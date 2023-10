Esa-Teleskop Euclid soll dunkle Geheimnisse des Alls erforschen

In Kürze soll das ESA-Teleskop Euclid an Bord einer Falcon-9-Rakete ins All starten und dort bis zu zwei Milliarden Galaxien vermessen. Die Forscher erwarten sich Aufschlüsse über die unsichtbare dunkle Materie, die einen Großteil des Universums ausmacht.

Video: Wissenschaft, Technik, Forschung