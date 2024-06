Berlin. Vor 26 Jahren verschwand eine 23-Jährige spurlos vom Kreuzfahrtschiff. Der mysteriöse Fall stellt das FBI bis heute vor ein Rätsel.

Mehr als 20 Jahre ist es her: Im März 1998 verschwindet die 23-jährige Amy Bradley während einer Karibik-Kreuzfahrt mit ihrer Familie von Bord der „Rhapsody of the Seas“. Die junge Frau soll mit ihrem Bruder in der Disco des Kreuzfahrtschiffs der Reederei „Royal Caribbean“ gefeiert haben. Am nächsten Morgen sei sie nicht mehr zu finden gewesen. Bis heute fehlt von ihr jede Spur. Der mysteriöse Fall stellt das FBI vor ein großes Rätsel.

Die damals 23-jährige Amy Bradley soll sich mit ihrer Familie am 21. März 1998 von Puerto Rico aus auf eine Kreuzfahrt durch die Karibik begeben haben. Am 23. März habe sich das Schiff von Aruba aus nach Curacao begeben, wie „People.com“ berichtet. Gegen halb sechs am frühen Morgen des 24. März soll der Vater die junge Frau auf ihrem Balkon haben stehen sehen, wie NBC News berichtet. Als dieser gegen sechs Uhr aufgewacht sei, sei seine Tochter verschwunden, heißt es weiter.

Vor ihrem Verschwinden sei sie gemeinsam mit ihrem Bruder in der bordeigenen Diskothek feiern gewesen, wie Erin Sheridan, Spezialagentin des FBI, gegenüber „People.com“ erzählt. In einem Interview aus dem Jahr 2005 erklärte Iva Bradley, die Mutter der Vermissten, gegenüber NBC News: „Als wir feststellten, dass Amy verschwunden war, baten wir das Bord-Personal darum, die Zugangstreppe nicht runterzulassen und niemanden von Bord zu lassen. Und wir sagten ihnen, dass Amy uns eine Notiz hinterlassen hätte, wenn sie ihr Zimmer länger als 15 Minuten verlassen hätte. Und trotzdem haben sie die Zugangsbrücke runtergelassen. Die Leute sind in Curacao von Bord gegangen.“

Eltern berichten über letzte Stunden vorm Verschwinden ihrer Tochter

Die Mutter der damals 23-Jährigen berichtete gegenüber NBC News im Juni 2005, dass vorm Verschwinden ihrer Tochter ein Kellner an Bord auf sie zugekommen sei. Dieser habe die Bradleys nach ihrer Tochter Amy gefragt, heißt es weiter. „Ich fragte ihn, was er von Amy wolle. Er sagte, er wolle sie mit in eine Bar nehmen“, erklärt Iva Bradley. Als sie ihrer Tochter von der Bitte des Kellners erzählten, habe diese gemeint, das sei zu gruselig. Da sie sich im Ausland befanden, hätten die Eltern ihren Kindern zudem geraten, das Schiff nicht zu verlassen. Wie die Eltern gegenüber NBC News berichteten, habe der Kellner Amy in die gleiche Bar mitnehmen wollen, die laut „People.com“ auch die 18-jährige Natalee Holloway am letzten Abend ihrer Abschlussfahrt nach Aruba besucht haben soll, bevor sie am 30. Mai 2005 spurlos verschwand. So äußerte Amy‘s Vater Ron Bradley gegenüber NBC News, dass sie von Anfang an davon ausgegangen seien, dass jemand ihre Tochter von Bord gebracht hätte.

Verschiedene Theorien zum Verschwinden der jungen Frau

Nachdem die junge Frau verschwunden war, kursierten einige Theorien. So behaupteten zwei Frauen an Bord des Kreuzfahrtschiffs laut NBC News, sie hätten Amy Bradley gegen sechs Uhr früh mit einem Musiker der Schiffsband gesehen. Daraufhin soll die junge Frau mit dem Fahrstuhl zum Oberdeck gefahren sein. Kurz darauf habe das Schiff in Curacao angelegt, hieß es laut Aussagen der beiden Frauen weiter.

Ein Taxifahrer soll gegenüber dem Vater der Vermissten behauptet haben, sie sei am Morgen des 24. März zu seinem Taxi gelaufen und habe dringend ein Telefon gebraucht. Und auch einige Zeit nach der Kreuzfahrt hätten sich laut NBC News noch einige Leute zu ihrem vermeintlichen Aufenthaltsort zu Wort gemeldet. Im August des gleichen Jahres will ein Fremder die junge Frau auf Curacao gesehen haben. Ein anderer behauptete, sie im Januar des Folgejahres dort erkannt zu haben, wie es laut „NBC News“ weiter heißt.

FBI sucht auch 26 Jahre später noch nach der jungen Frau

Nachdem das Schiff den Hafen von Curacao verlassen hatte, soll es zwei weitere Halte gemacht haben. Dann sei es am 28. März planmäßig nach Puerto Rico zurückgekehrt, wie „People.com“ berichtet. Bis heute sucht das FBI vergeblich nach der Frau. Sie soll vier Tattoos tragen, die bei der Identifikation helfen könnten, wie „People.com“ berichtet. So soll sie einen tasmanischen Teufel auf der Schulter tragen, ein Sonnenmotiv am unteren Rücken, ein chinesisches Symbol an ihrem rechten Knöchel und einen Gecko auf ihrem Bauch. 25.000 US-Dollar (ca. 23.300 Euro) wurden für Hinweise ausgeschrieben, die zur Lösung des Falls beitragen.

