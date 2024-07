Hamburg. Gestern stieg ein 14-jähriger Amerikaner in Warnemünde von Bord der „Caribbean Princess“ und kam nicht wieder zurück. Aktuelle Hintergründe

Seit Donnerstagvormittag wird ein Teenager vermisst, der mit seiner Großmutter auf dem Kreuzfahrtschiff „Caribbean Princess“ eine Kreuzfahrt unternahm. Der 14-jährige Amerikaner Aydin Brown verließ am Morgen gegen sieben Uhr in Rostock-Warnemünde das Schiff und kehrte zur Abfahrtszeit nicht wieder zurück.

Passagier der „Caribbean Princess“ seit Landgang in Warnemünde vermisst

Der gesuchte Aydin Brown ist 1,75 Meter groß, hat langes dunkles Haar und trug zuletzt Retro-Schuhe, eine dunkle Jacke und eine dunkle Hose, wie die „Berliner Morgenpost“ berichtet. Zuletzt gesehen worden sei er in Warnemünde, wie die „Ostsee Zeitung“ unter anderem berichtet. Die Landespolizei veröffentlichte auf ihrer Website ein Foto des Vermissten. Gestern Abend startete die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle an, aber auch direkt an das Polizeirevier Rostock-Lichtenhagen (0381-77070) kann sich gewandt werden. Sofern Sie Hinweise haben, können Sie jedoch auch den Notruf oder die Onlinewache der Polizeidienststelle unter www.polizei.mvnet.de nutzen.

Die Polizeidienstsprecherin der Polizei Rostock, Dörte Lembke, teilte laut der „Ostsee Zeitung“ mit, dass den Ermittlungen zufolge nicht davon ausgegangen werde, dass Brown eine Gefahr für sich oder andere darstelle. Er habe „leicht autistische Züge“. Es wird vor allem der Frage nachgegangen, wohin Aydin Brown gegangen sein könnte, wozu aktuell auch die Angehörigen befragt werden. Die Polizei wertet Videoüberwachungen und Zeugenhinweise aus und sucht mit Hunden nach Spuren. Zudem sei, so Lembke, an den Einsatz eines Hubschraubers oder einer Suchdrohne zu denken, sobald das Suchgebiet eingegrenzt werden könne.

„Carribean Princess“ setzt Fahrt fort

Aydin Browns Großmutter, mit der der Junge unterwegs war, kam in einem Warnemünder Hotel unter, die Mutter sei bereits unterwegs, wie der „NDR“ berichtet. Trotz des fehlenden Passagiers legte die „Caribbean Princess“ gestern ab. Sie sollte laut Plan am Abend den Hafen verlassen und war heute Morgen bereits vor Schweden unterwegs.

Kreuzfahrt-Passagier könnte Kontakt zu Gamer aufgenommen haben

Es steht laut der „Ostsee Zeitung“ zudem im Raum, dass Brown Kontakt zu einem deutschen Gamer aufgenommen haben soll. So soll er, nur kurz nachdem er von der „Caribbean Princess“ ging, Kontakt zu einer bisher noch nicht identifizierten Person gehabt haben. Nach Beschreibungen handle es sich dabei um einen 20 bis 25 Jahre alten Mann mit schlankem Körperbau, der seine Haare zu einem langen Zopf getragen hatte. Scheinbar trug er ein helles Hemd, dazu eine blaue Hose, eine schwarze Jacke und braune Kopfhörer. Mögliche Zeug:innen, die Aydin Brown gestern gegen 7:30 Uhr mit der beschriebenen Person am Warnemünder Bahnhof gesehen haben könnten, werden gebeten, sich mit möglichen Hinweisen an die Polizei zu wenden.

