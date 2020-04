Coronavirus: Übertragung wohl durch die Nase - das sind Symptome

Berlin.

Das Coronavirus breitet sich weiter mit rasanter Geschwindigkeit weltweit aus

In Deutschland hat sich der Anstieg der Zahl der Infektionen verlangsamt, eine Entwarnung sei das aber noch nicht, sagt RKI-Chef Lothar Wieler

Viele Menschen haben einen milden Verlauf, aber es gibt auch schwere Verläufe, die eine Behandlung im Krankenhaus oder sogar den Tod nach sich ziehen können

Zellen der Nase sind einer Studie zufolge die wahrscheinlichsten Eintrittspforten

Wie unterscheiden sich die Symptome einer Grippe von der des Coronavirus? Und wie sieht die Therapie aus?

Eine Frage, die in der Pollenzeit viel gegoogelt wird: Was sind die Unterschiede zwischen Heuschnupfen und einer Infektion mit dem Coronavirus? Wir klären auf

Die Krankheit trat im Dezember zum ersten Mal in der chinesischen Stadt Wuhan auf – inzwischen hat die Pandemie die Welt im Griff: Weltweit sind etwa 2,7 Millionen Menschen mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert, über 191.000 sind an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, die der Erreger auslöst.

Doch die Zahlen sagen nur bedingt etwas aus. Etwa die Hälfte der Menschen, die sich angesteckt haben, würden das gar nicht merken, sagte RKI-Chef Lothar Wieler: „Die sehen wir gar nicht.“ Bei anderen löst die Coronavirus-Infektion Symptome aus, doch sie werden nicht getestet.

Über die Beschwerden der Patienten mit nachgewiesenen Infektionen liegen inzwischen aus Deutschland und vielen anderen Ländern Daten vor.

Coronavirus: Typische Symptome und wichtige Fragen

Coronavirus-Ursprung: Seit wann ist das Coronavirus bekannt?

Bei dem Erreger handelt es sich um ein Virus aus der Gruppe der Coronaviren. „Wir kennen diese Virusgruppe seit vielen Jahren, und jeder zehnte Deutsche hat schon einmal mit ihr Kontakt gehabt“, sagt Professorin Marylyn Addo vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE). Coronaviren können harmlose Erkältungen auslösen, aber auch schwere Erkrankungen wie Sars oder Mers. Lesen Sie hier: Alle Entwicklungen und Nachrichten zum Coronavirus im Ticker.

Das neuartige Virus trägt den Namen Sars-CoV-2 (Sars-Coronavirus-2), weil es eine große Ähnlichkeit zu dem Sars-Erreger aufweist. Man geht bislang davon aus, dass das Virus von einem Tier – welches, ist unklar – auf den Menschen übergegangen ist. Seitdem überträgt es sich auch von Mensch zu Mensch. Als Ursprung der Pandemie im Dezember 2019 gilt ein inzwischen geschlossener Fischmarkt in der chinesischen Metropole Wuhan, auf dem auch Wildtiere angeboten wurden.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Wie überträgt sich das Coronavirus?

Spezielle Zellen in der Nase sind einer Studie zufolge die wahrscheinlichsten Eintrittspforten für das Coronavirus. Mehrere Forscherteams hatten Zellen aus Lunge, Nase, Auge, Darm, Herz, Niere und Leber untersucht, wie das Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin (MDC) berichtete.

Sie wollten herausfinden, welche Zellen die beiden wichtigsten Eintrittsproteine ACE2 und TMPRSS2 enthalten, die das Virus für die Infektion nutzt. „Wir haben dann gezeigt, dass von allen Zellen die schleimproduzierenden Becherzellen und Flimmerzellen in der Nase die höchsten Konzentrationen dieser beiden Proteine aufweisen“, erklärte Hauptautor Waradon Sungnak vom Wellcome Sanger Institute. „Das macht diese Zellen zum wahrscheinlichsten Erstinfektionsweg für das Virus.“

Die beiden wichtigsten Eintrittsproteine seien auch in Hornhaut-Zellen des Auges und in der Darmschleimhaut zu finden, berichtete das Max-Delbrück-Centrum weiter. Das deute auf einen weiteren möglichen Infektionsweg über das Auge beziehungsweise die Tränendrüsen hin. Es gebe demnach auch ein Potenzial für eine Übertragung über Fäkalien und die Aufnahme durch den Mund, schreibt des MDC eher vorsichtig. Ihr Ergebnis haben die Forscherteams im Fachjournal „Nature Medicine“ veröffentlicht.

Die anfängliche Vermutung, das Virus könne nur von Menschen übertragen werden, die bereits Symptome zeigen, ist widerlegt. „Der Erreger kann auch in der Inkubationszeit übertragen werden“, sagte die Virologin Marylyn Addo vom Deutschen Zentrum für Infektionsforschung. Die Inkubationszeit bezeichnet die Zeit, bis die Erkrankung nach der Ansteckung ausbricht. Bei Sars-CoV-2 beträgt sie ein bis 14 Tage, im Schnitt fünf bis sechs Tage. Lesen Sie hier: Aktuelle Nachrichten zum Coronavirus in den USA

Die Übertragung erfolgt nach bisherigen Erkenntnissen vor allem über Tröpfcheninfektion:

Niesen

Husten

Wenn also ein Infizierter niest oder hustet, kann ein anderer die fliegenden Tröpfchen einatmen; sie gelangen an die Schleimhäute der Atemwege. Auch eine Übertragung durch die Hände ist möglich. Szenario: Jemand niest sich in die Hand, fasst eine Türklinke an, der nächste fasst unmittelbar danach die Klinke an und sich dann ins Gesicht – zum Beispiel in den Mund oder in die Nase. Lesen Sie hier: Können Corona-Maßnahmen gelockert werden? Studie macht Hoffnung.

Eine Infektion durch kontaminierte Oberflächen hält das Robert Koch-Institut (RKI) grundsätzlich für nicht ausgeschlossen. Welche Rolle dieser Übertragungsweg spielt, ist jedoch nicht bekannt.

Sars-CoV-2 ist nach bisherigen Erkenntnissen ein sehr ansteckendes Virus. Man geht davon aus, dass ein Infizierter zwischen 2,4 und 3,3 weitere ansteckt.

Coronavirus Sars-CoV-2: Wie lange ist man ansteckend, wenn man infiziert ist?

Wie lange man genau ansteckend ist, ist nicht ganz klar. Bis zu 18 Tage nach Krankheitsbeginn wurden in vielen Studien Viren in den Atemwegen von Infizierten festgestellt. Ob diese noch vermehrungsfähig waren, ist unklar. Auch gab es keine genaue Aussage über die Viruskonzentration.

Coronavirus: Symptome und Übertragungswege Coronavirus- Symptome und Übertragungswege

Sterblichkeitsrate: Wie gefährlich ist das Coronavirus?

Die sogenannte Letalität, also die Sterblichkeitsrate, kann derzeit nicht seriös bestimmt werden. Denn dafür müssten alle Infizierten erkannt werden. Werden viele Fälle nicht entdeckt, wird die Letalität überschätzt – sie ist also in Wirklichkeit niedriger. Im Fall von Sars-CoV-2 könnten viele Fälle unentdeckt bleiben, weil ein großer Teil der Infektionen sehr mild verläuft und manche Menschen gar keine Symptome zeigen, also gar nicht als Kranke erkannt werden.

Aktuell unterscheidet sich die Sterblichkeit von Covid-19 von Land zu Land. Dass sich die Letalität zum Teil stark unterscheidet, kann unterschiedliche Gründe haben. Neben Unterschieden in der Testung – etwa, wie breit getestet wird – kann das auch am Zustand des Gesundheitssystems liegen und an der Frage: Wie gut sind die Patienten versorgt? Auch die Altersstruktur einer Gesellschaft kann eine Rolle spielen – je älter die Gesellschaft, desto mehr Menschen aus der Risikogruppe sind Teil von ihr. Besonders gefährdet für einen schweren Verlauf mit Covid-19 sind Menschen ab 80 Jahren. Warum die niedrige Todeszahl Deutschlands großer Vorteil in der Corona-Krise sein könnte.

‣ Klinik-Monitor zur Corona-Krise: Wo noch Intensivbetten frei sind Wo noch Intensivbetten frei sind

Wie lange hält sich das Coronavirus auf Oberflächen?

Das neuartige Coronavirus ist einer Studie zufolge auch noch nach Stunden auf Oberflächen auffindbar.

Auf Kupfer seien lebensfähige Viren bei Tests bis zu vier Stunden,

auf Pappe bis zu 24 Stunden und

auf Plastik und rostfreiem Stahl bis zu drei Tage

nachweisbar gewesen, fanden Forscher unter anderem von der Universität Princeton und der University of California in Los Angeles heraus. Allerdings reduzierte sich die sogenannte Infektionsdosis auf allen Oberflächen über diese Zeiträume deutlich.

Auch das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) verweist auf diese Untersuchung. Das BfR schreibt weiter: „Im Allgemeinen sind humane Coronaviren nicht besonders stabil auf trockenen Oberflächen. In der Regel erfolgt die Inaktivierung in getrocknetem Zustand innerhalb von Stunden bis einigen Tagen.“ Es gebe bislang keine Fälle, bei denen sich Menschen nachweislich durch Kontakt zu kontaminierten Gegenständen angesteckt haben. Lesen Sie dazu: So lange hält sich das Coronavirus auf verschiedenen Oberflächen.

Die US-Forscher hatten in ihrer kleinen Studie den Erreger SARS-CoV-2, der die Erkrankung Covid-19 verursacht, mit dem Erreger SARS-CoV-1 verglichen, der die erstmals 2002 beobachtete Infektionskrankheit SARS auslöst. Sie fanden heraus, dass beide Virenarten ähnlich stabil sind. Die Stabilität erkläre somit nicht, wieso SARS-CoV-2 anders als SARS-CoV-1 zu einer Pandemie geführt habe, schreiben die Forscher.

Lesen Sie hier: Kontaktverbot statt Ausgangssperre: Diese Corona-Regeln gelten jetzt für Deutschland.

Zudem kann das Virus möglicherweise auf heißen Oberflächen nicht so lange überleben, da die es umgebende Fettschicht schneller austrocknet. Allerdings ist ein warmes Klima kein Garant dafür, dass das Virus gar nicht mehr auftritt. So wurden etwa in Australien, wo der Sommer gerade zuende geht, rund 6000 Infektions- und 48 Todesfälle registriert (Stand 7. April).

Desinfektionsmittel selbst herstellen: So wird es gemacht Desinfektionsmittel selbst herstellen- So wird es gemacht

Immunität: Können sich Menschen zweimal mit dem Coronavirus anstecken?

Noch lernt die Wissenschaft beinahe täglich Neues über das neuartige Virus Sars-CoV-2. Entsprechend zurückhaltend gibt sich die WHO bei der Frage der Wiederansteckung. Es gebe noch viel zu wenige Daten, um das wirklich grundsätzlich beantworten zu können. Doch derzeit geht man davon aus, dass eine Infektion mit Sars-CoV-2 zu einer Immunität führt, man sich also nach überstandener Infektion nicht direkt wieder anstecken kann. Wie lange dieser Schutz hält, ob Wochen, Monate, Jahre, sei aber noch unklar. Lesen Sie hier: Coronavirus – So funktioniert die elektronische Krankschreibung.

Corona oder Allergie: So erkennen Sie den Unterschied! Corona oder Allergie- So erkennen Sie den Unterschied!

Doch Berichte über Menschen, die zweimal positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurden, haben die Annahme der Immunität ins Wanken gebracht. Laut Wissenschaftlern gibt es jedoch mehrere mögliche Erklärungen für ein positives Testergebnis nach der Genesung. So könne virale RNA, also das Erbgut des Erregers, oft lange, nachdem das infektiöse Virus verschwunden ist, noch nachgewiesen werden, erklärt Professor Florian Krammer von der New Yorker Icahn School of Medicine am Mount Sinai Krankenhaus. „Das kommt bei Masern vor, aber auch bei Zika und Ebola.“ Auch ein falsch durchgeführter Test sei eine Möglichkeit.

Die Leiterin der Forschungsgruppe Emerging Viruses am Uniklinikum Genf bestätigt das: „Wir kennen solche Befunde auch von anderen, respiratorische Erkrankungen auslösenden Viren, wie beispielsweise bei Grippeviren“, sagt Professorin Isabella Eckerle.

Dabei seien auch gegen Ende der Erkrankung, wenn der Patient schon wieder gesund sei, noch Reste des Virus in den Atemwegen zu finden. „Man muss daher sehr vorsichtig sein, solche positiven Tests bei genesenen Patienten als eine Reinfektion zu interpretieren“, sagt Eckerle. Man wisse außerdem noch nicht genau, bis zu welcher Menge der Virus-RNA tatsächlich noch eine Infektiosität vorliege. „Dazu sind noch umfassende Studien notwendig.“

Die Experten gehen derzeit also davon aus, dass genesene Patienten nach einer Infektion immun gegen eine erneute Ansteckung werden. „Generell ist es so, dass es in Ausbrüchen immer Einzelfälle gibt, die man sich schwer erklären kann“, sagt Eckerle. Man habe aber Daten dazu, dass Covid-19-Patienten nach einer Infektion mit dem Virus Antikörper bildeten. Nur, wie lange eine Immunität anhalte, wisse man eben derzeit nicht. Top-Virologe fordert bei Anne Will Mundschutz für alle Deutschen in Corona-Krise.

Covid-19: Welche Symptome treten bei Infektion mit dem Coronavirus auf?

Die Verläufe der Lungenerkrankung Covid-19 variieren laut dem RKI stark. Sie reichten von Verläufen ohne Symptome bis hin zu schweren Lungenentzündungen mit Lungenversagen. Nach Auswertung vieler Fälle lässt sich aber sagen, die häufigsten Symptome sind

Fieber

trockener Husten

Es gibt auch Berichte über

Schnupfen,

Kurzatmigkeit,

Gliederschmerzen,

Hals- und Kopfschmerzen.

Manche Infizierte litten auch unter Durchfall oder Erbrechen.

Wie unter anderem der Bayerische Rundfunk berichtet, zählt möglicherweise noch eine weitere Symptomatik dazu: ein über mehrere Tage andauernder Geruchs- und Geschmacksverlust. „Bei unserem ersten Patienten, den wir getroffen haben, haben wir das gar nicht so ernst genommen, dass ihm das Essen nicht mehr schmeckt. Aber beim zweiten kam dann die gleiche Aussage“, sagte Professor Hendrik Streeck, Leiter des Instituts für Virologie, Universitätsklinikum Bonn, dem Sender.

Weiter führte der Professor aus: „Ein Patient klagte, dass er das Shampoo unter der Dusche nicht mehr gerochen hat.“ Eine Mutter habe die vollen Windeln vom Neugeborenen nicht mehr wahrnehmen können. „Und eine Krankenschwester hat sogar selber mit Essigessenz ihre Geruchsfähigkeit getestet, als sie uns das erzählt hat“, sagte Streeck weiter.

Das Robert-Koch-Institut hat eine App namens „Corona-Datenspende“ entwickelt. Mit Hilfe von Fitness-Armbändern und Smartwatches, die Hinweise auf mögliche Covid-19-Symptome geben könnten, will das Institut neue Erkenntnisse über die Ausbreitung der Coronavirus-Infektionen in Deutschland gewinnen.

Das RKI will sich zunutze machen, dass Smartwatches und Fitness-Armbänder unter anderem den Ruhepuls sowie Informationen zum Schlaf und dem Aktivitätsniveau ihrer Nutzer aufzeichnen können. „Bei einer akuten Atemwegserkrankung ändern sich diese Vitalzeichen in den meisten Fällen deutlich. Daher können auch typische Covid-19-Symptome wie Fieber durch die App erkannt werden“, erläuterte das Institut. Die Nutzung der App sei freiwillig, betonte das RKI.

Heuschnupfen oder Corona? Was sind die Unterschiede?

Gerade in der Frühlingszeit entwickeln viele Menschen aufgrund einer Pollenallergie Symptome wie Schnupfen, die fälschlicherweise oft auch als Erkältung oder in der aktuellen Zeit als Coronavirus-Symptom gedeutet werden. Dabei betonen Mediziner, dass die Symptome bei einer Allergie deutlich andere sind als bei einer Infektion mit Coronaviren.

So heißt es auf der Website des deutschen Allergie- und Asthmabundes: Während Infektionen mit dem SARS CoV-2 Virus in den meisten Fällen durch Fieber und trockenen Husten gekennzeichnet sind, weisen Allergiker kein Fieber auf, dafür oft juckende Augen- und Nasenschleimhäute, tränende Augen, Niesreiz und Schnupfen.

Coronavirus: Tabelle zeigt Symptome

Gefährlich wird eine Infektion mit Sars-CoV-2 vor allem für alte Menschen und solche mit schweren Vorerkrankungen wie Herzkreislauf-Erkrankungen, COPD und Diabetes. Lesen Sie hier: Coronavirus-Risikogruppen: Wer besonders gefährdet ist

Kann Covid-19 auch das Hirn befallen?

Offenbar kann das Coronavirus auch in das Gehirn vordringen. Bei einem 24-jährigen Mann aus Japan, der an einer Meningoenzephalitis litt, einer kombinierten Hirnhaut- und Hirnentzündung, soll im Nervenwasser Sars-CoV-2 nachgewiesen worden sein.

Der Nasen-Rachen-Abstrich sei dagegen negativ gewesen, wie die Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN) mitteilte. „Das schafft eine neue Datenlage. Jedenfalls verdichten sich die Hinweise, dass Covid-19 nicht nur ein pneumologisches Krankheitsbild ist“, sagte Peter Berlit, Generalsekretär der DNG der „Rheinischen Post“.

Bereits zuvor hatten Neurologen befürchtet, dass das Coronavirus auch im Gehirn Entzündungen auslösen kann. „Von früheren Coronaviren weiß man, dass der Hirnstamm von Viren mit einbezogen werden kann“, hatte Berlit einige Tage zuvor gesagt. Im Hirnstamm sitzt auch die Steuerung für das Herz-Kreislauf-System und die Atemwege. Lesen Sie hier mehr dazu: Coronavirus kann wohl auch in das Gehirn vordringen.

Grippe vs. Coronavirus – Was sind die Unterschiede?

Nach den bisher bekannten Zahlen ist das neuartige Coronavirus laut RKI tödlicher als die Grippe. Wie viel höher die Sterberate ausfalle, werde man nach dem Ende der Epidemie sehen, sagte Institutspräsident Lothar Wieler. Bisheriger Verlauf: Coronavirus-Ausbreitung – Aktuelle weltweite Zahlen zur Coronavirus-Pandemie.

Grippepandemien – nicht die saisonale Grippe – hätten eine Fallsterblichkeit von 0,1 Prozent bis hin zur allerschwersten Pandemie im Jahr 1918 von 2,5 Prozent.

Der Höhepunkt der diesjährigen Grippewelle in Deutschland scheint Experten zufolge überschritten. Das geht aus einem Bericht der Arbeitsgemeinschaft Influenza am Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin hervor. Bislang gibt es 2020 schon mehr als 370 Grippe-Tote und mehr als 180.000 Infizierte.

Häusliche Quarantäne: Die wichtigsten Infos auf einen Blick Häusliche Quarantäne- Die wichtigsten Infos auf einen Blick

Coronavirus-Hotline: Wen im Notfall anrufen?

Wer denkt, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, sollte nicht direkt einen Arzt aufsuchen, sondern zunächst Rat am Telefon oder im Internet suchen.

Viele Ministerien auf Bundes- und Landesebene haben auf ihren Internetseiten umfassende Informationen zum Coronavirus zusammengestellt. Auch Hotlines für telefonische Fragen wurden in einigen Bundesländern eingerichtet. Eine Auswahl:

Infotelefon des Bundesgesundheitsministeriums zum Coronavirus:

Telefon: (030) 346465100 (Montag bis Donnerstag: 8 bis 18 Uhr; Freitag: 8 bis 16 Uhr)

Infotelefon des Bundeswirtschaftsministerims (für wirtschaftsbezogene Fragen):

Telefon: (030) 18 615 0 (Montag bis Freitag: 9 bis 17 Uhr)

E-Mail: buergerdialog@bmwi.bund.de

Hotline des Senats in Berlin

Telefon: (030) 90 28 28 28

Hotline der Hamburger Gesundheitsbehörde:

Telefon: (040) 428 284 000

Bürgertelefon zum Coronavirus der NRW-Landesregierung:

Telefon: (0211) 9119 10 01 (Montag bis Freitag: 8 bis 18 Uhr)

Hotline des Thüringer Landesamtes für Verbraucherschutz:

Telefon: (0361) 57 381 50 99

Der Ärztliche Bereitschaftsdienst:

Telefon: 116 117

Unabhängige Patientenberatung Deutschland

Telefon: 0800 011 77 22

Wann sollte man wegen Corona zum Arzt?

Beim Verdacht, sich mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt zu haben, gilt zunächst: Wer Kontakt zu Infizierten hatte, sollte sich unabhängig vom Auftreten von Symptomen bei seinem Gesundheitsamt melden. Gleiches gilt für Reisende aus Risikogebieten, bei denen Symptome auftreten. Das RKI bietet online eine Postleitzahlsuche an, um das zuständige Gesundheitsamt zu finden.

Alle anderen wenden sich bei verdächtigen Symptomen an das Amt oder den Hausarzt, der bei Verdacht auf Infektion mit dem Sars-CoV-2-Virus eine Laboruntersuchung veranlassen kann. Betroffene sollten vor dem Gang in die Praxis unbedingt dort anrufen – um nicht noch schlimmstenfalls andere anzustecken. So soll man sich beim Verdacht auf Covid-19 verhalten.

Wie kann man sich schützen?

Das Robert Koch-Institut (RKI) verweist auf die Maßnahmen, die auch immer in der Grippesaison gelten: gute Händehygiene, Husten- und Niesetikette, und sich fern von Erkrankten halten. Seuchen-Experten raten zur Händedesinfektion, um sich vor dem Coronavirus zu schützen. Experten empfehlen, sich an Basishygiene-Empfehlungen zu halten. Dazu gehöre auch, sich zum Beispiel nicht ins Gesicht zu fassen.

Helfen Atemschutzmasken gegen das Coronavirus? Helfen Atemschutzmasken gegen das Coronavirus?

Trotz der steigenden Zahl von Coronavirus-Infektionen sieht RKI-Präsident Wieler Deutschland dem Erreger „nicht schutzlos“ ausgeliefert. Alle könnten selbst etwas dafür tun, angefangen von „banalen Dingen“ wie Händewaschen bis hin zum Meiden von sozialen Kontakten oder dem öffentlichen Verkehr.

Schützen Mundschutz und Atemmasken vor dem Coronavirus

Ob ein Mundschutz vor einer Ansteckung vor dem Coronavirus schützen kann, ist bisher nicht wissenschaftlich belegt. Vermutet wird aber, dass Menschen, die infiziert sind, mit einem Mundschutz das Risiko verringern, andere anzustecken. Lesen Sie dazu: Helfen Mundschutz oder FFP-Masken gegen das Coronavirus?

Ansteckungsrisiko reduzieren: So kann man sich einen Mundschutz selbst nähen

Wie gefährdet sind Kinder durch das Coronavirus?

Derzeit gehen Wissenschaftler davon aus, dass Kinder durch Sars-CoV-2 nicht besonders gefährdet sind. Es ist sogar wahrscheinlich, dass eine Infektion bei ihnen in der Regel besonders mild verläuft. Das legt eine aktuelle Studie chinesischer Wissenschaftler gemeinsam mit Forschern von der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health nah.

Das Team hatte die Fälle von 391 Infizierten und deren rund 1300 Kontaktpersonen analysiert. Dabei kommen sie zu dem Schluss, dass sich Kinder zwar genauso häufig mit dem Virus anstecken wie Erwachsene, aber weniger starke oder keine Symptome zeigen. Dennoch sind Kinder Treiber für die Verbreitung. Coronavirus: Schulen und Kitas geschlossen – was Eltern wissen müssen.

So entsteht ein Impfstoff So entsteht ein Impfstoff

Die Studie hat noch nicht das übliche Verfahren durchlaufen, bei dem unabhängige Experten die Arbeit auf ihre Qualität überprüfen. Die Ergebnisse sind also noch mit Vorsicht zu betrachten, sie bestätigen jedoch ältere Vermutungen. Warum Kinder eine Infektion mit Sars-CoV-2 besser wegstecken, weiß bislang niemand. Auch Schwangere scheinen laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) nicht besonders gefährdet für einen schweren Verlauf zu sein.

Coronavirus-Schnelltest – Wie funktioniert er?

Ein Abstrich, und nur wenige Stunden später ist klar: Ein Mensch ist mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert – oder eben nicht. Die Testmethode, entwickelt von einem Team des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung an der Berliner Charité, basiert auf einer Standardprozedur, die seit Jahren in der Virusdiagnostik angewendet wird. Alles was man über den Coronavirus-Test wissen muss.

Dabei wird Material zum Beispiel vom Rachen des Patienten genommen und das darin befindliche Erbmaterial extrahiert, erklärt Dr. Thorsten Wolff vom RKI. „Jedes Virus hat sein eigenes Erbmaterial, das einzigartig ist“, sagt Wolff – der Fingerabdruck des Virus. Anschließend wird eine Methode angewandt, für die es in den 90er-Jahren den Nobelpreis gab: die sogenannte Polymerase-Kettenreaktion (PCR).

Mithilfe dieser Methode können kleine Abschnitte des Erbmaterials (Nukleinsäurestücke) gezielt vermehrt werden. „Dann wird noch eine Sonde hinzugefügt, die ein fluoreszierendes Signal abgibt“, sagt Wolff. Auch bei dieser Sonde handelt es sich um ein kleines Nukleinsäurestückchen. 45 Vermehrungszyklen durchläuft das Erbmaterial mit der Sonde.

Schließlich lässt sich an der Stärke des Signals ablesen, wie viel Erbmaterial in der Probe enthalten war. Wie hoch also die Viruslast ist. Neu an dem aktuellen Test ist das Sonden-Set, sagt Wolff: „Es ist in der Lage, nur das neue Coronavirus zu erkennen und nicht auch bei ähnlichen Coronaviren ein Signal abzugeben.“ Außerdem kann noch während der Vermehrungszyklen die Viruslast ermittelt werden.

Coronavirus-Test: Wer wird getestet?

Die Testkapazitäten in Deutschland sind hoch, aber nicht unbegrenzt. Deshalb wird nicht jeder, der es möchte, auf eine Coronavirus-Infektion getestet. Getestet werden

Menschen, die grippeähnliche Symptome haben und innerhalb der letzten zwei Wochen Kontakt zu einem bestätigten Coronavirus-Fall hatten

Menschen, die Symptome haben und zuvor in einem Risikogebiet waren.

Coronavirus breitet sich aus: Wie sieht die Therapie aus?

„Die Therapie von Covid-19 ist abhängig von den Symptomen“, sagt Dr. Stefan Moritz vom Universitätsklinikum Halle. Derzeit gebe es noch keine zugelassene Therapie zur Behandlung der Lungenerkrankung. „Die Therapie erfolgt hauptsächlich symptomatisch“, sagt Moritz, „das heißt, die Begleiterscheinungen werden behandelt.“ So würden zum Beispiel Medikamente verabreicht, die fiebersenkend und entzündungshemmend wirken. „In schweren Fällen kann im Falle von bakteriellen Superinfektionen der Einsatz von Antibiotika notwendig werden.“

Alle anderen möglichen Therapien sind weder ausreichend getestet noch zugelassen – die Krankheit ist zu jung und unerforscht. Besonders schwer erkrankte Corona-Patienten dürfen künftig mit dem noch nicht zugelassenen Wirkstoff Remdesivir behandelt werden, wenn alle anderen Mittel versagt haben. Das hat das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte in Bonn genehmigt.

Der Wirkstoff wurde von einem US-Pharmaunternehmen ursprünglich gegen Ebola-Infektionen entwickelt. Es gebe erste Anzeichen für eine Wirksamkeit auch gegen das Coronavirus, hatte die europäische Arzneimittelbehörde EMA festgestellt und einen Einsatz des Mittel für Schwerkranke ohne Behandlungsalternative („Compassionate use“) empfohlen. Dem folgte die deutsche Behörde. Aktuell ließen sich zu einer Wirksamkeit aber keine Aussagen machen, betonte ein Sprecher der deutschen Arzneimittelbehörde. Es gebe nur Anzeichen.

In Südkorea haben sich zudem zwei ältere Patienten von ihrer schweren Lungenerkrankung erholt, nachdem sie mit dem Blutplasma geheilter Coronavirus-Patienten behandelt worden sind. Eine Plasma-Therapie könne zu einer alternativen Behandlung für schwerkranke Covid-19-Patienten werden, die nicht auf antivirale Medikamente ansprächen, sagte am Dienstag Choi Jun Yong, Arzt und Forscher am Severance Hospital in Seoul, in dem beide Patienten behandelt wurden. Es seien jedoch umfassende klinische Tests notwendig, um die Wirksamkeit zu beweisen.

Außerdem ist immer wieder der Wirkstoff Chloroquin als mögliches Medikament in der Covid-19-Therapie im Gespräch. Tests mit dem bereits in den 30er Jahren entwickelte Medikament zur Malariaprophylaxe hatten an Zellkulturen eine Hemmung der Vermehrung des neuartigen Coronavirus gezeigt.

Gibt es eine Impfung gegen das Coronavirus?

Eine Impfung gibt es derzeit nicht und „wird es innerhalb dieses Jahres nicht mehr geben“, sagt RKI-Präsident Wieler. Doch das RKI empfiehlt besonders älteren und chronisch kranken Menschen, die aktuellen Impfempfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko) ernst zu nehmen – etwa gegen Pneumokokken, Keuchhusten und Influenza.

Diese Impfungen schützen nicht direkt vor einer Infektion mit Sars-CoV-2, aber vor anderen Lungeninfektionen – die den Verlauf von Covid-19 negativ beeinflussen würden.

Gibt es Covid-19-Spätfolgen?

Bei heftigeren Verläufen, etwa mit schwerem Lungenversagen und langer Beatmungsdauer, sind aus Expertensicht durchaus Spätfolgen zu erwarten, zum Beispiel ein vermindertes Lungenvolumen, wie der Mediziner Sven Gläser vom Vivantes-Klinikum Neukölln mitteilte.

Bei Patienten mit leichteren Lungenentzündungen sei hingegen abgeleitet von ähnlich verlaufenden anderen Lungenerkrankungen anzunehmen, dass sie keine relevanten Folgen befürchten müssen.

Anhand erster Erfahrungen sei anzunehmen, dass die überwiegende Mehrzahl der Patienten ohne spürbare Einschränkungen nach Hause entlassen werde, sagte auch der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP), Michael Pfeifer, der Deutschen Presse-Agentur. Belastbare Studien zu dem Thema fehlten allerdings bisher, für Deutschland sei für Mai mit ersten Ergebnissen zu rechnen.

Der Virologe Christian Drosten hatte kürzlich im NDR-Podcast gesagt, dass es Hinweise darauf gebe, „dass die Patienten in ihrem Allgemeinzustand lange brauchen, um sich zu erholen“. Mehr als einen Monat nach Krankenhausentlassung seien Patienten nach schweren Verläufen noch allgemein geschwächt. Auch die Lungenfunktion scheine nicht gut zu sein nach überstandener schwerer Infektion.

