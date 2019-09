Boschs Küchenmaschine Cookit: Ist das der Thermomix-Killer?

Berlin. Der Thermomix von Vorwerk gilt als Meister unter den Küchenmaschinen. Es gibt scheinbar nichts, was das Vorwerk-Gerät nicht kann. Doch das lässt sich Vorwerk auch ordentlich bezahlen. Mehr als 1000 Euro kostet der Thermomix. Da ist es nur allzu verständlich, dass sich die Kunden nach Alternativen umschauen.

Discounter Lidl hatte deshalb vor ein paar Monate eine Alternative in seine Läden gebracht. Doch Berichte über Sicherheitspannen bei dem Gerät verunsicherten Kunden. Eine bessere Alternative könnte nun aus dem Haus von Bosch kommen. Mit dem Cookit hat das Unternehmen jetzt eine eigene Küchenmaschine auf den Markt gebracht, die dem Platzhirsch von Vorwerk ordentlich Konkurrenz machen soll.

Cookit-Preis noch unklar – teuer wie Thermomix?

Das Gerät wurde jetzt auf der IFA in Berlin vorgestellt. Ein Preis für das Gerät steht noch nicht fest. Es ist aber anzunehmen, dass die Thermomix-Alternative von Bosch nicht viel günstiger als sein Rivale sein wird. Schließlich hatte das Unternehmen bekannt gegebenen, dass der Cookit im Premium-Segment liegt. Überzeugen könnte Kunden dagegen eine Funktion, die es in Thermomix-Geräten bislang nicht gibt.

Wird ein herausnehmbares Schneidemesser den Krieg der Küchenmaschinen entscheiden? Kann ein Newcomer dem teils kultisch verehrten Platzhirsch gefährlich werden? Die Firma Bosch glaubt, dass das geht.

Leicht wird es nicht: Der Thermomix hat eine riesige Fangemeinde: Kaum eine andere Küchenmaschine wird so von ihren Nutzern verehrt wie der Thermomix. Vorwerk gelang es vorbildlich, ein emotionales Verhältnis der Kunden zum Produkt zu schaffen.

Der Grund ist klar: Die Maschine von Vorwerk übernimmt fast alle Tätigkeiten, die beim Kochen oder Backen anfallen – vom Schneiden und Verrühren bis hin zum Anbraten, Kochen und Karamellisieren.

Thermomix ist Kult – und Bosch will mit Cookit angreifen

Der Anwender bekommt dabei jeden einzelnen Schritt auf einem Display angezeigt, selbst das Abwiegen klappt mit dem Wundergerät. Das lässt sich Vorwerk auch bezahlen: mehr als 1300 Euro kostet der aktuelle TM6. Zwar haben sich schon viele Hersteller daran versucht, den Erfolg zu kopieren, gelungen ist es bisher jedoch noch keinem.

Mit dem Cookit von Bosch könnte sich das jedoch ändern. Auf den ersten Blick handelt es sich dabei um eine schicke Bosch-Variante des Thermomix: Auch Cookit kann Speisen auf die verschiedensten Arten zerkleinern, rühren, kneten und zubereiten, hat eine integrierte Waage und zeigt auf einem großen Touchdisplay auf Wunsch die einzelnen Schritte detailliert an.

Cookit – eine Auswahl seiner Funktionen

Diese Funktionen bietet der Cookit von Bosch:

Echtes Anbraten bei bis zu 200 °C

Großer XL-Topf mit Smart Sensor Technology

Hunderte Kochrezepte

Smarte Home Connect-Funktionen

Sprachsteuerung

Automatikprogramme

Manuelles Kochen

Drama um neuen Thermomix- Darum wollen Kunden klagen

Cookit von Bosch kann besser braten als der Thermomix

Der Cookit von Bosch bietet an Ausstattung und Zubehör teils mehr als der Thermomix.

Im Gegensatz zum Vorbild von Vorwerk bietet er dabei aber einen Topfboden, der sich mit 17 Zentimetern Durchmesser durchaus zum flächigen Anbraten von Fleischstücken eignet, Schneidemesser oder Rührbesen lassen sich dazu einfach herausnehmen.

Beim Thermomix sind die Schneidemesser hingegen fest verschraubt, zudem ist der Boden des Topfs deutlich kleiner. Das allein ist für alle Fleischgerichte ein deutlicher Vorteil des Herausforderers.

Ein zweiter Punkt ist die Temperatur: Zwar hat Vorwerk beim seinem neuen TM6 die maximale Temperatur gerade erst auf 160 Grad gesteigert, was immerhin das Karamelisieren von Speisen erlaubt – scharfes Anbraten klappt damit aber nicht wirklich gut. Der Cookit erreicht laut Bosch dagegen eine Brattemperatur von 200 Grad – damit wird auch das Steak knusprig. So schlägt sich der TM6, die Thermomix-Neuauflage.

Wann der Cookit als potenzieller Thermomix-Killer auf den Markt kommt

Zu guter letzt ist auch der Topf selbst größer: Mit drei Litern Fassungsvermögen ist er deutlich voluminöser als der des Vorbilds, dort ist bei 2,2 Litern Schluss.

Der Cookit hat also tatsächlich das Potenzial zum Thermomix-Killer zu werden, wenn er Anfang 2020 auf den Markt kommt. Helfen könnte dabei, wenn er auch noch spürbar günstiger wäre. Das ist derzeit aber noch nicht klar, denn einen Preis nannte Bosch bislang nicht, nur dass sich das Gerät im Premium-Segment befindet. Das Gerät tritt in Konkurrenz zum Vorwerk Thermomix TM6 – wir haben die Neuauflage getestet.

IFA Berlin: Cookit selbst testen

Wer sich selbst ein Bild vom Cookit machen will, hat noch bis zum 11. September Zeit. Bis dahin ist das Gerät auf der IFA in Berlin zu sehen. Es ist längst nicht das einzige Highlight der Technikmesse: Welche Technik das Leben jetzt besser machen soll.

Thermomix-Alternativen gibt es

Zuletzt hatte es Schlagzeilen um den Thermomix gegeben, weil Vorwerk ihn nicht mehr in Wuppertal fertigen will. Der Platzhirsch unter den Küchenmaschinen steht mittlerweile unter Druck. Denn die günstigeren Alternativen zum Thermomix schneiden in Tests durchaus gut ab.