Wie wir klimafreundlicher heizen können

Berlin. Deutschland will bis 2045 klimaneutral werden. Dafür muss unter dem Schlagwort „Wärmewende“ auch jener Ausstoß des Klimagases Kohlendioxid verringert werden, der durch das Heizen von Gebäuden und Wasser entsteht. In Deutschland machte dies nach Angaben des Umweltbundesamtes im Jahr 2018 etwa 20 Prozent des gesamten CO 2 -Ausstoßes aus. Damit dieser Anteil sinkt, sollen innovative Heiztechniken die klassischen Öl- und Gasheizungen ersetzen.

Heizen mit Sonnenergie

Bei der Solarthermie nutzen Kollektoren auf dem Hausdach die Sonnenergie. Der Anlagentyp ist abhängig von den Gegebenheiten: Ist das Dach klein oder liegt es nicht auf der günstigen Südseite, werden effiziente Röhrenkollektoren bevorzugt, die etwas mehr kosten. Wer ein großes Dach mit guter Sonneneinstrahlung besitzt, kann günstigere Flachkollektoren nehmen. Für eine qualitativ gute Anlage sollten Käufer auf das Siegel „Solar Keymark“ achten, sagt Sebastian Engelhardt, Energieberater beim Verbraucherzentrale Bundesverband.

Die Solarthermie reicht aber nicht aus, um ein Haus ganzjährig zu heizen. In den kalten und dunklen Monaten muss sie durch eine andere Heizanlage ergänzt werden. „Bei einem Niedrigenergiehaus kann Solarthermie bis zu 30 Prozent der benötigten Wärme im Jahr abdecken. Bei den meisten bereits bestehenden Häusern sind es eher um die zehn bis zwanzig Prozent“, erklärt Engelhardt. In der Praxis werde überwiegend eine Wärmepumpe oder ein Holzpellet-Kessel als Ergänzung bei einem Heizwechsel empfohlen, sagt der Experte.

Wichtig ist auch, den korrekten Betrieb immer wieder zu kontrollieren. „Wir empfehlen deshalb, im Sommer den Heizkessel auszuschalten und davon auszugehen, dass die Solaranlage die Wärme liefert. Klappt das nicht, ist sie wahrscheinlich kaputt“, sagt der Energieberater. Als Alternative könne auch ein Wärmemengenzähler installiert werden.

Die Wartung sollte am besten gemeinsam mit jener der Hauptheizung passieren. Zusammen mit dem Strom für die Anlage liegen die laufenden Kosten bei 70 bis 130 Euro im Jahr. Ein typisches Einfamilienhaus mit einer vierköpfigen Familie braucht circa zehn Quadratmeter Kollektorenfläche. Eine Anlage kostet dann etwa 10.000 Euro.

Heizen mit Biomasse

Mit Holzscheiten, Hackschnitzel und Pellets – sogenannter Biomasse – kann ein ganzes Haus zentral geheizt werden. Ein Baum bindet Kohlenstoffdioxid, während er wächst. Wird er verbrannt, setzt er dieselbe Menge an CO 2 wieder frei.

Um einen annähernd klimaneu­tralen Kreislauf zu erreichen, sollte lokales Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft genutzt werden, empfiehlt Patrick Huth von der Deutschen Umwelthilfe. Besonders Restholz aus Sägewerken und Wäldern eignet sich für ressourcenschonendes Heizen. Die eigene Gemeinde oder der örtliche Großhändler verkaufen die Biomasse und liefern sie bis vor die Tür.

Für das eigene Zuhause kommen händisch bestückte Holzvergaserkessel oder automatische befeuerte Hackschnitzel- oder Pelletheizungen infrage. Neben dem Kessel muss ausreichend Platz eingeplant werden, um das Holz zu lagern.

Zusätzlich hilft ein eingebauter Feinstaubfilter, den Ausstoß von schädlichen Schadstoffen wie Schwefeloxiden oder Ruß deutlich zu reduzieren, sagt Huth.

Um ein Einfamilienhaus emissionsarm mit einem Holzvergaserkessel zu heizen, müssen laut Verbraucherzentrale Bundesverband etwa 13.000 Euro für Kauf, Zubehör und Installation eingeplant werden. Für eine automatisch befeuerte Hackschnitzelheizung bezahlt man etwa 30.000 Euro, für die Pelletheizung etwa 27.000 Euro. Die Preise für Brennholz schwanken, sind aber in der Regel günstiger als Heizöl oder Erdgas.

Heizen mit Umgebungswärme

Wärmepumpen nehmen bereits vorhandene Wärme aus der Außenluft oder der Erde und befördern sie in das Innere des Hauses. Das funktioniert auch bei sehr kalter Luft oder Frost. „Liegt die Temperatur im Boden zum Beispiel bei fünf Grad Celsius, kann die Wärmepumpe sie über ein spezielles Kreislaufsystem auf 45 Grad anheben, also auf die Temperatur der Heizung. Denn in den Tiefen des Erdreichs sind die Temperaturen auch im Winter noch hoch genug“, erklärt Reinhard Loch von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.

Die Wärme wird vom Kühlmittel aufgenommen, das sich in Metallrohren im Boden befindet. Diese Flüssigkeit wird bereits bei sehr niedrigen Temperaturen gasförmig. Der entstehende Dampf wird durch die Rohre in das Haus geleitet und mithilfe eines Kompressors wieder verflüssigt. Dabei entsteht Wärme, die genutzt werden kann. Die Wärmepumpe braucht dafür Strom. Je kälter die angesaugte Luft ist, desto mehr elektrische Energie wird benötigt.

Eine effiziente Pumpe erkennt man anhand ihrer Jahresarbeitszahl. Die sollte größer als drei sein, empfiehlt Loch. „Drei heißt, dass sie für drei Kilowattstunden Wärmeenergie eine Kilowattstunde Strom braucht. Je mehr Strom aus Wind- und Sonnenkraft in den allgemeinen Strommix einfließt, umso klimafreundlicher wird die Heizung.“

Eine Wärmepumpe ist so groß wie ein üblicher Gasheizkessel und kann im Keller platziert werden. Sie kostet um die 15.000 Euro. Steht die Pumpe im Garten, muss zusätzlich ein Wärmeaustauscher installiert werden, der die Umgebungswärme sammelt und ins Haus leitet.

Fazit

Bevor Hausbesitzer sich für eine neue Heizung entscheiden, sollten sie immer eine energetische Sanierung prüfen. Ein unabhängiger Energieberater hilft, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das gilt auch für das Heizsystem, für das mindestens drei vergleichbare Angebote eingeholt werden sollten. Es ist immer sinnvoll, einen Pufferspeicher einzuplanen, der überschüssige Wärme speichert und so die Effektivität erhöht.

Die Wärmepumpe wird laut Experten zukünftig am wichtigsten unter den innovativen Heizsystemen werden. Denn die Solarthermie konkurriert mit stromerzeugenden Photovoltaik-Anlagen. Und die Holzheizung hat laut Deutscher Umwelthilfe nur ein begrenztes Ausbaupotenzial, wenn regionale Biomasse genutzt wird. Holz sollte daher in erster Linie für langlebige Güter wie zum Beispiel im Bau verwendet werden.