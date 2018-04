"Die 3 Führungsgespräche": Praktischer Helfer von Gabal

Berlin. Viele Unternehmen beklagen den Fachkräftemangel. Wichtige Aufgaben können nicht erledigt werden, weil keine geeigneten Mitarbeiter gefunden werden. Der Blick der Personalentscheider richtet sich allerdings meist nach außen, nicht nach innen.

Dabei herrsche oftmals an Talent in den eigenen Reihen kein Mangel, so die These des Autorenteams ("Die 3 Führungsgespräche" von Shawn D. Moon, A. Roger Merrill, Todd Davis und Michael Simpson, Gabal Verlag, 239 S., 29,90 Euro). Doch Führungskräfte seien so von der Tagesroutine absorbiert, dass sie den eigenen Mitarbeitern nur selten wirklich Aufmerksamkeit schenken und übersehen, wie viel Potenzial in ihren Mitarbeitern steckt.