Hamburg. Während der Olympischen Spiele 2024 ist die Seine für Kreuzfahrten gesperrt. Wichtige Infos und Daten für Reisende.

Schon bald wird sich die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris 2024 über sechs Kilometer auf der Seine erstrecken und das diesjährige Event in der französischen Hauptstadt einläuten. Doch neben innerstädtischen Einschränkungen und Sperrungen rund um die Austragungsorte ist auch die Schifffahrt auf der Seine betroffen. Wichtige Infos, die Kreuzfahrer jetzt wissen sollten.

Olympische Spiele in Paris: Flusskreuzfahrt auf der Seine eingeschränkt

33. Olympische Sommerspiele: 26.07. bis 11.08.2024

17. Paralympische Sommerspiele: 28.08. bis 08.09.2024

Dieses Jahr werden die Olympischen und die Paralympischen Spiele in Paris und der Region Île de France ausgetragen. Viele Austragungsorte finden sich rund um die Innenstadt und in umliegenden Vororten. Im Rahmen der Veranstaltung kann die Seine nur eingeschränkt angesteuert und befahren werden.

Daher wird sie im Pariser Stadtzentrum vom 1. Juli bis zum 10. September 2024 für Kreuzfahrtschiffe gesperrt. Darunter fallen auch viele Anlegestellen, die regulär von der Schifffahrt angesteuert würden. Reedereien müssen daher auf Alternativen ausweichen, um Reisenden die Landgänge an möglichst zentralen Orten zu ermöglichen oder rechtzeitig Transfers einzurichten. Wer in diesem Zeitraum zum Beispiel mit der A-ROSA Flussschiff GmbH in Paris unterwegs sein sollte, hat bereits Informationen zu alternativen Anlegestellen erhalten. Die A-ROSA Viva wird während der Olympischen Spiele statt in Saint-Denis in Le Pecq anlegen.

Olympische Eröffnungsfeier auf der Seine: Hintergründe zu Sperrungen

Die Eröffnungsfeier wird am 26. Juli 2024 stattfinden. Ufersperrungen wurden bereits im Juni eingeleitet, während statt einer Million Zuschauer aus Sicherheitsgründen nun nur noch 300.000 zugelassen sind. Zudem ist ein Passagierschein vorzulegen. Die Feier läuft über sechs Kilometer auf dem Wasser, zwischen der Pont d‘Austerlitz und der Pont d‘Iéna. Hier wird die Seine eine Woche vor der Veranstaltung für den Flussverkehr gesperrt sein. Grund für die Schifffahrtssperrungen seien letzte Maßnahmen wie Proben, Vorbereitungen wie Installationen für die Show sowie Sicherheitsmaßnahmen.

