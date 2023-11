Mutmaßliches IS-Mitglied in Sachsen festgenommen

Karlsruhe. Die Bundesanwaltschaft hat ein mutmaßliches Mitglied der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) festnehmen lassen.

Wie die Karlsruher Behörde mitteilte, kam der Iraker wegen mutmaßlicher Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland in Untersuchungshaft. Beamte des Bundeskriminalamts hatten ihn am Montag in Freiberg in Sachsen festgenommen.

Er soll sich im Herbst 2013 im Irak der IS angeschlossen haben. Den Ermittlungen der Bundesanwaltschaft zufolge soll er in der Folgezeit als Kämpfer für die Organisation tätig gewesen sein. Außerdem soll er zwischen Herbst 2016 und Frühjahr 2017 im Nordirak in der IS-Verwaltung im Bereich Sicherheit gearbeitet haben.

