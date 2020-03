Coronavirus: Mundschutz bei dm ausverkauft - Helfen Atemmasken?

Berlin.

Die Zahl der Coronavirus-Infektionen steigt in Deutschland weiter an: Nun gibt es auch den ersten bestätigten Fall in Berlin

Die zunehmende Sorge um eine weitere Ausbreitung der neuartigen Lungenkrankheit sorgt für Panik: Viele Menschen decken sich vorsorglich mit Lebensmitteln ein

Auch in Apotheken und Drogeriemärkten ist das zu spüren: dm meldet bereits, dass der Mundschutz ausverkauft ist. Auf Amazon werden Masken viel zu überteuert angeboten

Doch welche Atemmasken ist eigentlich der richtige? Und hilft auch Mundschutz?

Das Coronavirus breitet sich in Deutschland und Europa aus. Das sorgt für eine erhöhte Nachfrage nach Mundschutz- und Atemmasken. In vielen Apotheken sind sie bereits ausverkauft. „Atemmasken werden derzeit verstärkt nachgefragt“, sagte ein Sprecher des Apothekerverbands ABDA am Mittwoch in Berlin. Das sei schon seit Tagen zu beobachten.

Auch in Drogerien sind Masken weitestgehend ausverkauft. „Der Mundschutz von Mivolis ist derzeit nahezu nicht mehr verfügbar“, sagte dm-Geschäftsführerin Kerstin Erbe unserer Redaktion. Hersteller melden Lieferengpässe beim Material. Auch die so genannten OP-Masken sind hierzulande nur noch schwer zu finden – obwohl diese nahezu keinen Schutz vor einer Infektion bieten.

Atemmasken und Mundschutz: Abzocke auf Amazon

Die Nachfrage nach Atemmasken hat zudem deren Preise extrem in die Höhe getrieben. Auf Amazon beispielsweise schießen die Preise für derartige Produkte in die Höhe – der Online-Händler geht nun gegen erste Anbieter vor, die mit Wucher-Preisen auf die Handelsplattform Amazon-Marketplace drängen.

Wie die US-Zeitschrift „Wired“ berichtet, sollen einige Angebote überteuerter Mundschutzmasken bereits gelöscht worden sein. Einwegmasken, wie sie etwa Ärzte tragen, sind normalerweise Cent-Artikel: Eine Packung mit 50 Masken kostete bis zum Ausbruch des Coronavirus beispielsweise wenige Euro.

Seitdem sind die Preise bei Drittanbietern, die die Masken auf dem Marketplace anbieten, jedoch exorbitant gestiegen. Wer auf der deutschen Amazon-Seite nach „Mundschutz“ sucht, bekommt beispielsweise 50 Einwegmasken für 90 Euro angeboten, ein Angebot liegt sogar bei weit über 100 Euro.

Renate Künast warnt vor Abzocke

„Es ist Verbraucherabzocke, wenn Anbieter das Coronavirus nutzen, um ‚Schutz-Artikel‘ überteuert an die Frau und den Mann zu bringen“, sagte Grünen-Politikerin Künast unserer Redaktion. Wenn Verbraucher überteuerte Angebote entdecken, sollten sie die „Abzocke bitte öffentlich machen oder beim Verbraucherzentrale Bundesverband melden“, appellierte Künast.

Zudem rief die Grünen-Politikerin dazu auf, sich auf „seriösen Internetseiten wie zum Beispiel beim Robert-Koch-Institut (RKI) über Schutzmaßnahmen gegen das Corona-Virus zu informieren, anstatt „Hals über Kopf Hamsterkäufe zu starten“.

Ein Amazon-Sprecher sagt dazu auf Nachfrage: „Verkaufspartner sind verantwortlich dafür, ihre eigenen Produktpreise in unserem Store gemäß unserer Richtlinie zur angemessenen Preisgestaltung festzulegen.“ Diese Richtlinie untersage unter anderem überzogene Preise. „Wir entfernen Angebote, die gegen unsere Richtlinien verstoßen“, so der Sprecher. Und weiter: „Wir beobachten die Entwicklungen im Zusammenhang mit Covid-19 und ergreifen bei Bedarf die notwendigen Maßnahmen.“

Mundschutz gegen Coronavirus – hilft das wirklich?

Doch helfen Masken beim Schutz gegen das Coronavirus? Belege, dass sie das Ansteckungsrisiko für eine gesunde Person signifikant verringern, gibt es laut dem Robert-Koch-Institut nicht. Sie könnten sogar den gegenteiligen Effekt haben.

„Nach Angaben der WHO kann das Tragen einer Maske in Situationen, in denen dies nicht empfohlen ist, ein falsches Sicherheitsgefühl erzeugen, durch das zentrale Hygienemaßnamen wie eine gute Händehygiene vernachlässigt werden können“, heißt es auf der Website des RKI.

Ähnlich sieht es Marylyn Addo, Professorin vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE): „Wenn die Masken nicht richtig angewendet werden, können sie mehr schaden als helfen.“ Denn die Menschen würden sich dann in falscher Sicherheit wiegen und zum Beispiel trotz Sorge um das Coronavirus die Handhygiene vernachlässigen. Anders verhält es sich in den Ausbruchsgebieten, dort sollte man eine Mund-Nase-Schutzmaske im öffentlichen Raum tragen.

Die wichtigste und effektivste Maßnahme seien stattdessen eine gute Händehygiene, korrekte Husten- und Niesetikette und das Einhalten eines Mindestabstands von einem bis zwei Metern von krankheitsverdächtigen Personen.

Sinnvoll könne das Tragen einer Mundschutz-Maske allerdings für bereits erkrankte Personen sein, die sich im öffentlichen Raum bewegen müssen, um andere nicht anzustecken. Hundertprozentige Sicherheit biete aber auch das nicht.

Ein einfacher Mund-Nasen-Schutz, wie ihn Ärzte bei medizinischen Eingriffen nutzen, schütze nicht zuverlässig vor einer Ansteckung mit dem neuen Virus Sars-CoV-2. Von der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände heißt es dazu: „Sie sind dafür konzipiert, die Umwelt vor einem infizierten Träger zu schützen.“ Atemschutzmasken mit eingebautem Filter seien wirksamer, aber für medizinisches Personal gedacht und unangenehm zu tragen. „Sie sind für den Alltag nicht zu empfehlen.“ Alle wichtigen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog. Vorangehende Entwicklungen lesen Sie in unserem alten Newsblog.

Mundschutz oft nicht ausreichend

Dass einfache, handelsübliche Atemmaske einen guten Schutz vor dem Virus bietet, wird von Experten angezweifelt. Im Zuge der Sars-Epidemie 2002/2003 hätten einige Studien für sogenannte FFP3-Masken einen schützenden Effekt nahelegen wollen, sagt Virusforscher Christian Drosten von der Charité in Berlin. „Das waren aber keine normalen Masken, wie man sie in Asien auf der Straße sieht oder bei uns im OP, sondern spezielle Feinpartikelmasken.“

Mit solchen Masken könne man im Alltag nicht lange herumlaufen. „Wogegen die normalen Masken schützen, ist vielleicht der häufige Griff an Mund und Nase – also die Schmierinfektion“, so Drosten.

Die Sorge vor Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus lässt in deutschen Apotheken die Nachfrage nach Atemmasken steigen. Aber nicht alle Masken bieten einen Schutz.

Foto: Georg Wendt / dpa

Richtige Atemschutzmasken mit eingebautem Filter seien nur im medizinischen Bereich sinnvoll, sagt auch Bernd Salzberger vom Universitätsklinikum Regensburg, Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie. Die handelsüblichen Atemmasken seien im Alltag unsinnig, sagt Salzberger: Ein einfacher Mund-Nasen-Schutz, wie ihn Pfleger und Ärzte bei Eingriffen tragen, schütze nicht vor einer Ansteckung mit dem Virus Sars-CoV-2.

Von der WHO hieß es dazu, die Masken würden nicht als Vorbeugung für Gesunde empfohlen, sondern für Patienten und Menschen, die sich möglicherweise angesteckt haben – damit sie das Virus nicht verbreiten.

Atemschutzmasken in drei Kategorien unterteilt

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit hat ein umfassendes Papier zum Thema Atemschutzmasken erarbeitet.

In diesem werden auch die verschiedenen FFP-Klassen erklärt, es gibt insgesamt drei – alle sind zumindest wirksamer als die handelsüblichen Standard-Mundschutzmasken. Je höher die Klasse, umso höher die Schutzwirkung. Klassifiziert wird nach der Leckage, also der Durchlässigkeit. Bei FFP1 darf diese maximal 22 Prozent betragen, bei FFP3 nur noch zwei Prozent.

Coronavirus: "In Deutschland muss man keine Angst haben" Coronavirus- In Deutschland muss man keine Angst haben

Die Hersteller müssen dabei eine DIN-Norm erfüllen. „FFP-Masken sind Einmalartikel und müssen aus hygienischen Gründen nach der Benutzung korrekt entsorgt werden“, heißt es in dem Merkblatt des Landesamtes.

Das Wichtigste zu Atemschutzmasken in Kürze:

Einfache Masken können zumindest gegen Schmierinfektion helfen

Empfohlen werden Masken für Menschen, die sich bereits angesteckt haben

Spezielle Feinpartikelmasken bieten einen höheren Schutz

(bef/dpa/bekö/msb)