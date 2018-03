Buchtipp: "Radikal digital" von Reinhard K. Sprenger - provokant und weise

Die Nummer eins der deutschen Management-Autoren über Digitalisierung in Unternehmen – und warum der Mensch sie selbst in der Hand hat.

München. Wer Bücher zur Digitalisierung sucht, findet mehr als genug. Seit ein paar Tagen gibt es auch eines von der Nummer eins der deutschen Management-Autoren, Reinhard K. Sprenger ("Radikal digital. Weil der Mensch den Unterschied macht", Deutsche Verlags-Anstalt, 272 S., 25 Euro). Der Treiber des Megatrends sei nicht die Technologie, sondern der Mensch, meint der Autor. Dessen sollten sich Unternehmen bewusst werden.

Den Transformationsprozess reduziert Sprenger auf die Schauplätze Kunde, Kooperation und Kreativität. Dort fällt die betriebswirtschaftliche Entscheidung über die Zukunft. Jedes dieser drei Themen steht für ein Hauptkapitel des Buchs. Insgesamt vereint es mehr als 100 kurze Texte.

„Radikal digital“ von Reinhard K. Sprenger.

Das sind Denkanstöße, die Fragen der praktischen Unternehmensführung aufgreifen. Kaum ein Aspekt bleibt unbeachtet. Wer Sprengers zwei vorangegangene Bücher gelesen hat, wird manches wiedererkennen. Viele Unternehmen seien nicht zu langsam oder auf falschen Wegen unterwegs, so der Autor. Führung in digitalen Zeiten stehe für die Wiedereinführung des Menschen im Unternehmen, lautet seine These. Waren die denn jemals weg, könnte man fragen. Darin steckt der provokante Denkansatz.

Weise

In diesem Buch steckt viel lesenswerte Weisheit: zitierfähige Zuspitzungen, klug ausgewählte Beispiele. Der Verlag verzichtet allerdings auf ein ordentliches Inhaltsverzeichnis. Das ist sehr ärgerlich. Denn so findet man die Weisheiten nicht, wenn man sie schnell braucht. Es hat eine gewisse Ironie, wie hier der Kunde aus dem Blick geraten ist.

Gebildet

Der Autor bringt etwas mit, worauf man heute selten stößt. Das ist ein breiter klassischer Bildungshorizont und die ausgeprägte Fähigkeit zum kritischen Denken. Das stärkt die Urteilskraft. Davon profitiert der Leser bei diesem Handbuch für die Reise in die digitale Zukunft. Jenseits aller Zeitgeistthemen markiert Sprenger Erfolgspfade und Sackgassen. Dabei gibt es für ihn keinen Zweifel: Der Mensch lenkt selbst.

