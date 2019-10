Wurstwaren in der Auslage. Ein Wursthersteller aus Hessen muss seine Produktion nach zwei Todesfällen einstellen.

Lebensmittel Tod nach Keimen in Wurst – Wilke muss Produktion stoppen

Korbach/Twistetal. Nach zwei Todesfällen durch Keime in Wurstwaren muss in Nordhessen ein Fleischhersteller die Produktion stoppen. Das Veterinäramt des Landkreises Waldeck-Frankenberg habe den Betrieb geschlossen, sagte eine Kreissprecherin am Mittwoch.

Zuvor hatte die „Hessische-Niedersächsische Allgemeine“ (HNA) darüber berichtet. Demnach seien die Wurstwaren mit Listerien verunreinigt gewesen. Die Produkte werden weltweit zurückgerufen, berichtete „Focus“. (dpa/fmg)

Mehr in Kürze.