Hörbücher und E-Books gratis: Die Nextory Flatrate im Test

Nextory, ein neuer Anbieter für E-Books und Hörbücher, erobert den deutschen Markt. Wir haben die App ausprobiert und verraten, wie Sie mit unserem Nextory Gutscheincode 45 Tage lang kostenlos in den Genuss der Flatrate für Hörbücher und E-Books kommen.

Wer sehenden Auges und mit offenen Lauschern zuletzt in Hamburg unterwegs war, wird es mitbekommen haben: Ein neuer Anbieter für Hörbücher und E-Books ist in der Stadt. Nextory macht im Radio, in der U-Bahn sowie auf innerstädtischen Werbeflächen von sich reden. Unter Leseratten und Hörbuch-Fans ist die Flatrate-App aus Schweden daher längst Stadtgespräch.

Welche Vorteile hat Nextory? Sind internationale Bestseller genauso im Programm vertreten wie Hamburg-Krimis? Wie fällt das Angebot für Kinder aus? Welche Abos werden angeboten und was kostet der Spaß? Wir haben Nextory in einem Praxistest unter die Lupe genommen und verraten Ihnen, wie Sie mit unserem exklusiven Nextory Gutschein das Angebot 45 Tage lang kostenlos nutzen.

Nextory lockt mit der größten digitalen Bibliothek

Die Nextory Bibliothek umfasst sage und schreibe über 350.000 Titel und ist damit weitaus besser bestückt als die Konkurrenz. Dank der kostenlosen App für iOS und Android funktioniert die Navigation durch die endlosen digitalen Bücherregale kinderleicht. Direkt nach der Installation richten Sie Nextory gemäß Ihren Bedürfnissen ein: Einfach angeben, ob Sie an Hörbüchern und E-Books gleichermaßen interessiert sind, welche Genres Sie bevorzugen und für welche Themen Sie sich begeistern.

Direkt im Anschluss an die etwa zweiminütige Einrichtung der App offenbart sich das umfangreiche Angebot. Man entdeckt Klassiker, Neues, Geheimtipps und bereits Liebgewonnenes. Kurzum: Das Stöbern macht genauso viel Spaß wie im Lieblings-Buchladen. SPIEGEL-Bestseller wie das Hamburg-Epos "Elbleuchten" von Miriam Georg finden Sie bei Nextory ebenso wie die allseits geschätzten "Känguru-Chroniken", vegetarische Kochbücher oder Gutenachtgeschichten von Astrid Lindgren zum Vorlesen für die Kleinen.

Das sind aktuell die beliebtesten Hörbücher und E-Books im Portfolio von Nextory. Wie Sie unseren Nextory Gutschein einlösen*, erfahren Sie weiter unten.

Hamburg-Krimis und Hanse-Klassiker: Geschichten aus der Elbmetropole

Viele Schriftsteller und Autorinnen setz(t)en Hamburg literarische Denkmäler. Kein Wunder, die Perle an der Elbe war und ist Sehnsuchtsort, Heimat illustrer Persönlichkeiten, Tor zur Welt und vieles mehr. Nextory hat unverkennbar ein Faible für Hamburger Verlage, Literaten und Geschichten. Angefangen bei Hubert Fichte und Heinz Strunk, die St. Pauli und seine Menschen dokumentieren, über Wolfgang Herrndorf, der mit Tschick einen Riesenerfolg verbuchte, bis hin zu Karen Duve, die einst in Hamburg Taxi fuhr und nun mit Büchern ihre Brötchen verdient.

Krimis mit Lokalkolorit erfreuen sich größter Beliebtheit. Der sonntägliche Tatort ist das beste Beispiel hierfür. Nextory hat viele Hamburg-Krimis auf Lager. Wer True Crime als Genre feiert, wird "Die Engelmacherin von St. Pauli: Kriminalgeschichte um Elisabeth Wiese" nicht mehr weglegen wollen. Fiktionale Polizei- und Detektivstorys sind bei Nextory unter anderem vertreten durch:

"Engel fallen tiefer: Ein Hamburg-Krimi" von Jan Schröter

"Sportstadtmord. Ein Hamburg-Krimi. Tatort Steilshoop" von Klaus Struck

"Soko Hamburg"-Reihe mit 24 kniffligen Fällen für Kommissarin Heike Stein

"St. Pauli Baby" von Feronia Petri

Nextory hat ein Herz für Hamburg und seine Autoren

Wie wir alle wissen, gibt es viele Gründe, Hamburg ins Herz zu schließen. Johannes Stricker, Geschäftsführer von Hörbuch Hamburg, erklärt, warum Verlage wiederum die Kooperation mit Nextory schätzen:

„Uns als Verlag liegen die Interessen der Hörer:innen einerseits und andererseits die der Autor:innen und Sprecher:innen am Herzen. Die einen wollen möglichst einen unbeschränkten Zugang zum Hörstoff haben, die anderen möchten natürlich angemessen vergütet werden. Nextory hat da unserer Meinung nach einen guten Weg gefunden, um beides in Einklang zu bringen. Deshalb arbeiten wir auch so gern mit diesem Anbieter zusammen.“

Exklusiver Nextory Gutschein: 45 Tage lang kostenlos testen

Die mehr als beachtliche Auswahl an Hörbüchern und E-Books gibt es eigentlich für Neukunden in den ersten 14 Tagen bei Nextory immer umsonst. Die Schweden-App beglückt uns aktuell mit einem Gutschein, der das Probe-Abo verlängert. Wer die App testen möchte, kann mit unserem Gutscheincode „buecher2021“ ganze 45 Tage lang Bücher und Audiobooks zum Nulltarif verschlingen.

Je nachdem, für welches der vier Abo-Varianten Sie sich entscheiden, fallen nach der eineinhalbmonatigen Testphase entsprechende Kosten an. Folgende Abos offeriert Nextory:

Silber: Das günstige Einsteiger-Abo kostet 9,99 € im Monat. Dafür können Sie monatlich 25 Stunden lang E-Books lesen und Hörbücher hören, was im Durchschnitt 3 Büchern entspricht. Im Silber-Abo ist der Offline-Modus für alle Bücher inklusive. Sie laden die Bücher herunter und können sich dann offline die Lektüre hingeben. Wer englischsprachige Bücher im Original präferiert, darf sich freuen: Nextory stellt unzählige Titel auf Englisch zur Verfügung.

Das günstige Einsteiger-Abo kostet 9,99 € im Monat. Dafür können Sie monatlich 25 Stunden lang E-Books lesen und Hörbücher hören, was im Durchschnitt 3 Büchern entspricht. Im Silber-Abo ist der Offline-Modus für alle Bücher inklusive. Sie laden die Bücher herunter und können sich dann offline die Lektüre hingeben. Wer englischsprachige Bücher im Original präferiert, darf sich freuen: Nextory stellt unzählige Titel auf Englisch zur Verfügung. Gold: Das Abo schlägt mit 18,99 € zu Buche und ist eine Flatrate für Hörbücher und E-Books. Ihnen stehen aus dem Nextory Fundus demnach so viele Geschichten, Gedichte, Sachbücher und Audiobooks zur Verfügung, wie Sie lesen und hören können. Selbstverständlich sind alle Vorteile des Silber-Abos beinhaltet.

Das Abo schlägt mit 18,99 € zu Buche und ist eine Flatrate für Hörbücher und E-Books. Ihnen stehen aus dem Nextory Fundus demnach so viele Geschichten, Gedichte, Sachbücher und Audiobooks zur Verfügung, wie Sie lesen und hören können. Selbstverständlich sind alle Vorteile des Silber-Abos beinhaltet. Familie: Das Abo ist, wie der Name bereits verrät, ideal für die ganze Familie oder die WG. Auf bis zu 4 Handys oder Tablets ist die Nextory App über denselben Account ab 22,99 € im Monat nutzbar. Profitieren Sie von unbegrenztem Zugang und von allen Vorteilen.

Apropos Vorteil: Ein Wechsel von einem Abo zu einem anderen ist jederzeit möglich. Ebenso können Sie jederzeit Ihr Nextory Abo kündigen.

Unser Fazit: Lohnt sich Nextory?

Im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern auf dem Markt vereint die App Hörbücher und E-Books in einem. Dabei setzt Nextory zugleich auf Masse und Klasse: Die schiere Größe und Vielfalt des Angebots sind eine Hausnummer für sich. Dank der praktischen Nutzeroberfläche der App verliert man nie die Orientierung und erhält viele gute Lesetipps.

Generell ist neben dem vielseitigen Programm der App ihre größte Starke sie selbst: Funktionalität und Bedienbarkeit gehen auf Smartphone und Tablet intuitiv von der Hand. Die Entwickler haben definitiv ihre Hausaufgaben gemacht, alles ist state of the art. Der Algorithmus schlägt passende Titel vor, es gibt einen Nachtmodus, man kann Lesezeichen und Markierungen setzen, zwischen den Kapiteln auswählen, Zeichengröße sowie Randabstand anpassen und die Vorlesegeschwindigkeit festlegen. Mit der sogenannten Bücher-Challenge und dem Lese-Tagebuch legen Sie Ziele fest und behalten Ihr Leseverhalten anhand von Statistiken im Blick.

App und Angebot von Nextory überzeugen

Bei unserem Test beeindruckte des Weiteren der innovative Schlaf-Timer mit Schüttelfunktion. Der funktioniert wie folgt: Sie legen wie gewohnt den Countdown fest. Nach der eingestellten Zeit wird der Ton leiser und verstummt. Sind Sie jedoch noch nicht ins Schlummerland abgeglitten und möchten weiterhören, schütteln Sie ihr Smartphone oder Tablet leicht, dann verlängert sich der Countdown automatisch um weitere 20 Minuten.

Nachdem wir Nextory auf Herz und Nieren geprüft haben, fällt unser Fazit eindeutig aus: Die App und das Angebot können überzeugen. Aber machen Sie sich selbst ein Bild. Probieren geht über Studieren und ist in diesem Fall dank unserem exklusiven Nextory Gutschein* noch kostenlos.

