„Schwarm“-Serie im ZDF: Was ist Wirklichkeit – was ist Fiktion?

Ökothriller-Verfilmung „Schwarm“-Serie: Was ist Wirklichkeit – was ist Fiktion?

Berlin. Eine intelligente Spezies erhebt sich aus dem Meer, um den Menschen auszulöschen: Der Ökothriller „Der Schwarm“ von Frank Schätzing war als Buch 2004 ein Welterfolg. Ab Mittwoch (22. Februar) startet die Verfilmung – eine internationale Koproduktion unter Federführung des ZDF – als achtteilige Serie in der ZDF-Mediathek, Anfang März folgt die Ausstrahlung im TV.

Meeresbiologin Antje Boetius erzählt im Interview, was sie als Fachberaterin beim Dreh erlebt hat, was Realität und Fiktion ist und warum uns beim Schutz der Meere die Zeit davonläuft.

Frau Boetius, als die Filmemacher von „Der Schwarm“ anfragten, ob Sie als Fachberaterin für die bislang teuerste deutsche Fernsehproduktion an Bord kommen: Haben Sie ohne zu zögern zugesagt oder mit Bedenken?

Antje Boetius: Die Anfrage hat mir sofort gefallen. Ich war ja bei der Veröffentlichung des Bestsellers von Frank Schätzing 2004 selbst mitten in der Gashydrat-Methanforschung, dem Hauptthema der verschiedenen Katastrophen im „Schwarm“. Ich fand es immer schon schade, dass aus diesem Buch kein Film entstanden ist. Als mich dann die Produktionsfirma angefragt hat, habe ich natürlich gerne ja gesagt. Ich fand es toll, dass dieses Projekt endlich zustande kam.

Was hat Sie gereizt, mitzumachen?

Vor allem dem Ozean einen Platz im Fernsehen zu geben. Aber die konkrete Arbeit als Beraterin war auch spannend. Zuerst ging es vor allem darum, die Szenenbilder zu checken. Man kann ja nicht ein Jahr lang auf einem echten Forschungsschiff drehen, also ging es darum ein Studio auszubauen. Die Produktionsfirma hatte mich früh dem Szenenbildner vorgestellt und mir das ganze Design der Filmumgebungen gezeigt. Das war sehr beeindruckend. Die Meeresforschungsinstitute haben dann mit Ausstattung und Geräten unterstützt, auch bei Fragen zum Einsatz von Tauchrobotern.

Was noch?

Als Zweites kamen Aufgaben dazu wie: Wie funktioniert Wissenschaft und Meeresforschung heute? Wie jung, wie divers und international ist sie, wie sprechen Wissenschaftler miteinander, wie viele Frauen sind dabei? Das Dritte waren die Drehbücher selbst. Mir hat sehr gefallen zu sehen, wie die Autoren der Serie „Game of Thrones“ um den Produzenten Frank Doelger dieses dicke 900-Seiten-Buch heruntergebrochen haben. Was nehmen sie an Meeresphänomenen heraus und was legen Sie der Wissenschaft in den Mund? Da konnte ich einiges ergänzen. Ich durfte auch mal selbst ins Unterwasserstudio nach Belgien fahren, toll zu sehen, wie der Unterwasserblick entstanden ist. Zum Ende der insgesamt drei Jahre ging es dann darum, die vielen Fachwörter in den erstmals übersetzten Texten der deutschen Synchronsprecher zu prüfen.

Mussten Sie als Fachberaterin mal sagen: Hier wird zu sehr übertrieben, ich möchte da mein Veto einlegen?

Bei vielen Details habe ich versucht, einerseits den Stand der Forschung, andererseits den Spirit von Frank Schätzings Buch reinzubringen: Das Neueste, was die Forschung gerade macht, vielleicht noch gar nicht veröffentlicht, zu verknüpfen mit der Fiktion „Eine unbekannte Macht aus dem Meer wird den Menschen bezwingen“. Ein Beispiel für eine Veränderung: Wo in der Serie eine Pandemie ausbricht, habe ich statt dem ausgewählten Einzeller ein anderes Meeresbakterium vorgeschlagen, das ist viel fieser ist (lacht).

Nur bei einer Linie der Geschichte sollte absolute Fiktion herrschen: Wo es um die Übermacht der Einzeller des „Schwarms“ geht, die sich am Menschen rächen. Aus wissenschaftlicher Sicht ist das natürlich unlogisch, wenn Einzeller Wassermassen umleiten oder Geräusche machen. Aber für die große Bedrohung brauchte es eine Superpower.

Im „Schwarm“ greifen hirnmanipulierte Wale große Schiffe an. Kann sich das Meer gegen den Menschen wehren?

Foto: Staudinger + Franke / [M] Servic / ZDF und Staudinger + Franke / [M

Das Oberthema im „Schwarm“ ist, wie rücksichtslos der Mensch über Jahrzehnte mit den Ozeanen umgeht und schließlich von Meeresbewohnern als Feind bekämpft wird. Ist dieser Öko-Konflikt fast 20 Jahre nach Erscheinen immer noch hochaktuell?

Der Zustand der Meere ist schlimmer geworden. Während Schätzing 2004 vor allem auf die Frage von Gas und Öl aus der Tiefsee einging – und kurze Zeit später gab es ja tatsächlich eine Unfall-Katastrophe im Golf von Mexiko – hat sich die Liste dessen, was wir den Meeren antun, verlängert. Plastikvermüllung ist gestiegen, genauso wie die vielfachen Wirkungen des Klimawandels: Das Absterben der Korallenriffe, nicht nur die Frage der Übersäuerung, die 2004 hochkam, sondern auch der Abnahme des Sauerstoffgehalts im Meer.

2004 wusste man noch nicht, wie extrem Hitzewellen im Meer wirken, sodass Milliarden von Lebewesen an Land krabbeln und sterben. Diese Szene in Buch und Serie, wo Massen von Tieren an Land gehen, ist mittlerweile real geworden. Weil wir es in diesen 20 Jahren als Gesellschaft nicht geschafft haben, den Klimawandel und die Vermüllung der Meere einzudämmen, ist alles schlimmer, extremer geworden. Darüber hatte ich in Belgien beim Dreh auch mal mit Frank Schätzing gesprochen: Man hat das Gefühl, die Realität schreibt ein härteres Drehbuch als die Fiktion.

Die Folgen des Klimawandels an Land lassen sich für Menschen leichter erkennen als die Schäden unter dem Meeresspiegel. Für Sie als Meeresschützerin ein Nachteil?

Auf jeden Fall. Was man sieht, geht einem näher. Der Ozean macht 70 Prozent der Erdoberfläche aus und ist im Schnitt fast Kilometer tief. Aber weil bis auf wenige Forscher niemand dort wirklich reinschauen kann, haben die meisten Leute keine Bilder vor Augen. Deswegen werden uns Katastrophen im Meer oft nicht bewusst, deswegen galt auch das Buch als unverfilmbar – weil es verlangt, dass man ganz viel Action unter dem Meer dreht, wie einen Kampf der Wale gegen den Menschen. Die virtuellen Techniken und Animationen in der Fernsehserie erlauben viele Unterwasserszenen und die Perspektive aus dem Meer. Das finde ich wirklich gelungen.

Ist die im „Schwarm“ dargestellte Bedrohung übertrieben oder hat das Ökosystem Meer Fähigkeiten, um sich tatsächlich gegen den Menschen zur Wehr zu setzen?

Die Klimakrise und das Artensterben sind mittlerweile globale Bedrohungen, auch Pandemien sind es. Es ist aber natürlich nicht so, dass die Natur oder Lebewesen gegen Menschen als Verursacher strategisch vorgehen um den Planeten von uns zu befreien. Wir sind das einzige Lebewesen, das wirklich eine langfristige Strategie entwickeln kann und diese mit Technologien umsetzen. Und nicht mal wir wollen gezielt dem Meer etwas Böses, es geht ja um eine unangenehme Nebenwirkung unseres ökonomischen Handelns, das globale Gemeingüter wie Atmosphäre und Ozean schädigt anstatt sie zu pflegen.

Antje Boetius ist deutsche Meeresbiologin, Tiefseeforscherin und Professorin der Universität Bremen. Sie hat die Filmemacher der Serie „Der Schwarm“ fachlich beraten.

Foto: Alfred-Wegener-Institut / Kerstin Rolfes

Was meinen Sie damit ?

Dass wir uns als Menschen durch die Ozeanvermüllung, Überfischung und Klimakrise selbst langfristig furchtbar schaden. In manchen Regionen der Erde sind die Fische, die seit Jahrtausenden die Nahrung von Menschen darstellten, aufgrund der Wärme ausgewandert. Krankheiten breiten sich durch die Überdüngung der Meere und zusätzliche Erwärmung aus. Quallenpest, Giftalgenblüten, fleischfressende Bakterien tun uns auch ökonomisch weh. Das Gruseligste während der Zeit des Seriendrehs war die unfassbare Verschleimung des Marmarameers, weil Algen zu viele Nährstoffe hatten. Schiffe vor Istanbul konnten nicht mehr ein- und auslaufen.

Das zeigt?

Wir müssen begreifen, dass wir Teil dieses riesigen Netzwerks des Lebens sind. Und wenn wir dort Löcher reinschneiden, dann sinken unsere Zukunftschancen, aber gleichzeitig auch die anderer Lebewesen. Dabei geht es heute oft um unumkehrbares Artensterben. Wenn wir Arten vom Planeten verloren haben, fallen Teile des Netzwerks aus – und das passiert im Meer sogar mehr als an Land.

Wie wahrscheinlich ist es, dass in den Ozeanen tatsächlich Lebewesen existieren, die wir noch gar nicht kennen?

Das ist Fakt. Wir kennen je nach Größe der Tiere überhaupt nur ein bis zehn Prozent aller Tiere im Meer. Es wird geschätzt, dass eine Million Tierarten gar nicht identifiziert sind. Bei Bakterien und anderen Einzellern geht man sogar von einer Milliarde aus. Das zeigt, wie fremd uns die Meere sind, fast wie ein eigener Planet auf dem Planeten Erde. Wir sollten zwar deshalb nicht von einer intelligenten Macht ausgehen, die strategisch plant, uns als Parasit loszuwerden. Aber wir sollten unser Wissen besser nutzen, um gut mit den Ozeanen umzugehen, sie sind essenziell wichtig für unser Leben.

Wie schauen Sie und andere Meeresbiologen auf so ein populäres Werk wie den „Schwarm“: Überwiegt die Freude, dass sich Millionen Menschen durch einen kinoreifen Thriller mit dem Meer befassen oder bewerten Forscher so einen Science-Fiction-Stoff kritisch?

Ich glaube, die meisten finden es super, wenn ihr eigener Beruf im Fernsehen vorkommt. Schon der UFA-Film „Charité“ hat so eine Faszination um die Medizin erreicht. Der erzählt die lange Geschichte der Hygieneforschung und der Institution Krankenhaus. Man lernt dort Forscherpersönlichkeiten durch die Jahrhunderte kennen, aber auch wie die Medizin und der Krankenhausbetrieb heute funktioniert. Ähnlich spannend ist „Der Schwarm“ jetzt, um Meeresforschung zu erzählen.

Durch die fiktionale Perspektive werden sich viele fragen: Sind die Wissenschaften wirklich so international, gehen einige Forschende so aktivistisch vor? Gerade weil es viele weibliche Rollen gibt, was im Fernsehen ungewöhnlich ist, denke ich, wird der auch für Mädchen inspirierend. Die Serie wird sicher viele anregen, sich mit der Frage zu beschäftigen, was ist wahr, was Fiktion, wie gut gelingt es. das Unterwasserleben und Probleme wie Gas-Blowouts und Tiefseebergbau zu visualisieren.

Sie haben selbst an fast 50 Schiffsexpeditionen teilgenommen: Konnten Sie sich gut in die Haut der Figuren auf den Forschungsschiffen hineinversetzen?

Genau das war Teil der Beratung. Wie geht es an Bord und wie im Institut zu, wie sieht es aus, wie redet ein Kapitän mit der Mannschaft und Forschende untereinander. Wenn man bedenkt, dass hier keine echten Forschungsschiffe unterwegs sind, sondern viel im Studio passiert, ist das einfach grandios. Auch wie die Wale dort digital reingebaut wurden, ist der Hammer.

Nach der Serie könnten manche einen anderen Blick auf den Lebensraum Meer gewonnen haben. Was sollten Zuschauerinnen und Zuschauer am Ende für sich mitnehmen?

Neben der Serie gibt es ein eigenes Online-Angebot beim ZDF mit vielen Interviews und weiterführenden Informationen. Eine eigene Dokumentation, die ich auch beraten durfte, wird Fragen und Phänomene aufklären: Ist es möglich, dass Wale Boote angreifen? Können verschiedene Arten miteinander kommunizieren? Dort bekommt man den aktuellen Stand der Forschung. So werden spielerisch und informativ – nicht belehrend – die Leute erfahren: so funktionieren also Meerestiere und das Leben da unten. Wenn Zuschauer dadurch ein bisschen mehr Zuneigung, Respekt oder Neugierde für das Leben im Meer entwickeln, wäre das schon toll.

Was muss passieren – und wie schnell – , damit uns die Meere als wichtiger Lebensraum erhalten bleiben?

Die Völkergemeinschaft hat gerade im Dezember neue Ziele für Klimaschutz und Diversität beschlossen. 30 Prozent der Meeresfläche sollen bis 2030 vor illegaler, übermäßiger Fischerei und Verschmutzung geschützt werden. Ebenso ist beschlossen, dass wir Klimaneutral werden wollen, Europa schon vor 2050. Wir könnten also die erste Generation sein, die diesen Pfadwechsel erlebt.

Ich weiß, das alles zu schaffen in internationaler Zusammenarbeit, scheint vielen Menschen unwahrscheinlich. Wir sind ja jetzt schon in einer krisengeschüttelten Zeit, das fühlt sich nicht gut an. Die Frage ist: Schaffen wir es strategisch und klug in die Zukunft und retten so viel Leben – oder bekommen wir so wie im „Schwarm“ erst richtig einen auf die Mütze?

Zur Person:

Prof. Dr. Antje Boetius ist Meeresbiologin sowie Polar- und Tiefseeforscherin und Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts Helmholtz Zentrum für Polar- und Meeresforschung. Sie ist Professorin für Geomikrobiologie an der Universität Bremen und am Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie. Mittelpunkt ihrer Forschung sind die Auswirkungen des Klimawandels auf den Arktischen Ozean sowie die Lebensvielfalt der Tiefsee.