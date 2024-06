Berlin. Die Sea Cloud I ist seit über 90 Jahren auf dem Meer unterwegs. Wissenswertes zum ältesten Kreuzfahrtschiff der Welt erfahren Sie hier.

Die „Sea Cloud I“ ist das derzeit älteste Kreuzfahrtschiff, das immernoch in Betrieb ist. 1931 wurde die damals größte private Segelyacht der Welt gebaut und bietet seitdem bis heute Luxus-Seereisen an. Mit Platz für gerade einmal 64 Passagiere bietet sie ihren Gästen ein exklusives Kreuzfahrt-Erlebnis. Was muss man über das älteste Kreuzfahrtschiff der Welt wissen?

Ältestes Kreuzfahrtschiff der Welt: Wichtige Infos zur „Sea Cloud I“

Randdaten im Überblick Baujahr 1931 Länge 109,50 Meter Breite 14,94 Meter Tiefgang 5,13 Meter Anzahl der Segel 29 Passagiere 64 Kabinen 32 Außen (10 im Originalbereich) Crew 60

Luxus-Segelyacht seit 1931: Die Geschichte der „Sea Cloud I“

Bau & Anfänge:

Gemeinsam mit seiner Frau Marjorie Merriweather Post gab Wall-Street-Broker Edward Francis Hutton in Kiel 1931 den Bau der damals größten privaten Segelyacht der Welt in Auftrag. Seine Ehefrau richtete das Schiff mit den teuersten und geschmackvollsten Antiquitäten ein, die ihm bis heute seinen unvergleichlichen Charme verleihen.

Während es in den ersten Jahren in privater Nutzung der Familie war, wurde es nach dem Angriff auf Pearl Harbour von der Navy als Kriegsschiff eingesetzt. Nach Kriegsende wechselte die „Sea Cloud I“ mehrfach den Besitzer bis der neue Eigentümer Clifford Barbour sie als luxuriöses und exklusives Kreuzfahrtschiff aufziehen wollte. Doch auch dieses Unternehmen schlug fehl und so wechselte die Yacht abermals den Eigentümer.

So erwarb der deutsche Kapitän und Volkswirt Hartmut Paschburg die damals unter dem Namen laufende Antarna in Panama und taufte sie in ihren ursprünglichen Namen „Sea Cloud I“ um. Da das Schiff acht Jahre unbewegt im Hafen lag, musste es erst einmal repariert werden. Nachdem es seetüchtig gemacht wurde, begab sich das Schiff auf Überfahrt nach Hamburg. In 1979 wurde die Segelyacht dann nach Kiel gebracht, wo die Howaldtswerke-Deutsche Werft AG sie umfassend sanierte. Noch Ende des gleichen Jahres begab sie sich auf ihre erste Kreuzfahrt und ist seitdem auf den Weltmeeren unterwegs.

Vergleich zur AIDA: Das macht die „Sea Cloud I“ so einzigartig

Was die Luxus-Segelyacht von Sea Cloud Cruises zum Kreuzfahrtschiff der besonderen Art macht, ist ihre besondere Antriebsform: Das Schiff nutzt mithilfe seiner Segel die Kraft des Windes und sammelt im Vergleich zu den umweltschädlichen Kreuzfahrtschiffen der heutigen Zeit ökologische Pluspunkte. Außerdem passen an Bord im Gegensatz zu konventionellen Passagierschiffen gerade mal 64 Gäste.

Sea Cloud I mit gesetzten Segeln fährt über das Meer, während im Hintergrund die tiefstehende Sonne zu sehen ist. © Sea Cloud Cruises | Rene Staud

Im Vergleich: Auf Kreuzfahrtschiffen wie denen der AIDA-Flotte finden zwischen 2.050 und 6.880 Leute Platz. Eine weitere Besonderheit: Die ursprünglichen Kabinen des Gründerpaares aus dem Jahr 1931 sind nach wie vor mit der Original-Ausstattung im Kolonialstil erhalten. Die antiken Möbel suchte Marjorie Merriweather Post, die Frau des Privatyacht-Besitzers, damals eigenhändig aus. Die übrigen Kabinen sind dem Stil der Suiten im historischen Teil des Schiffes nachempfunden. So verströmt das gesamte Schiff einen melancholischen und eleganten Charme, der an alte Zeiten erinnert.

Kabinen auf der „Sea Cloud I“

Neben den historischen Kabinen, in denen bereits der Bauherr und seine Frau wohnten, bietet das Schiff Außenkabinen in fünf verschiedenen Kategorien an. Die Kabinen im Originalbereich der „Sea Cloud I“ umfassen die zwei Luxussuiten, die das Ehepaar damals bewohnte, sowie sechs Deluxe-Originalkabinen und zwei Deluxe-Außenkabinen. Allesamt sind im Kolonialstil eingerichtet. Zu den Kabinen gehören:

2 Original-Luxussuiten:

6 Deluxe-Original-Kabinen:

2 Deluxe-Außenkabinen

Die übrigen 22 Kabinen finden sich außerhalb des historischen Schiffkerns. Folgende Modelle sind buchbar:

Außenkabine Kategorie 1:

13 Quadratmeter

Doppelbett 160 x 200 cm mit getrennten Matratzen

Besonders hell durch Ecklage

Seit Ende 1970

Außenkabine Kategorie 2:

13,5 Quadratmeter

2 zusammenstellbare Einzelbetten 80 x 200 cm

Panoramafenster

Inspiriert durch Originalkabinen

Außenkabine Kategorie 3:

12,5 Quadratmeter

2 Einzelbetten 80 x 200 cm

Besonders ruhig

Auf Promenadendeck gelegen

Kurzer Weg zu Restaurant & Lounge

Außenkabine Kategorie 4:

12,5 Quadratmeter

2 Einzelbetten 80 x 200 cm

Außenkabine Kategorie 5:

9,5 Quadratmeter

Etagenbett: Ober- und Unterbett je 80 x 200 cm

Bullauge & Kabinentür zum Promenadendeck

Herrschaftliches Design aus einer alten Zeit: Owner Suite an Bord der Sea Cloud I. © Sea Cloud Cruises | Dirk Weyer

Unterhaltung, Sport & Wellness an Bord des Viermasters

Die „Sea Cloud I“ grenzt sich nicht nur in kulinarischer Hinsicht von regulären Kreuzfahrtschiffen ab. So ist das Angebot auf der kleinen Yacht generell überschaubar. Es gibt aufgrund der kleinen Fläche nämlich weder einen Spa- oder Fitnessbereich noch ein breites Unterhaltungsangebot. Jedoch haben Passagiere die Möglichkeit, Equipment für verschiedene Wassersportarten wie Stand-up-Paddling, Schnorcheln auszuleihen.

An Unterhaltungsangeboten stehen den Gästen folgende Programmpunkte zur Verfügung:

Vorträge zu verschiedenen Themen

Bord-Pianist für musikalische Untermalung während der Reise

Lounge mit Bilbiothek

Restaurants & Bars an Bord der „Sea Cloud I“

Da die „Sea Cloud I“ im Gegensatz zu den meisten konventionellen Kreuzfahrtschiffen recht klein ist, gibt es hier auch keine große Auswahl an Restaurants und Bars. So dient der ehemalige Salon des Schiffs als Hauptrestaurant, in dem alle Mahlzeiten eingenommen werden. Bei gutem Wetter findet das Mittagessen an Deck statt und auch Barbecues werden hier angeboten. In der bordeigenen Bar unter Deck können zudem erfrischende Getränke eingenommen werden.

Restaurant an Bord der Sea Cloud I. © Sea Cloud Cruises | Dirk Weyer

Routen der „Sea Cloud I“

Vom östlichen bis zum westlichen Mittelmeer können Passagiere mit der „Sea Cloud I“ das Festland und verschiedene Inselgruppen erkunden. Aber auch Marokko, die Kanaren und diverse Ziele in der Karibik werden angesteuert.

Griechenland

Kroatien

Italien

Spanien

Portugal

Marokko

Kanaren

Karibik

Astoria: Das älteste Kreuzfahrtschiff ohne Segel seit 1948

Das derzeit älteste Kreuzfahrtschiff der Welt, das ohne Segel auskommt, ist die Astoria. Sie wurde 1948 in Göteborg erstmals in Betrieb genommen. Das Schiff ist bekannt, da es - damals noch unter dem Namen Stockholm - im Jahr 1956 mit der Andrea Doria zusammenstieß, die daraufhin sank. Nachdem die Astoria für ihre letzte Fahrt aus London auslief, entschied die Reederei Cruise & Maritime Voyages im Jahr 2021 jedoch sie trotz Fahrtüchtigkeit außer Dienst zu stellen.

