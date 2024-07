Hamburg. Die „Queen Anne“ ist das neue Schiff von Cunard Line. Doch was hat der Luxus-Kreuzer zu bieten? Hier finden Sie wichtige Fakten.

Die „Queen Anne“ ist das neue Kreuzfahrtschiff der britischen Reederei Cunard Line. Am vergangenen Dienstag (02. Juli) machte der Luxus-Kreuzer, der nach der ersten britischen Königin Anne Stuart benannt wurde, erstmals am Kreuzfahrtterminal in Hamburg Steinwerder fest. Es ist das 249. Schiff, das Cunard (Teil der Carnival Corporation & plc) im Laufe der Firmengeschichte in den Dienst gestellt hat.

Wie viele Kabinen, Restaurants und Unterhaltungsmöglichkeiten gibt es an Bord? Was sind die Highlights, die das brandneue Schiff der Traditionsreederei so besonders machen? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte über die „Queen Anne“.

Inhalt dieses Artikels:

Steckbrief, Deckplan & Co: Alle wichtigen Fakten zur „Queen Anne“ Restaurants & Bars auf der „Queen Anne“ Dresscode an Bord Shopping an Bord Sport und Wellness auf der „Queen Anne“ Kultur- und Entertainment-Angebot: Das Freizeitprogramm Kabinen-Kategorien Routen der „Queen Anne“

„Queen Anne“ Schiff: Die Cunard-Kreuzfahrt-Königin der Meere

Royale Tradition trifft auf hohen Komfort und zeitgenössischen Luxus: Die Reederei Cunard Line bietet Passagieren mit ihrem neuesten Schiff der Flotte sowohl neuartige Erlebnisse, als auch die typischen Bereiche, die Reisende bisher beispielsweise von der „Queen Mary 2“ gewohnt waren. Auch die britische Atmosphäre ist an Bord gegeben.

Besondere Highlights: der Pavilion, ein wandelbarer Indoor-Pool mit Glaskuppel, die geöffnet werden kann, und der Commodore Club – eine für Cunard charakteristische Bar, in der Gäste bei einem Drink einen 270-Grad-Blick auf das Meer genießen können.

Die Grand Lobby mit ihrem raumhohen Wandgemälde ist maritim gestaltet und die Visitenkarte des Kreuzfahrtschiffs von Cunard. © Cunard | Cunard

Cunards „Queen Anne“: Steckbrief und Deckplan

Das Kreuzfahrtschiff, das in der italienischen Fincantieri-Werft in Monfalcone gebaut wurde, bietet auf 13 Decks ausreichend Platz für bis zu 2.996 Passagiere. Während ihrer Jungfernfahrt wird der Kreuzer von Southampton aus verschiedene Reiseziele im Mittelmeerraum, in Skandinavien und auf den Kanarischen Inseln ansteuern. Auf der Website von Cunard finden Sie den Deckplan der „Queen Anne“.

Queen Anne: Wichtige Infos im Überblick Baujahr 2023 Flagge Großbritannien Taufe 03. Juni 2024 in Liverpool Decks 13 Kabinen 1.498 Passagiere 2.996 Cremitglieder 1.225 Geeignet für Singles, Paare und Familien

Restaurants auf der „Queen Anne“: kulinarische Highlights an Bord

An Bord des „Queen Anne“-Schiffs können Passagiere zwischen 15 verschiedenen Restaurants wählen. Zu den klassischen Restaurants – bekannt von den anderen drei Schiffen der Queen-Flotte – bietet die neue Queen einige aufregende neue Optionen. Von Gourmet-Küche über leichte Mittagssnacks bis hin zum berühmten Afternoon Tea: Die kulinarische Auswahl lässt keine Wünsche offen. Wie bei allen Queen-Schiffen wird jeder der vier Unterkunftskategorien ein spezielles Hauptrestaurant zugeordnet. Jede Kabinenkategorie beinhaltet täglich kostenfreies Frühstück, Mittag- und Abendessen.

Im Britannia Club Restaurant, das im Art-déco-Design erstrahlt, können die Gäste ein À-la-carte-Menü genießen. © Cunard | Cunard

Die Restaurants und Bars wurden von namhaften Designern entworfen und ausgestattet. So hat beispielsweise das David Collins Studio in London, ein preisgekröntes Luxus-Innenarchitekturstudio, das sich weltweit auf zeitgenössische Wohn- und Gewerbeinnenarchitektur spezialisiert hat, 18 Areale an Bord des Ozeanriesen verschönert. Dazu gehört auch der beliebte Britannia Club – ein exklusives Restaurant, das sich über zwei Etagen erstreckt und in erster Linie Gäste empfängt, die die Kategorie Britannia Club gebucht haben.

Princess Grill © Cunard | Cunard

Das Princess Grill bietet kontinentale Speisen à la carte auf gehobenem Niveau. Laut Cunard Line gehört das Restaurant „zu den renommiertesten unserer Speiseerlebnisse an Bord“. Ein Blick in die Menükarte zeigt: Hier werden die Gäste beispielsweise mit außergewöhnlichen Gerichten wie „Langustinen-Ravioli mit knusprigen Chicken-Wings“ verwöhnt. Im britischen Pub Golden Lion, der mit gemütlichen Lederbänken ausgestattet ist, kommen Passagiere gegen Aufpreis in den Genuss neu interpretierter Klassiker, die vom zwei Michelin-Sternekoch Michel Roux zusammengestellt wurden.

Darüber hinaus bietet die „Queen Anne“ folgendes kulinarische Angebot:

Britannia Restaurant (Hauptrestaurant, inbegriffen)

Queens Grill (inbegriffen für Gäste der Queens Grill Suiten)

Das Lido (Buffetrestaurant, inbegriffen)

Kings Court (Buffetrestaurant, inbegriffen)

Steakhouse at The Verandah (gegen Aufpreis)

Traditioneller Afternoon Tea (inbegriffen)

Restaurantalternativen wie das Aji Wa (japanische Küche), Aranya (indische Küche), Tramonto (italienische Küche) oder Sir Samuel‘s (alle gegen Aufpreis)

Champagner Afternoon Tee (gegen Aufpreis)

Kostenloser Kabinenservice (inbegriffen)

Glutenfreie und vegetarische Gerichte sind verfügbar

Gibt es einen Dresscode an Bord der „Queen Anne“?

Der Wohlfühlfaktor steht bei Cunard Line im Vordergrund – auch beim Dresscode. Tagsüber geht es ungezwungen an Bord zu, jeder Passagier kann in der Kleidung seinen Urlaub verbringen, in der er sich wohlfühlt. Kurze Hosen und T-Shirts sind vollkommen akzeptabel.

Auch am Abend gibt es viele Bereiche auf dem Schiff, in denen legere Kleidung willkommen ist. Wer sich für das abendliche Dinner in Schale werfen möchte, kann dies auf der „Queen Anne“ gerne tun. Die Reederei Cunard rät ihren Passagieren die Garderobe zu wählen, die sie auch zu einem besonderen Anlass in einem stilvollen Restaurant oder im Theater tragen würden. Lediglich bei den Gala-Abenden, die unter einem bestimmten Motto stehen, wird darum gebeten, formelle Kleidung zu tragen.

Shopping auf Cunards „Queen Anne“

Ob Kleidung, Accessoires oder Geschenke: An Bord der „Queen Anne“ verleiht Bordshopping ein neues Niveau. In den Grand Lobby Boutiquen sind insgesamt 115 Marken, darunter auch Chanel oder Bremont, auf dem Kreuzfahrtschiff vertreten. Darüber hinaus werden auch erstmals neue Marken wie Hugo Boss oder Raishma an Bord präsentiert. Ein Personal Shopper steht an Bord auf Wunsch zur Verfügung.

Neben den zahlreichen Boutiquen ist in der Lobby auch das Cabinet of Curiosities – eine 360-Grad-Ausstellung mit Sammlerstücken, Schmuck, Mode und Kunst, die in 38 Vitrinen gezeigt werden – zu finden. In der Experience Lounge gibt es beispielsweise Vorträge und Anprobe-Events.

„Queen Anne“: Sport- und Wellnessangebote

Der Panorama Pool im Außenbereich am Heck der „Queen Anne“ lädt zum Entspannen ein. © Cunard | Cunard

Gesundheit und Wellness stehen auch auf dem neuen Schiff der Cunard-Flotte im Vordergrund. Neben einem Panorama Pool unter freiem Himmel am Heck des Dampfers gibt es auch einen Innenpool im Pavilion, der durch ein Glaskuppeldach, das sich öffnen und schließen lässt, zum Open-Air-Bereich umfunktioniert werden kann. Hier gibt es am Abend auch verschiedene Aufführungen und Live-Konzerte.

Neben dem Spa-Bereich mit Sauna, Dampfbad, Kälteraum, Whirlpools und Thermalbad gibt es auf Deck eins auch einen Beauty-Salon, der Behandlungen wie Kryo-Körpertherapie oder Biotech-Gesichtsbehandlungen anbietet. Das Wellness-Studio auf dem Oberdeck bietet Yoga-Stunden und Meditation mit Meerblick. In der privaten Wellness-Suite können sich Passagiere eine Massage und ein exklusives Treatment dazubuchen.

Das Fitnesscenter ist mit modernen Kardiogeräten, Hanteln, einem Schwingboden und einem Spinning-Studio ausgestattet. Sportbegeisterte können sich entweder auf der Joggingstrecke auspowern oder erstmals an Deck eines Queen-Kreuzfahrtschiffes das Bogenschießen mit echtem Pfeil und Bogen erlernen. Auch Deckspiele wie Pickleball, eine Mischung aus Badminton, Tischtennis und Tischtennis, werden angeboten. Golf-Fans freuen sich über das Putting Green und die Driving Range an Bord.

Im The Pavilion Wellness Café wird mit hausgemachtem Müsli, Buddha-Bowls und kaltgepressten Säften auf gesunde Ernährung gesetzt.

Entertainment und Kultur: Angebote auf dem „Queen Anne“-Schiff

Im Ballsaal Queens Room, ebenfalls bekannt von anderen Schiffen der Queen-Flotte, gibt es Tanzstunden, eine Tee-Zeremonie am Nachmittag, Gala-Veranstaltungen und Live-Musik. Kunstliebhaber erfreuen sich an den rund 4.300 ausgestellten Werken an Bord. Im Royal Court Theatre können sich die Gäste von zwei neuen Academy-Produktionen begeistern lassen.

Auch Kinovorführungen und Open-Air-Theater im Pavilion stehen auf dem Unterhaltungsprogramm. Die Bright Lights Society, eine neue Showbar, die von historischen elektrischen Lichtinstallationen und Farben inspiriert ist, ist die erste ihrer Art auf einem Cunard Schiff. In vier neuen Bars an Deck können Gäste den Abend gemütlich bei einem letzten Drink ausklingen lassen.

Kabinen auf der „Queen Anne“: So ist das Kreuzfahrtschiff ausgestattet

Von den Britannia Club Kabinen (hier mit Meerblick) gibt es auf der „Queen Anne“ doppelt so viele, wie auf den anderen Schiffen der Queen-Flotte. © Cunard | Cunard

Die „Queen Anne“ beherbergt insgesamt 1.498 Gästekabinen in elf verschiedenen Kategorien mit einer Fläche zwischen 13,7 und 134 Quadratmetern. Passagiere können aus verschiedenen Kabinentypen auswählen: Es stehen verschiedene Innen- und Außenkabinen zur Verfügung. Danach folgen die Kategorien Princess Suite, Queens Suite, Penthouse, Master Suite und die größte Unterkunft, die Grand Suite (134 Quadratmeter), die Platz für bis zu vier Personen bieten. Das Design der Kabinen: edle Holzmaterialien, die auf beruhigende Blautöne, aber auch prächtige Rot- und Goldtöne treffen.

Hochwertige Materialien, Kunst und ganz viel Komfort erwartet die Passagiere in den größeren Queen Suiten mit eigenem Lounge-Bereich. © Cunard | Cunard

Luxus pur: Jede Queens Grill Suite und Penthouse Suite sorgt mit frischen Blumen, Obst und einem Butler für Komfort der Extra-Klasse.

Queen Anne: Technische Daten Länge 323 Meter Breite 35,6 Meter Geschwindigkeit 22 Knoten Gewicht 151.800 BRT Leistung 12.600 kW Tiefgang 10 Meter

Diese Routen können Sie 2024/2025 mit der „Queen Anne“ bereisen

Mit der „Queen Anne“ von Cunard Line lassen sich diverse Reiseziele in Nordeuropa wie beispielsweise die norwegischen Fjorde oder Island erkunden. Auch eine Weihnachtsreise auf die Kanarischen Inseln ist 2024 geplant. Im Januar 2025 wird das Kreuzfahrtschiff dann zu ihrer ersten Weltreise durch den Südpazifik in See stechen und mehr als 30 verschiedene Häfen passieren und an mehr als 100 Tagen unterschiedliche Reiseziele in Nord- und Südamerika, Australasien, Asien, dem Arabischen Golf und entlang des Mittelmeers ansteuern.

Hier ein kurzer Überblick der Reiserouten für das Jahr 2024:

Beispielrouten der „Queen Anne“ in 2024

4-Tage-Kurzreise ab Kiel nach Southampton (11. bis 14. Juli 2024): Innenkabine ab 300 Euro pro Person

Innenkabine ab 300 Euro pro Person 14 Nächte „Westliches Mittelmeer“ ab/bis Southampton (28. Juli bis 11. August 2024) : Innenkabine ab 1.940 Euro pro Person

: Innenkabine ab 1.940 Euro pro Person 10-Nächte-Kreuzfahrt „Ostsee – Niederlande“ ab/bis Southampton (18. August bis 28. August 2024) : Innenkabine ab 1.980 Euro pro Person

: Innenkabine ab 1.980 Euro pro Person 14-Nächte-Kreuzfahrt „Kanarische Inseln – Portugal“ ab/bis Southampton (03. November bis 17. November 2024): Innenkabine ab 1.740 Euro pro Person

Innenkabine ab 1.740 Euro pro Person 18-Nächte- „Weihnachts- und Neujahrsreise Kanarische Inseln“ ab/bis Hamburg (20. Dezember 2024 bis 07. Januar 2025): Innenkabine ab 4.241 Euro pro Person

