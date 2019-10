Wilke: Zwei Todesfälle und Erkrankungen durch Listerien in Wurst

Korbach/Twistetal. Zwei Tote und mehrere Krankheitsfälle durch Listerien-Keime: Der nordhessische Wursthersteller Wilke ist von der zuständigen Behörde vorläufig geschlossen worden. Wie die Keime in die Wurst kamen, ist bislang nicht geklärt. Und auch, wie Kunden die Wurst identifizieren sollen, ist zum Teil unklar.

„Alle im Unternehmen hergestellten Erzeugnisse mit sämtlichen Mindesthaltbarkeits- und Verbrauchsdaten“ seien zurückgerufen, gab die Firma Wilke Waldecker Fleisch- und Wurstwaren an. Die betroffenen Waren seien durch das ovale Kennzeichen „DE EV 203 EG“ eindeutig zu identifizieren. Die Artikel könnten gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgegeben werden.

Allerdings wurde die Wurst offenbar auch in loser Form, also ohne gekennzeichnete Verpackung, auf den Markt gebracht, zum Beispiel an Wursttheken oder in Kantinen.

Listerien in Wurst von Wilke: Experten suchen nach der Quellen

Die Keime waren einem Bericht der „Hessischen-Niedersächsischen Allgemeinen“ (HNA) zufolge in Pizzasalami und Brühwurstaufschnitt gefunden worden. Eine Untersuchung des Robert-Koch-Instituts (RKI) habe einen unmittelbaren Zusammenhang zu zwei Todesfällen – zwei ältere Menschen aus Hessen – ergeben.

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Todesfälle mit Wilke-Produkten in Zusammenhang stünden, liege laut dem RKI-Gutachten bei 99,6 Prozent. Laut örtlichen Behörden gibt es 37 weitere Krankheitsfälle, die möglicherweise mit den Wurstwaren der Firma im Zusammenhang stehen.

Listeriose: Für wen die Infektionskrankheit gefährlich ist

Listerien sind in der Natur häufig vorkommende Bakterien. Nur sehr wenige Menschen, die sie aufnehmen, erkranken an der sogenannten Listeriose. Bei gesunden Erwachsenen verläuft die Infektionskrankheit meist unauffällig oder nimmt einen harmlosen Verlauf mit grippeähnlichen Symptomen mit Durchfall und Fieber.

Gefährlich, sogar lebensgefährlich ist die Infektion für Menschen mit geschwächten Abwehrkräften: Neugeborene, alte Menschen, Patienten mit chronischen Erkrankungen, Transplantierte und Schwangere. Bei ihnen und bei Ungeborenen kann Listeriose zum Tod führen.

Foodwatch ruft Betroffene auf, sich zu melden

Nach den Todes- und Krankheitsfällen rief die Verbraucherorganisation Foodwatch Betroffene auf, sich zu melden. Dies gelte für weitere Erkrankte ebenso wie für Angehörige, hieß es in einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung. Foodwatch wolle prüfen, ob in dem konkreten Fall Unternehmen und Behörden auch wirklich alles getan hätten, „um Erkrankungen zu vermeiden und die Menschen zu warnen“, hieß es.

Bisher gibt es keine Erkenntnisse, woher die Keime in den Wurstwaren stammen. „Das ist das Problem“, sagt Hartmut Wecker, Sprecher des Landkreises Waldeck-Frankenberg. Deshalb sei eine Arbeitsgruppe mit Spezialisten der Regierungspräsidien Kassel und Darmstadt im Betrieb gewesen, die nach der Quelle suchten.

Bereits am Dienstagabend war eine Rückrufaktion angeordnet worden. Betroffen sind sämtliche Produkte mit Ausnahme von Vollkonserven. Die Menge kann der Landkreis nicht abschätzen. Es handele sich allerdings um einen sehr großen Betrieb, der in alle Bundesländer, aber auch weltweit geliefert habe. „Nach unseren Erkenntnisse haben Altenheime und Krankenhäuser über Großhändler auch Produkte von Wilke bezogen.“ Eine Liste der betroffenen Produkte soll es vorerst nicht geben, da alle Fleischwaren auch unter dem Firmennamen verkauft würden.

Keime in Wurstwaren: Veterinäramt beobachtet Betrieb seit Jahresanfang

Schon seit Anfang des Jahres begleite das örtliche Veterinäramt die Wurstfirma, heißt es in dem „HNA“-Bericht. Nach Listerien-Funden in Hamburg und Baden-Württemberg sei man auf die Verunreinigungen aufmerksam geworden. Unter anderem habe es danach eine Grundreinigung des Betriebs gegeben.

Dennoch habe man auch anschließend wiederholt Verunreinigungen in Produkten der Firma Wilke gefunden. Die Quelle der Verunreinigungen habe bislang nicht ausgemacht werden können. In Verdacht stehen die Schneidemaschinen der Firma, wo erneut Keime nachgewiesen werden konnten. Das sei auch der Grund für die Schließung. (dpa/fmg/les)