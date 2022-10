Canon, Nikon, Fuji: Systemkameras unter 1000 Euro - Fünf Modelle im Test

Berlin. Die immer besseren Smartphonekameras lassen Fotografen bequem werden. Da bleibt dann gerne mal die Spiegelreflex-Ausrüstung zu Hause – das Handy macht schließlich auch tolle Bilder. Trotzdem ärgert man sich dann mitunter, weil doch das vernünftige Teleobjektiv fehlt. Systemkameras können genau dieses Problem lösen. IMTEST, das Verbrauchermagazin der FUNKE Mediengruppe, hat fünf Modelle unter 1000 Euro getestet.

Systemkameras im Test: Kompakt unterwegs

Von den fünf Kameras im Test wiegt ohne Akku und Objektiv keine mehr als 500 Gramm. Auch sind alle Modelle recht handlich. Die Nikon Z 30 und die Sony Alpha sind sogar besonders kompakt, weil ihnen ein elektronischer Sucher fehlt. Dieser sitzt bei den anderen Kameras dort, wo man ihn auch bei einer Spiegelreflex findet.

Einen Spiegel besitzt trotzdem keines der Geräte. Der Blick durchs Objektiv erfolgt durchweg elektronisch. Dabei nutzen bis auf die Canon EOS alle Kameras einen Sensor im sogenannten APS-C-Format. Der ist um den Faktor 1,5 kleiner als das klassische Kleinbildformat, auf das sich bis heute Brennweitenangaben bei Objektiven beziehen. Die Sensorgröße beim sogenannten Vollformat, wie man es bei der EOS findet, entspricht exakt der Größe des früheren Kleinbildfilms. Theoretisch lässt das Vollformat sehr viel höhere Auflösungen zu, praktisch bietet zumindest in dieser Preisklasse die EOS in diesem Punkt aber keine Vorteile.

Alle getesteten Kameras bieten zwischen rund 20 und 26 Megapixel. Allerdings kommen die APS-C-Exemplare mit „kleineren“ Objektiven aus. Denn der besagte Faktor von 1,5 (Crop-Faktor) sorgt dafür, dass man nur 33 Millimeter (mm) Brennweite benötigt, um die 50 mm Normalbrennweite beim Vollformat zu realisieren. Oder eben nur 200 mm, um auf 300 mm Vollformat-Telebrennweite zu kommen. Das macht sich im Hinblick auf Größe und Gewicht der Kamera positiv bemerkbar.

Bildqualität der Systemkameras erstklassig

Alle fünf Kameras können in Sachen Aufnahmequalität überzeugen. Lediglich bei hohen ISO-Werten, also hoher Lichtempfindlichkeit, kann die EOS die Stärke ihres Vollformat-Sensors ausspielen. Damit bleiben Fotos bis zu ISO 6400 noch detailliert, bei den APS-C-Modellen liegt die Grenze hingegen schon bei ISO 3200. Auch das ist allerdings viel, sodass auch bei weniger guten Lichtverhältnissen kurze Belichtungszeiten bei hoher Tiefenschärfe realisierbar sind.

Wer dagegen gerne mit deutlich unscharfen Hintergründen, also geringer Tiefenschärfe arbeitet, fährt mit Vollformat besser. Die EOS beherrscht ein etwas größeres Spektrum von Schärfe und Unschärfe.

Handarbeit oder Automatik: Anfänger erhalten Hilfe

Auch wenn der Wunsch nach anspruchsvollen Fotos bei den meisten der Grund für eine Kamera mit Wechseloptik sein dürfte, so ist doch nicht jeder ein Meister im Umgang mit Blende und Belichtungszeit. Die Kameras von Fujifilm, Sony und Canon helfen in dem Fall mit einer ganzen Reihe von Motivprogrammen weiter, bei denen die Einstellungen für bestimmte Aufnahmesituationen schon vorkonfiguriert sind. So schießen auch Anfänger mit wenig Übung passable Aufnahmen.

Die beiden Nikons setzen hier etwas mehr fotografisches Wissen voraus, wenngleich auch sie beim Speichern der Bilder eine Menge Möglichkeiten zur Nachbearbeitung bieten. Insgesamt sind dabei alle Modelle gut bedienbar. Wer schon Erfahrung im Umgang mit einer Spiegelreflexkamera besitzt, wird sich auch bei den Systemkameras ohne große Schwierigkeiten zurechtfinden.

Systemkameras, hier die Nikon Z fc, lassen sich etwas leichter transportieren als eine Spiegelreflexkamera.

Foto: Nikon / PR

Zwei der Kameras besonders für Videoblogger geeignet

Ohnehin ist der Unterschied beim Bedienkonzept nicht wirklich groß, sieht man von der Sony Alpha und der Nikon Z 30 ab, denen, wie schon erwähnt, ein Sucher fehlt. Ein Grund dafür ist die Tatsache, dass beide Modelle für Videoblogger (Vlogger) gedacht sind, wo der Hauptbildschirm eine größere Rolle spielt. Davon unabhängig sind allerdings beide Geräte ebenso wertig und auf qualitativ hohem Niveau wie die übrigen drei Kameras.

Fazit: Enges Rennen der fünf Systemkameras im Test

Die getesteten Systemkameras sind durchweg gute Lösungen für alle, die hohe fotografische Qualität sowie Flexibilität bei vergleichsweise viel Mobilität suchen. Letztlich macht man mit keinem der Geräte etwas falsch. Auch wenn die im Retro-Look gestaltete Nikon Z fc wegen ihrer exzellenten Bildqualität die Nase ganz knapp vorn hat. Aber auch die recht günstige Sony Alpha macht sehr gute Fotos.

Für die Kaufentscheidung kann daher auch ausschlaggebend sein, ob man bereits teure Objektive eines Herstellers besitzt. Denn hier gibt es Adapter, mit denen sich Spiegelreflex-Optiken weiter nutzen lassen. Für den Alltag ist zwar ein kleines Reise-Zoomobjektiv (etwa 18 bis 200 mm) sinnvoll. Wer aber hin und wieder ein lichtstarkes, großes Tele nutzt und besitzt, muss dieses dann nicht neu anschaffen.

1. Platz: Z fc – Nikon / IMTEST Siegel: Testsieger Ausgabe 10/2022

Preis (nur Gehäuse): 899 Euro

APS-C-Kamera im schicken und hochwertigen Retro-Gehäuse. Sehr hohe Farbtreue bei insgesamt sehr guter Bildqualität.

+ Durchweg sehr gute Ergebnisse bei allen relevanten Bildparametern.

- Keine Motivprogramme, mit 445 Gramm etwas schwer.

Ergebnis: sehr gut 1,5

2. Platz: X-T30 II – Fujifilm

Preis (nur Gehäuse): 949 Euro

Kompakte und relativ leichte Kamera im Retro-Gehäuse. Sehr großes Objektivangebot in allen Preisklassen verfügbar.

+ Hohe Auflösung (26,1 Megapixel) bei gleichzeitig guter Bildqualität.

- Bedienung für große Hände machbar, aber etwas filigran.

Ergebnis: sehr gut 1,5

3. Platz: Z30 – Nikon

Preis (nur Gehäuse): 789 Euro

Schnörkellose und praktische Kamera mit APS-C-Sensor, die vor allem Videoblogger/Youtuber als Zielgruppe anspricht.

+ Recht gutes, integriertes Mikrofon, Touchbildschirm.

- Kein Sucher, keine Motivprogramme.

Ergebnis: gut 1,6

4. Platz: EOS RP – Canon

Preis (nur Gehäuse): 969 Euro

Spiegellose Vollformatkamera im typischen Canon-Spiegelreflex-Design. Trotzdem sehr kompakt bei wertiger Haptik.

+ Sehr schneller Autofokus, hohe ISO-Einstellungen möglich.

- Recht hohes Gewicht, etwas geringe Auflösung für Vollformat.

Ergebnis: gut 1,6

5. Platz: Alpha ZV-E 10 – Sony / IMTEST Siegel: Preis-Leistungssieger Ausgabe 10/2022

Preis (nur Gehäuse): 649 Euro

Sehr kompakte APS-C-Kamera für Videoblogger/Youtuber mit relativ hoher Auflösung (24,2 Megapixel). Mit 343 Gramm zudem sehr leicht.

+ Über USB auch als Streaming-Kamera nutzbar.

- Kein Sucher, Farbsättigung mitunter etwas hoch.

Ergebnis: gut 1,8

