Mehr Power für Körper und Geist

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

gerade in der Advents- und Weihnachtszeit benötigen wir zusätzliche Energie für Körper und Geist. Neben der kalten Witterung fordern uns „Geschenkestress“ und süße Verführungen in Form von Plätzchen und Co.

Aruna Siewert erklärt uns, dass Hilfsmittel zur Stärkung der Leistungsfähigkeit nicht aus dem Chemielabor stammen müssen. Sie kennt die Fitmacher aus der Natur, die Körper und Geist auf die Sprünge helfen.

Am Ende erfahren Sie, dass Pralinen nicht immer ungesund sein müssen. Stellen Sie mit Energiekugeln eine süße Verführung aus Schokolade, Nüssen, und Trockenobst her. Ob für Sie selbst oder als Geschenk.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen und Ausprobieren.



