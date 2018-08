Arbeitsrecht: Darf man für Shorts im Büro abgemahnt werden?

Ihm war zu warm, also kam der Angestellte in Shorts zur Arbeit. Dem Chef missfiel das – und er mahnte ihn ab. Was sagt das Gesetz dazu?

Berlin. Dr. Heiko Peter Krenz ist Fachanwalt für Arbeitsrecht. Hier beantwortet der Berliner Jurist Leserfragen.

Ich bin abgemahnt worden, und zwar aufgrund meiner Kleidung. Da es bei uns im Büro von Tag zu Tag heißer wurde, bin ich in kurzen Hosen zur Arbeit gekommen. Ich finde die Abmahnung unfair. Wenn mein Chef nicht für Abkühlung sorgt, muss ich doch selbst Maßnahmen ergreifen. Wie beurteilen Sie die Lage?

Das sagt der Anwalt: Die Hitze hat Deutschland fest im Griff, und die Temperaturen steigen auch am Arbeitsplatz. Kein Wunder, dass Sie bei dem momentanen Wetter eine kleine Abkühlung brauchen.

Dennoch ist bei der Kleiderauswahl fürs Geschäft Vorsicht geboten, und Shorts stoßen bei Arbeitgebern selten auf Begeisterung.

Doch wer in Ihrem Fall am Ende recht behalten wird, kann man leider nicht pauschal beurteilen. Was an Kleidung zulässig ist und was nicht, bestimmen nämlich die Vorgaben des Arbeitsplatzes. Der Grundsatz lautet: Kleidung und Aussehen müssen für die Position geeignet sein.

Bei häufigem Kundenkontakt werden Arbeitnehmer darum stärker auf ein seriöses Auftreten achten müssen als Kollegen, die ausschließlich Büroarbeit erledigen. Shorts sind also bei Kundenkontakten oftmals nicht erlaubt, bei reiner Büroarbeit hingegen schon.

Durchgreifen darf der Arbeitgeber außerdem dann, wenn es um Schutzvorschriften geht. So sind Helme und Sicherheitsschuhe auf der Baustelle zwingend vorgeschrieben. Nichts anderes gilt bei Hygienevorschriften: Auch hier muss der Arbeitgeber zwingend darauf achten, dass die Mindeststandards eingehalten werden.

Kittel sind in Großküchen Pflicht

Die Temperaturen in der Mensaküche beispielsweise mögen daher noch so hoch sein, das Haarnetz und die Kochkittel dürfen nicht abgelegt werden. Wer dagegen verstößt, muss mit einer Abmahnung rechnen.

Sprechen hingegen keinerlei berechtigte Gründe gegen kurze Hosen, kann der Arbeitgeber grundsätzlich auch nichts dagegen sagen. Wenn Sie sich also ungerecht behandelt fühlen, sollten Sie gegen die Abmahnung vorgehen und sie nicht stillschweigend akzeptieren.

Auch wenn eine Abmahnung nicht zwingend eine Kündigung nach sich zieht, so zeigt sie doch deutlich in deren Richtung.

