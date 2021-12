Wir haben für sie ein ganz besonderes Dossier zusammengestellt: ein Dossier der Erholung, der kleinen Flucht in diesen seltsamen Zeiten.

Ausflugstipps an Nord- und Ostsee im Abendblatt-Dossier

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Wohl nie waren die Küsten von Nord- und Ostsee uns näher und wichtiger als in diesen Zeiten. Während der Pandemie wurden die Strände und Salzwiesen im nahen Westen und Osten Hamburgs zu Sehnsuchtsorten und zur Welt der weiten Blicke. Und jetzt im Winter? Das Licht am Horizont!

Wir haben für sie ein ganz besonderes Dossier zusammengestellt: ein Dossier der Erholung, der kleinen Flucht, der perfekten Tage in diesen seltsamen Zeiten! Dieses kleine digitale Magazin enthält sieben Ausflugs-Tipps zwischen Amrum und Sylt, zwischen Schlei und Timmendorfer Strand – sowie kurze Tipps für den Ausflug oder die Kurzreise an die Küsten des Nordens aus dem Abendblatt-Magazin „Nord? Ost? See!“. In den mittlerweile drei Magazinen der erfolgreichen Reihe (eines davon widmet sich ausschließlich der Lieblingsinsel der Deutschen – Sylt) gibt es unzählige Tipps, Reportagen, Porträts und Interviews von den Küsten mehr. Viel Spaß – und eine gute Reise!





