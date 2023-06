Gesundheit: Ärztin klärt auf - Mit diesem Trick hilft Ihnen Kaffee beim Abnehmen

Berlin.

Viele Menschen können auf ihn nicht verzichten, andere greifen dagegen lieber zum Tee. Die Rede ist von Kaffee

Über seine gesundheitlichen Vorteile wird zumeist mindestens genauso geschrieben wie auch über seine angeblichen Nachteile

Wir haben eine Ärztin gefragt, wie man den Kaffee trinken muss, damit er beim Abnehmen unterstützen kann

Muntermacher am Morgen – und auf der Waage: Kaffee kann den Abnehmprozess unterstützen. Ernährungs- und Sportmedizinerin Prof. Dr. Michaela Axt-Gadermann hat unserer Redaktion in einem Interview erklärt, mit welchen Tricks Kaffee ganz einfach beim Abnehmen helfen kann.

Menschen auf TikTok berichten, dass Kaffee mit Zitronensäure der Abnehm-Booster schlechthin sei. Was ist da dran?

Prof. Dr. Axt-Gadermann: Zitronensäure muss nicht in den Kaffee, damit das Getränk einen Abnehm-Effekt hat. Mit der Zitrone bekomme ich noch ein paar Antioxidantien und Vitamin C. Das ist erstmal gut, weil auch ein Mangel an Antioxidantien zur Gewichtszunahme führen kann. Doch dafür muss das Vitamin C nicht in die Tasse Kaffee.

Ich kann auch einfach etwas mehr Gemüse essen oder die Zitrone so auspressen und trinken, denn nicht jedem schmeckt Kaffee mit Zitronensaft. Kaffee unterstützt die Gewichtsreduktion auf unterschiedliche Arten und Weisen.

Wie hilft der Kaffee beim Abnehmen?

Axt-Gadermann: Kaffee hat gleich mehrere Effekte: Zum einen enthält Kaffee Koffein – und Koffein löst Fettsäuren aus den Fettzellen. Diese Fettsäuren gelangen dann ins Blut. Im Idealfall verbrenne ich die freigesetzten Fettsäuren dann durch Sport. Der Effekt ist nochmal größer, wenn ich den Kaffee 30 Minuten vor dem Sport trinke. Koffein regt also die Fettverbrennung an.

Kaffee reduziert aber auch den Appetit, denn er sorgt dafür, dass die beiden Sättigungshormone Leptin und Peptid YY vermehrt ausgeschüttet werden. Dadurch fühlt man sich satter und kann eine Diät besser durchhalten.

Also purzeln die Pfunde automatisch, wenn ich Kaffee trinke?

Axt-Gadermann: Wenn das so wäre, wäre Deutschland eine ganz schlanke Nation, weil fast jeder hier Kaffee trinkt. Ausschließlich eine Tasse Kaffee morgens zu trinken, reicht leider nicht aus. In verschiedenen Studien, die den Einfluss von Kaffee auf den Abnehmprozess untersuchten, wurden mehrere Tassen am Tag getrunken.

Eine iranische Studie hat gezeigt, dass Probanden, die den Koffein-Konsum verdoppelten, nicht nur ihr Gewicht reduzieren konnten, sondern auch den Körperfettanteil senken konnten. Also wenn ich mit einer Tasse kein Gewicht verliere, einfach mal mit zwei oder drei Tassen am Tag ausprobieren. Aus medizinischer Sicht (wenn man nicht schwanger ist und keinen Bluthochdruck hat) sind bis zu fünf am Tag unbedenklich.

Von dem Trend Zitrone in den Kaffee zu machen, rät Medizinerin Frau Dr. Axt-Gadermann ab. Sie empfiehlt beides getrennt voneinander zu trinken – und so schmeckt es auch besser.

Gibt es eine Mindestanzahl an Kaffee, die ich trinken sollte, wenn ich abnehmen will?

Axt-Gadermann: Ja, zwei bis drei Tassen sollten es schon sein. So viel wird in den Studien auch mindestens gegeben.

Warum so viele Tassen?

Axt-Gadermann: Gewisse Effekte gibt es schon nach einer Tasse, aber die zeigen sich nicht auf der Waage. Im Idealfall trinke ich den Kaffee schwarz. Denn wenn ich Kaffee mit Milch, Zucker oder Sirup trinke, nehme ich mit jeder Tasse natürlich wieder zusätzliche Kalorien zu mir.

Wem schwarzer Kaffee gar nicht schmeckt, kann etwas Pflanzenmilch reinmachen. Sie besitzt weniger Proteine als Kuhmilch, wodurch die Inhaltstoffe, die den Stoffwechsel anregen, besser aufgenommen werden. Normale Kuhmilch blockiert diesen Effekt nämlich.

Wie sollte man Kaffee trinken, um den höchsten Abnehm-Effekt zu bekommen?

Axt-Gadermann: Am besten zwischen 9 und 12 Uhr morgens zwei bis drei Tassen schonendgerösteten Kaffee trinken. Die Sorte Robusta beinhaltet am meisten Chlorogensäure, ein Antioxidans. Gemeinsam mit dem Koffein beschleunigt sie das Abnehmen. In Tierversuchen konnte das schon nachgewiesen werden und auch bei Menschen wurde das Phänomen festgestellt.

Doch Chlorogensäure geht beim Rösten teilweise verloren. Besonders wenn mit sehr hohen Temperaturen und schnell geröstet wird. Schonendgerösteter Kaffee, der bei niedrigeren Temperaturen geröstet wird, enthält mehr Chlorogensäure und fördert dadurch stärker das Abnehmen. Also gerne mal zu einer Rösterei gehen und dort nach einem schonendgerösteten, milden Kaffee fragen.

Aber vorsichtig, manche Menschen vertragen die Chlorogensäure nicht so gut. Da muss jeder schauen, was am besten zu einem passt. Aber sicher ist: Zitrone im Kaffee ist gerade für einen schwachen Magen nicht förderlich – und auch nicht wirklich gewichtsreduzierend. Ich empfehle lieber den Kaffee schwarz zu trinken und sich nicht unnötig zu quälen.

Prof. Dr. Michaela Axt-Gadermann ist Ernährungs- und Sportmedizinerin und Professorin für Gesundheitsförderung an der Hochschule Coburg. Dort erforscht sie unter anderem die vielfältigen Zusammenhänge zwischen Darmbakterien und Gesundheit. In ihren Büchern "Der Abnehmkompass" oder "Gesund mit Darm" erklärt die Medizinerin, wie stark der Darm das körperliche und mentale Befinden beeinflusst.