Professionelle Zahnreinigung: Wie sinnvoll ist sie wirklich?

Berlin. Alle sechs Monate kommt sie: Die Einladung zur "professionellen Zahnreinigung". Nicht nur bei Erwachsenen, auch bei Kindern ist die Behandlung inzwischen Standard. Doch was bringt die professionelle Zahnreinigung eigentlich für die Zahngesundheit? Wie oft sollte man sie durchführen lassen und wer profitiert am meisten? Eine Zahnärztin klärt auf.

Warum ist eine regelmäßige professionelle Zahnreinigung so wichtig?

Eine professionelle Zahnreinigung (PZR) ist vor allem eine Vorsorge-Maßnahme, sagt Dr. Lily Qualen. Sie ist Zahnärztin in eigener Praxis am Niendorfer Hafen in Schleswig-Holstein. In ihrem Podcast "Zähne und Meer" spricht sie wöchentlich über verschiedene zahnmedizinische Behandlungsweisen. Im Interview mit unserer Redaktion erklärt sie: "In der Regel wird bei einer professionellen Zahnreinigung auch eine zusätzliche Kontrolluntersuchung vom Zahnarzt oder der Zahnärztin durchgeführt. Dadurch kann man auch schnell entdecken, wenn irgendwo etwas nicht stimmt. Wenn also Erkrankungen wie zum Beispiel eine Parodontitis vorliegen oder sich Karies gebildet haben."

Damit bestimmte Auffälligkeiten an den Zähnen gar nicht erst entstehen können, wird der Patient zusätzlich über die richtige Zahnpflege aufgeklärt und motiviert. "Man schaut, wo die Schwachstellen der Mundhygiene des Patienten sind und was er besser machen kann. Es geht also vor allem um das Vorbeugen von Erkrankungen, indem man Defizite erkennt und frühzeitig einlenkt."

Das zusätzliche Plus: Die Zähne sehen nach einer professionellen Zahnreinigung weißer und strahlender aus. Unschöne Ablagerungen und Verfärbungen der Zähne, die durch bestimmtes Konsumverhalten wie Rauchen oder zu viel Kaffeeund Tee trinken entstehen, werden durch die Zahnreinigung regelmäßig entfernt.

Was wird bei einer professionellen Zahnreinigung gemacht?

Wie genau eine professionelle Zahnreinigung abläuft, sei laut der Expertin von Praxis zu Praxis unterschiedlich. "Bei uns werden die Zähne zunächst mit einem Plaque-Discloser angefärbt." Dabei handelt es sich um einen Farbstoff, der mit Plaque – das heißt, mit bakteriellem Zahnbelag – reagiert. Durch das Anfärben der Zähne kann man die Zahnbeläge besser sehen.

"Mit einem Pulver-Wasserstrahl-Gerät werden dann alle weichen Belege und Verfärbungen an den Zähnen entfernt. Daraufhin wird maschinell mit einem Ultraschallgerät oder mit einem Handinstrument der Zahnstein beseitigt und die Zahnoberfläche poliert". Abschließend werden die Zähne fluoridiert, damit sie versiegelt und vor Karies geschützt sind.

Warum reicht Zähneputzen alleine nicht?

Selbst mit einer sehr guten Mundhygiene lassen sich bestimmte Belege mit Zahnseide und Co. nicht entfernen. Vor allem Zahnstein, der durch die Ablagerungen von Speichelmineralien entsteht, kann nur mit einer professionellen Zahnreinigung beseitigt werden.

Kann es zu Risiken oder Nebenwirkungen kommen?

Grundsätzlich hat eine professionelle Zahnreinigung laut Dr. Qualen bei den allermeisten Menschen keine Risiken und Nebenwirkungen. Vor der Prophylaxe sollten Zahnärzte allerdings die Gesundheitsdaten der Patienten einholen. Bestimmte Erkrankungen und Medikamente können dazu führen, dass man schneller blutet. Dadurch können auch Blutungen am Zahnfleisch stärker ausfallen.

„Es ist wichtig, dass der Zahnarzt die Allgemeingesundheit des Patienten kennt. Erst dann kann er einschätzen, ob die Behandlung sicher ist“, so die Zahnärztin. „Es gibt auch bestimmte Grunderkrankungen, die voraussetzen, dass ein Patient vor der Zahnreinigung ein Antibiotikum einnehmen muss.“

Schmerzen verursacht eine PZR in der Regel nicht. Patienten sollten aber im Vorhinein kommunizieren, wenn bestimmte Zähne sehr empfindlich sind oder wenn Zahnhälse freiliegen. Dann achten Zahnarzthelferinnen und -helfer darauf, an diesen Stellen besonders vorsichtig zu arbeiten. Einige Zahnärzte bieten Patienten mit extrem empfindlichen Zähnen auch eine lokale Betäubung an.

Wie oft sollte man zur professionellen Zahnreinigung gehen?

„Zweimal im Jahr ist die Faustregel“, erklärt Dr. Qualen. Es gebe aber auch Ausnahmen. „Bei Zahnfehlstellungen oder besonders engstehenden Zähnen kommt es häufiger zu Zahnbelag. Auch bei Vorerkrankungen wie Parodontose/Paradontitis, wenn das Zahnfleisch also in der Tiefe entzündet ist. Dann ist die Zahnreinigung Teil der Therapie, um das das Zahnfleisch wieder zu stabilisieren.“ In solchen Fällen gebe man Patienten eine individuelle Empfehlung von bis zu viermal im Jahr.

Wer „perfekt“ die Zähne putzt, müsste – in der Theorie – gar nicht zur professionellen Zahnreinigung. Das sei aber fast nicht möglich. „Selbst Zahnärzte und ihre Teams gehen zwei bis dreimal im Jahr zur Zahnreinigung“.

Bezahlen Krankenkassen eine professionelle Zahnreinigung?

Eine professionelle Zahnreinigung ist eine private Zusatzleistung. Mittlerweile zahlen einige gesetzliche Krankenkassen aber einen Zuschuss, der einen erheblichen Teil der Kosten abdeckt. Eine Umfrage der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV) gibt Auskunft darüber, welche Krankenkassen eine Zahnreinigung zu welchen Anteilen übernehmen.

Es gibt auch Kassen, die ein Bonusprogramm anbieten. „Wenn ein Patient regelmäßige Zahnarztbesuche nachweisen kann, wird die Reinigung übernommen“, erklärt die Zahnärztin. „Man kann aber auch eine Zusatzversicherung abschließen, dort sind professionelle Zahnreinigungen in der Regel abgedeckt.“