Einsatz

„Im Fall eines Feuers oder medizinischen Einsatzes gibt es sogenannte Notfallcodes”, bestätigt der nautische Offizier Christian Baumann, der durch die Doku-Serie „Verrückt nach Meer“ bekannt wurde. Für die mysteriösen Codes gibt es gleich zwei Gründe: „Zum einen muss die Crew in so einer Situation schnell reagieren können. Zum anderen will man die Passagiere nicht beunruhigen“, so der einstige TV-Star. Urlauber sollen nicht gestört, Panik an Bord vermieden werden.

Das Codesystem sei je nach Reederei unterschiedlich. Handelt es sich jedoch um einen Notfall , ist der Vorgang an Bord des Schiffes oft derselbe: „Wenn ein Notruf eingeht, gibt es einen speziellen Code beispielsweise für den Arzt, damit alle Bescheid wissen, dass ein medizinischer Notfall vorliegt. Durch den Code wird gleichzeitig auch der Ort der verletzten Person durchgegeben. Ähnlich verhält es sich bei einem Brand.“

Ein Notfall, wie ein großes Feuer, sei jedoch unwahrscheinlich. „Es gibt überall Sprinkleranlagen und Feuermelder, man kann also schnell reagieren“, erklärt der studierte nautische Offizier.

Bei welchen Codes man als Passagier besser genau hinhören sollte, lässt sich nicht verallgemeinern. „Die Notfallcodes selbst sind nicht überall gleich“, so Baumann. Verbindliche Notfallcodes gibt es nicht, jede Reederei hat seine eigene „Geheimsprache“.

Kreuzfahrt-Notfall: Wann die Passagiere informiert werden

Doch wann werden bei einem Notfall an Bord überhaupt die Passagiere informiert? „Die würde man erst in der Notlage informieren, wenn beispielsweise ein Feuer außer Kontrolle gerät oder das Schiff Leck schlägt und die Passagiere von Bord müssen. Es gibt den Generalalarm, der ja geübt wird und den zweiten Alarm zum Verlassen des Schiffes.“ Dass es dazu an Bord kommt, sei jedoch laut Baumann eher unwahrscheinlich.