Berlin. In 2024 gehen insgesamt sieben neue Kreuzfahrtschiffe an den Start. Welche das sind und was sie besonders macht, erfahren Sie hier.

Weltweit gibt es Hunderte Kreuzfahrtschiffe. Und jedes Jahr kommen weitere hinzu – so auch 2024: Insgesamt sieben neue Schiffe laufen dieses Jahr das erste Mal für ihre erste Kreuzfahrt aus. Wir verraten, wann sie sich auf Jungfernfahrt begeben. Welche Reedereien sich darunter finden, was die neuen Bauten besonders macht, und warum ein Schiff besonders hervorsticht, erklären wir hier.

Queens und Ikonen: Die neuen Kreuzfahrtschiffe 2024 365 Meter lang, Platz für bis zu 7600 Passagiere - die «Icon of the Seas» ist das größte Kreuzfahrtschiff der Welt. © Royal Caribbean/dpa-tmn | Unbekannt Ein Highlight der neuen «Sun Princess» ist ein Kletterpark mit Rollgleiter. © Princess Cruises/dpa-tmn | Unbekannt Die «Sun Princess» ist das erste Schiff der Reederei mit LNG-Antrieb. © Princess Cruises/dpa-tmn | Unbekannt Zuwachs bei Tui Cruises: Die «Mein Schiff 7» kommt im Frühsommer 2024. © TUI Cruises/dpa-tmn | Unbekannt Die «Explora I» ist diesen Sommer in See gestochen, ein baugleiches Schwesterschiff - die «Explora II» - folgt im Sommer 2024. © Explora Journeys/dpa-tmn | Unbekannt Die «Utopia of the Seas» wird von Port Canaveral in Florida aus zu kurzen Karibik-Kreuzfahrten starten. © Royal Caribbean/dpa-tmn | Unbekannt Riesenrutsche, Riesenkletterwand, Riesenleinwand: Die Ausmaße der «Utopia of the Seas» sind in vielerlei Hinsicht gigantisch. © Royal Caribbean/dpa-tmn | Unbekannt Der Gegenentwurf zu den eher schrillen Royal-Caribbean-Riesen: Die klassisch gehaltene «Queen Anne» von Cunard Line. © Cunard/dpa-tmn | Unbekannt 1 / 8

Die neuen Kreuzfahrtschiffe 2024 im Überblick

Diese sieben Schiffe begeben sich 2024 erstmals auf Kreuzfahrt:

„Silver Ray“ von Silversea Cruises: Juni 2024

von Silversea Cruises: Juni 2024 „Mein Schiff 7“ von TUI Cruises: Juni 2024

von TUI Cruises: Juni 2024 „Utopia of the Seas“ von Royal Carribean: Juli 2024

von Royal Carribean: Juli 2024 „Explora II“ von Explora Journeys: August 2024

von Explora Journeys: August 2024 „Ilma“ von Ritz Carlton: September 2024

von Ritz Carlton: September 2024 „Disney Treasure“ von Disney Cruise Line: Dezember 2024

von Disney Cruise Line: Dezember 2024 „Viking Vela“ von Viking Ocean Cruises: Dezember 2024

Neues Kreuzfahrtschiff „Silver Ray“ von Silversea Cruises

Technische Daten Länge 244 Meter Breite 30 Meter Geschwindigkeit 19 Knoten (ca. 35 kmh) Gewicht 54.700 Tonnen Passagiere 728 Kabinen 46 Crew 556

Nach der „Silva Nova“, dem jüngsten Schiff der Silversea-Flotte, ist die „Silver Ray“ bereits der zweite Bau der Nova-Klasse. Beide zählen als die größten Schiffe der Reederei. Während sich die „Silver Nova“ im August 2023 erstmals auf Kreuzfahrt begab, wurde die „Silver Ray“ Mitte Juni 2024 in Dienst gestellt. Dafür begab sie sich von Lissabon aus auf Mittelmeerreise, bevor sie Ende des Jahres Richtung Karibik aufbricht. Anstelle normaler Kabinen stehen an Bord nur Veranda-Suiten zur Verfügung.

Dabei können die Passagiere aus insgesamt 13 Suiten-Modellen wählen, wovon einige über einen 270 Grad-Ausblick verfügen. Das neue Schiff „Silver Ray“ soll den Passagieren in Relation zur Gesamtfläche viel Platz bieten und über ein modernes Design verfügen. Folgende Angebote gibt es an Bord:

Zehn Restaurants

Sieben Bars

„Observation Lounge“ mit Panoramablick

„The Venetian Lounge“ für Theater- und Musikvorstellungen

Boutique

Otium Spa

Casino

Fitness Center

uvm.

TUI Cruises geht mit neuem Kreuzfahrtschiff „Mein Schiff 7“ erstmals auf Kreuzfahrt

Länge: 316 Meter

316 Meter Breite: 36 Meter

36 Meter Geschwindigkeit: 22 Knoten (ca. 41 kmh)

22 Knoten (ca. 41 kmh) Gewicht: 111.500

111.500 Passagiere: 2.896

2.896 Kabinen: 1.461

1.461 Crew: 1.000

Der neue Bau der „Mein Schiff“-Flotte von TUI Cruises führt nach „Mein Schiff 1“ und „Mein Schiff 2“ das bekannte Wohlfühlkonzept fort. Insgesamt 12 Kabinenmodelle finden sich an Bord. Das neue „Mein Schiff 7“ der Flotte eignet sich somit für Familien, Personen mittleren Alters und dank der neuen Kabinen für Alleinreisende ebenso gut für Singles. Die wahrscheinlich größte Besonderheit an Bord sind die verschiedenen Kunstwerke.

Weitere Kreuzfahrt-News:

So finden sich am Sonnendeck verschiedene Malereien und ein großes Kunstwerk mit einer Größe von drei auf zwei Metern in der Großen Freiheit. Im Atrium können die Passagiere zudem eine Skulptur besichtigen, die sich über eine Höhe von drei Stockwerken erstreckt. Nach der Jungfernfahrt begibt sich „Mein Schiff 7“ im Sommer auf verschiedene Reisen durch die Ostsee, das Baltikum, Nordland und Großbritannien. Folgende Angebote aus den Bereichen Kulinarik, Entertainment, Sport und Wellness gibt es an Bord:

12 Restaurants und Bistros: Acht Inklusiv-Restaurants und vier Spezialitätenrestaurants mit Aufpreis

17 Bars, Lounges und Cafés

Schaubühne: Artistik, Kino, Theater, Zauberei und Musicals

Spa-Bereich: Finnische Sauna, Dampfsauna, Kräutersauna, Massagen und Kosmetik

Fitnessbereich und Open-Air-Joggingstrecke

uvm.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein von @ehoi.cruiseclever geteilter Beitrag Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

„Utopia of the Seas“: Drittgrößte Kreuzfahrtschiff der Welt geht an den Start

Randdaten im Überblick Länge 362 Meter Breite 64 Meter Geschwindigkeit 22 Knoten (ca. 41 kmh) Gewicht 236.860 Tonnen Passagiere 5.668 Kabinen 2.750 Crew 2.000

Ein echtes Highlight gibt es im Juli für Kreuzfahrt-Fans zu bestaunen: Nach der „Icon of the Seas“ gehört dann auch die „Utopia of the Seas“ als Teil der Oasis-Klasse zu den derzeit größten Kreuzfahrtschiffen der Welt. Das schlägt sich auch in der Angebotsvielfalt an Bord nieder. So wartet der Neubau der Reederei „Royal Carribean“ mit einem breiten kulinarischen Angebot sowie diversen Aktivitäten auf. Neben verschiedenen Bars können Gäste sich beim Karaoke oder im Casino versuchen und zu Live-Musik tanzen. Bei insgesamt 37 verschiedenen Kabinentypen sollten Familien, Gruppen, Singles und Paare gleichermaßen das passende Angebot für ihren Aufenthalt an Bord finden.

Größte Kreuzfahrtschiffe der Welt 1. Icon of the Seas (Royal Caribbean): Mit einer Bruttoraumzahl von 250.800 Tonnen und Platz für bis zu 7.600 Passagiere ist dieses Schiff das größte Kreuzfahrtschiff der Welt. Es wurde im Januar 2024 in Dienst gestellt und ist das erste LNG-betriebene Schiff von Royal Caribbean.

2. Wonder of the Seas (Royal Caribbean): Dieses Schiff hat eine Bruttoraumzahl von 236.857 Tonnen und kann bis zu 6.988 Passagiere aufnehmen. Es wurde 2022 in Dienst gestellt und bietet eine Vielzahl von Unterhaltungsmöglichkeiten und Annehmlichkeiten.

3. Utopia of the Seas (Royal Caribbean): Dieses neueste Schiff der Oasis-Klasse hat eine Bruttoraumzahl von 236.860 Tonnen und Platz für 6.988 Passagiere. Es wird im Juli 2024 in Dienst gestellt und ist das erste LNG-betriebene Schiff in seiner Klasse.

4. Symphony of the Seas (Royal Caribbean): Mit einer Bruttoraumzahl von 228.081 Tonnen und Platz für 6.680 Passagiere ist Symphony of the Seas eines der größten Schiffe der Welt. Es wurde 2018 in Dienst gestellt und bietet zahlreiche Attraktionen und Unterhaltungsmöglichkeiten.

5. Harmony of the Seas (Royal Caribbean): Dieses Schiff hat eine Bruttoraumzahl von 226.963 Tonnen und Platz für 6.687 Passagiere. Es wurde 2016 in Dienst gestellt und bietet beeindruckende Einrichtungen und Aktivitäten, darunter die 10-stöckige Ultimate Abyss Rutsche.

Das Besondere am drittgrößten Kreuzfahrtschiff der Welt wird sein, dass es als erstes Schiff der Flotte lediglich Wochenendkreuzfahrten mit einer Dauer von drei Nächten sowie Reisen mit vier Nächten unter der Woche anbietet. Diese sollen von Florida aus in die Bahamas führen. Dort wird u.a. die Privatinsel „Coco Cay“ angelaufen, die zu den Reedereien „Royal Carribean“ und „Celebrity Cruises“ gehört. Sie bietet den Kreuzfahrtgästen allerhand Entspannungsmöglichkeiten und Aktivitäten wie die höchste Wasserrutsche Nordamerikas. Weitere Angebote an Bord umfassen:

Mehr als 40 Restaurants und Bars

18 Rutschen

Fünf Pools

Vielfältiges Entertainment: z.B. Eiskunstlauf, Turmspringen, Musicals

Kletterwand

Zip-Line

Surf-Simulator

Minigolf-Anlage

Solarium

uvm.

Das Kreuzfahrtschiff „Utopia of the Seas“ von Royal Carribean bietet seinen Gästen ein vielfältiges Entertainment-Programm. © IMAGO/MAXPPP | IMAGO/Hélène Roussel

„Explora II“ von Explora Journeys startet im August auf Kreuzfahrt

Länge: 248 Meter

248 Meter Breite: 32 Meter

32 Meter Geschwindigkeit: 18 Knoten (ca. 33 kmh)

18 Knoten (ca. 33 kmh) Gewicht: 63.900 Tonnen

63.900 Tonnen Passagiere: 900

900 Kabinen: 461

461 Crew: 640

Als Teil der „Explora Journeys“-Flotte, der neuen Kreuzfahrtlinie von MSC Cruises, soll die „Explora II“ genau ein Jahr nach der „Explora I“ auf Jungfernfahrt gehen. Ebenso wie ihr Schwesternschiff steht sie für luxuriöse Kreuzfahrtreisen. Für die Passagiere stehen insgesamt 461 Suiten bereit, die über bodentiefe Fenster und Sonnenterassen verfügen. Daneben können sie zudem Residences oder Penthouses buchen.

Neben verschiedenen Küchen stehen für die Gäste verschiedene Unterhaltungsangebote bereit. So finden wechselnde Events wie Jazz-Konzerte statt. Aber auch Meditationen und diverse Workshops u.a. in Fotografie und Songwriting werden angeboten. Im bordeigenen Buchclub wird außerdem gemeinsam mit dem jeweiligen Autor ein Buch besprochen, das thematisch zur Reise passt. Nachdem das neue Schiff der Flotte im Sommer das Mittelmeer bereisen wird, folgen im Anschluss Reisen durch den Indischen Ozean und nach Afrika. Die Angebote an Bord umfassen unter anderem:

Sechs Restaurants

12 Bars und Lounges

Spa-Bereich mit 1 Indoor- und 3 Outdoor-Pools

Casino

Kunst-Galerie

uvm.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Jigsaw Travel, Australia | Luxury Travel Specialists (@jigsawtravel) Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Ritz Carlton‘s „Ilma“ begibt sich im September auf Jungfernfahrt

Wichtige Infos im Überblick Länge 241 Meter Breite 29 Meter Geschwindigkeit 18 Knoten (ca. 33 kmh) Gewicht 46.750 Passagiere 448 Kabinen 224 Crew 374

Der Neubau „Ilma“ der Ritz Carlton Yacht-Kollektion bietet mit 224 Kabinen für 448 Gäste die größte Fläche pro Passagier auf einem Kreuzfahrtschiff. Insgesamt sieben Suiten-Modelle stehen den Gästen bei der Buchung zur Wahl. Beim Entertainment-Angebot können Passagiere zwischen Jazz und klassischer Musik wählen, während Experten die Ausflüge an Land um ihr Fachwissen ergänzen. Für Familien bietet das Schiff mit dem Ritz Kids®-Programm verschiedene Aktivitäten für Kinder an. Mit dem offen gestalteten Raumkonzept an Bord soll zudem die Verbindung zum Meer verdeutlicht werden. Mit diesen Angeboten an Bord wartet das Kreuzfahrtschiff „Ilma“ auf:

Fünf Restaurants

Sechs Bars

Direkter Zugang zum Meer

Wassersportaktivitäten

Spa-Bereich

Fitness-Studio

Panorama-Terrasse

Infinity-Pool

uvm.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

„Disney Treasure“ von Disney Cruises läuft im Dezember aus

Länge: 341 Meter

341 Meter Breite: 41 Meter

41 Meter Geschwindigkeit: 24 Knoten (ca.

24 Knoten (ca. Gewicht: 144.000 Tonnen

144.000 Tonnen Passagiere: 2.476

2.476 Kabinen: 1.250

1.250 Crew: 1.458

Das neue Schiff „Disney Treasure“ der Disney Cruise Line steht thematisch unter dem Motto „Abenteuer“. Die Gestaltung orientiert sich dabei an den Filmen „Alladin“, „Zoomania“ und „Coco“. Dabei bietet das Schiff verschiedene Themenrestaurants, die Disney-Filmen gewidmet sind und passende Küche anbieten. Wenn der Neubau im Dezember 2024 zur ersten Kreuzfahrt aufbricht, wird er von Florida aus verschiedene Gebiete in der östlichen und westlichen Karibik anlaufen. Für Kinder und Teens bis 17 Jahre gibt es verschiedene Betreuungsangebote. Ihnen stehen exklusive Bereiche und Kinderprogramme zur Verfügung wie ein Wellnessbereich und eine Diskothek mit Karaoke. Was das Schiff darüber hinaus zu bieten hat:

Neun Themenrestaurants mit Filmbezug und passender Küche

Neun Bars und Lounges

„Grand Hall“ für Shows, Musik und Treffen mit Disney-Figuren

„Walt Disney Theatre“ für Musicals

Kinosäle „Wonderland“ und „Never Land Cinemas“

Sport- und Freizeitbereich „Hero Zone“

Wellness- und Spa-Bereich

uvm.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

„Viking Vela“ startet Ende des Jahres auf die erste Kreuzfahrt

Technische Daten im Überblick Länge 238 Meter Breite 31 Meter Geschwindigkeit 20 Knoten (ca. 37 kmh) Gewicht 54.300 Tonnen Passagiere 998 Kabinen 499 Crew 465

Das Kreuzfahrtschiff „Viking Vela“ ist das Zehnte der Flotte von Viking Ocean Cruises. An Bord können Passagiere aus sechs verschiedenen Kabinen-Kategorien mit eigenem Balkon wählen. Aufgrund der eher geringen Kapazität und kleineren Größe kann das Schiff „Viking Vela“ auch dort anlegen, wo größere Kreuzfahrtschiffe nicht hinkommen.

Dennoch ist das Schiff etwas größer als seine Vorgänger. So soll der vergrößerte Rumpf mehr Platz für umweltfreundliche Technologien bieten. Die „Viking Vela“ soll durch eine Brennstoffzelle an Bord demnach weniger Emissionen während der Schiffsreisen produzieren. Nach der Indienststellung wird sich das neue Kreuzfahrschiff von Viking Ocean Cruises auf Tauffahrt von Barcelona nach Rom begeben. Danach wird es zunächst in die Norwegischen Fjorde, nach Island und zu den britischen Inseln ausfahren. Zu den Angeboten an Bord zählen:

Bordeigenes Kino

Theater mit Live-Shows

Jazz-Lounge

Lesungen und Diskussionen zu Kunst, Musik, Architektur, Kultur der Reiseziele

Verschiedene Restaurants mit italienischer, skandinavischer und amerikanischer Küche

Infinity Pool

Nordic Spa

Fitnessstudio und Sportbereich

Diverse Sportarten wie z. B. Golf, Yoga

uvm.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. View this post on Instagram A post shared by Pazzo per il Mare Cruise Mag (@pazzoperilmare) Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Wenn Sie mehr zur AIDA-Flotte erfahren möchten, verraten wir Ihnen, welches Kreuzfahrtschiff von AIDA Cruises am Besten zu Ihnen passt. Hier erfahren Sie zudem, was es mit dem Sinken des 50 Jahre alten Kreuzfahrtschiffes in Kalifornien auf sich hat. Außerdem erklären wir Ihnen, welche Häfen künftig Kreuzfahrtschiffen die Einfahrt verbieten wollen.

Die wichtigsten Kreuzfahrt-Tipps haben wir übrigens auf dieser Seite für Sie zusammengefasst. Und auf dieser Seite finden Sie weitere spannende Kreuzfahrt-News. Die besten Kreuzfahrt-Angebote finden Sie hier, alle Infos und Berichte über alle Kreuzfahrt-Reedereien haben wir hier für Sie zusammengefasst. Alle anderen Artikel zum Thema Urlaub und Reise finden Sie hier.