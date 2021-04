Astrazeneca-Stopp: Was passiert mit der 2. Impfung?

Berlin.

Der Corona-Impfstoff von Astrazeneca steht weiter in der Kritik

Nun hat Deutschland die Impfungen mit Astrazeneca für Menschen unter 60 Jahren eingeschränkt

Doch was heißt das für Menschen, die bereits die erste Dosis mit Astrazeneca erhalten haben? Was passiert mit den bereits gebuchten Terminen?

Hier finden Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen

Es ist der neueste Rückschlag für die deutsche Impfkampagne: Nach dem Tod einer 47-jährigen Frau, die wenige Tage zuvor gegen Corona geimpft wurde, sowie weiteren Fällen einer ungeklärten Nebenwirkung wird das Corona-Vakzin von Astrazeneca deutschlandweit nur noch an Menschen ab 60 Jahren verabreicht.

Bei jüngeren Menschen waren zuletzt vermehrt Fälle von Hirnvenenthrombosen in zeitlichem Zusammenhang mit der Immunisierung beobachtet worden. Die vorsorgliche Altersbeschränkung für den Impfstoff wirft nun viele Fragen auf – vor allem für Menschen, die bereits mit dem Astrazeneca-Vakzin geimpft wurden oder einen Impftermin in naher Zukunft vereinbart haben. Durch die neue Regelung könnten auch viele über 60-Jährige früher geimpft werden – mit Astrazeneca.

Was die Entscheidung für das weitere Vorgehen bei den Corona-Impfungen bedeutet, lesen Sie hier im Überblick.

Muss ich mich mit dem Astrazeneca-Vakzin impfen lassen?

Ganz grundsätzlich besteht in Deutschland keine Impfpflicht. Darauf weist auch die Bundesregierung ausdrücklich hin. Wer eine Einladung zu einem Impftermin bekommen hat, muss dieser also nicht folgen. Folglich besteht auch keine Pflicht dazu, sich mit dem Astrazeneca-Wirkstoff impfen zu lassen.

Eine freie Wahl zwischen Impfstoffen ist allerdings auch weiterhin nicht möglich. Wegen der Impfstoffknappheit beinhaltet der Anspruch auf eine Schutzimpfung gegen das Coronavirus derzeit nicht das Recht, den Impfstoff eines bestimmten Herstellers zu wählen, heißt es vom Bundesgesundheitsministerium. Wer als Person im Alter von über 60 Jahren durch die Neuregelung schneller einen Imfptermin erhält, könnte mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Dosis Astrazeneca verabreicht bekommen. Lesen Sie dazu: Astrazeneca – Für welche Personen der Warnhinweis gilt

Der Vorstand der Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, forderte nach der Entscheidung am Dienstag eine freie Wahl des Impfmittels. Das Hin und Her beim Astrazeneca-Impfstoff schade sehr, sagte Brysch am Mittwoch im Norddeutschen Rundfunk. "Deswegen wundere ich mich schon, warum wir nicht einen ganz offenen Schritt gehen und endlich die Wahlfreiheit in ganz Deutschland einführen."

Corona-Impfungen: Was passiert mit meinem vereinbarten Termin?

Aktuell heißt es, dass die Länder hierzu eigene Verfahren entwickeln werden. In Bayern etwa sollen Personen, die das 60. Lebensjahr vollendet haben, weiterhin mit Astrazeneca geimpft werden. Unter-60-Jährige sollen stattdessen mit den Impfstoffen von Biontech und Moderna geimpft werden.

Auch in Nordrhein-Westfalen wird so verfahren. Bei Impfterminen, bei denen Astrazeneca verimpft werden sollte, wird Unter-60-Jährigen nun entweder der Biontech-Wirkstoff oder das Moderna-Vakzin verabreicht. Ausgefallene Termine sollen umgehend nachgeholt werden, heißt es auf der Seite des Gesundheitsministeriums von NRW.

In Baden-Württemberg soll in Impfzentren, in denen eine Umbuchung auf einen anderen Wirkstoff möglich ist, eine solche direkt vor Ort vorgenommen werden. Ist das nicht möglich, kann freiwillig auch mit Astrazeneca geimpft werden. Wer das nicht möchte, kann sich auf eine Warteliste eintragen. Lesen Sie hier: Astrazeneca – So kam es zum Impfstopp für Jüngere

Astrazeneca-Vakzin: Was passiert mit meiner Zweitimpfung?

Laut Gesundheitsministerium wurden bislang rund 2,4 Millionen Erstdosen und 645 Zweitdosen Astrazeneca verimpft. Da zwischen erster und zweiter Impfung bei Astrazeneca zwölf Wochen liegen können, wären die meisten Zweitimpfungen erst ab Mai an die Reihe gekommen. Für über 60-Jährige ändert sich nun im Prinzip nichts. Wer jünger ist, sollte gemeinsam mit seinem Arzt das Risiko abwägen und entscheiden.

"Vor dem Hintergrund, dass der Impfabstand zwischen den beiden Impfungen mit dem Covid-19-Impfstoff von Astrazeneca zwölf Wochen betragen soll und auch ein Überschreiten des Impfabstands nicht dazu führt, dass die Impfung nicht mehr wirkt, sollten in Ruhe die Ergebnisse der aktuellen Überprüfung abgewartet werden", hatte es schon beim ersten Impf-Stopp für das Vakzin von Seiten des Paul-Ehrlich-Instituts geheißen.

Die Stiko soll zudem bis Ende April eine Empfehlung dazu abgeben. Offen ist zum Beispiel auch noch, ob man einen anderen Impfstoff für die Zweitimpfung nehmen kann, ohne die Wirksamkeit der Impfung zu verringern. Die EU-Arzneimittelbehörde EMA kündigte an, dass auch sie – voraussichtlich bis zum 9. April – ihre Impfempfehlung überarbeiten werde.

Neue Empfehlung für Astrazeneca: Darf ich mich trotzdem damit impfen lassen?

Für jüngere Menschen sollen Impfungen mit dem Vakzin in Ausnahmefällen weiter möglich sein. Der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CS), sagte dazu am Dienstag: "Menschen der Priogruppen 1 und 2 unter 60 Jahren sollen sich weiterhin impfen lassen dürfen, wenn dies nach ärztlichem Ermessen und individueller Einschätzung entschieden wird."

Diese Impfungen sollen dann aber in Arztpraxen vorgenommen werden. "Wer Astrazeneca haben will, sollte es auch bekommen", so der bayerische Gesundheitsminister.

Was bedeutet die Altersbeschränkung für das Impftempo in Deutschland?

Inwiefern die Neuregelung für das Astrazeneca-Vakzin die deutsche Impfkampagne verlangsamen wird, ist noch unklar. Laut Angaben des Bundesgesundheitsministeriums wollen Bund, Länder und Kommunen nun gemeinsam Änderungen bei den Impfplanungen klären.

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erklärte noch am Dienstagabend, dass die Bundesregierung ihr Ziel aufrechterhalten wolle: Bis Ende des Sommers sollen alle Bürger ein Impfangebot erhalten haben. "Andererseits ist es ohne Frage ein Rückschlag, dass bei einem unserer verfügbaren Impfstoffe in dieser Pandemie für eine bestimmte Altersgruppe offenbar ein erhöhtes Risiko besteht", so Spahn. Immerhin: Menschen über 60 können nun schneller geimpft werden.

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach geht davon aus, dass die Entscheidung nur sehr geringe Auswirkungen auf die Impfkampagne in Deutschland haben wird. "Wir werden eine kleine Delle haben von ein paar Tagen, wo es Verwirrung gibt, aber dann wird das Impftempo wieder voll anziehen", sagte Lauterbach am Dienstagabend in den ARD-"Tagesthemen".

Welche Folgen hat die Entscheidung für die Impfreihenfolge?

Wird die Impfreihenfolge nun geändert? Nein, nicht generell. Aber der zeitweise Impfstopp von Astrazeneca und die Empfehlung erst nur für jüngere, dann nur für ältere Menschen haben für Verunsicherung gesorgt. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) schlägt deshalb vor, für diesen Impfstoff die Reihenfolge aufzulösen: „Irgendwann wird man bei Astrazeneca speziell mit sehr viel Freiheit operieren müssen und sagen müssen: Wer will, und wer es sich traut, quasi, der soll auch die Möglichkeit haben“, sagte er.

Ein bisschen flexibler soll die Terminvergabe jetzt schon werden: Um das Impftempo zu beschleunigen, können die Länder ab sofort schon die Gruppe der 60- bis 69-Jährigen zu Impfungen mit Astrazeneca einladen. Und auch von den Impfungen in Hausarztpraxen, die nach Ostern bundesweit starten, erhofft sich die Politik mehr Geschwindigkeit und Flexibilität.

Können Lehrerinnen und Erzieher jetzt schnell genug geimpft werden?

Erst vor Kurzem waren Lehrerinnen, Lehrer und das Personal in Kitas in die Impfgruppe 2 aufgerückt, gerade in den Osterferien sollten viele geimpft werden. Jetzt wächst bei Erziehungsgewerkschaften die Sorge, dass es nun dauern könnte, bis diese Gruppen sicher in Kitas und Schulen zurückkehren können. Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbands, forderte deshalb, dass unter 60-Jährige Lehrkräfte schnell die Möglichkeit zu einer Impfung mit einem anderen Vakzin bekommen sollen.

„Wenn dieser Austausch nicht sofort stattfindet, wird es mit der Durchimpfung von Lehrkräften im April nichts mehr werden“, sagte er. Marlis Tepe, Vorsitzende der Erziehungsgewerkschaft GEW, beunruhigt vor allem die Lage in den Kitas. Dort seien mittlerweile 71 Prozent der Kinder zurück in der Betreuung – und das bei steigenden Infektionszahlen. „Nachdem wir wissen, dass Kinder von der neuen Mutante stärker betroffen sind, muss hier wirklich die Notbremse gezogen werden“, sagte Tepe. „Nach Ostern müssen wir zurück zu einer echten Notbetreuung in den Kitas, bis die Kolleginnen und Kollegen geimpft sind.“

Wie viele Sinusvenentrhombosen wurden bislang gemeldet?

Nach Angaben des für Impfstoffe zuständigen Paul-Ehrlich-Instituts wurde bei "sehr wenigen Geimpften" überwiegend im Alter unter 55 Jahren nach der Impfung mit Astrazeneca "eine sehr seltene Form" einer Thrombose beobachtet. Es geht vor allem um sogenannte Hirnvenenthrombosen auch in Verbindung mit einem Mangel an Blutplättchen (Thrombozytopenie). Dies sei unter Geimpften häufiger aufgetreten, "als es zahlenmäßig aufgrund der Seltenheit dieser Gerinnungsstörung ohne Impfung zu erwarten wäre". Das Institut sagt aber auch, es gebe derzeit "keinen Nachweis, dass das Auftreten dieser Gerinnungsstörungen "durch den Impfstoff" verursacht worden sei.

Stand Montag gab es 31 Verdachtsfälle. In 19 Fällen wurde zusätzlich eine Thrombozytopenie gemeldet. In neun Fällen war der Ausgang tödlich. Mehr als 2,8 Millionen Menschen wurden laut Robert Koch-Institut inzwischen mindestens einmal mit Astrazeneca geimpft. Insgesamt haben fast zehn Millionen Menschen im Land bisher eine Erstimpfung erhalten. Mehr als vier Millionen sind zweimal geimpft.

Wie häufig wurde das Astrazeneca-Vakzin bisher verimpft?

Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums wurden bis zum 31. März 2021 2.383.113 Erstdosen und 645 Zweitdosen Astrazeneca verimpft. Gestartet wurde die Impfung Anfang Februar 2021. Da bei diesem Vakzin ein Impfintervall rund 12 Wochen beträgt, müssen die meisten Zweitimpfungen erst ab Mai vorgenommen werden.

