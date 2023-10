Steinmeier ruft zum Schutz jüdischen Lebens auf

Berlin. Nach dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu besonderer Wachsamkeit auch in Deutschland aufgerufen. „Wir müssen das jüdische Leben in unserem Land schützen und uns stark und entschlossen gegen jede Form von Antisemitismus und Israel-Hass stellen“, sagte er vor Beginn einer Ordensverleihung im Berliner Schloss Bellevue. „Wir können es nicht dulden, wenn auf offener Straße versucht wird, die brutalen Attacken auf Israel zu feiern.“

Der Bundespräsident betonte nach dem vorab veröffentlichten Redemanuskript: „Wer diesen Terror bejubelt, der entwürdigt nicht nur die Opfer, der tritt auch die Menschenwürde und unsere deutsche Verfassung mit Füßen. Solches Verhalten entsetzt mich, es widert mich an.“

Steinmeier sagte Israel die Solidarität Deutschlands zu. „In dieser schweren Zeit steht Deutschland fest an der Seite Israels. Darauf kann sich das israelische Volk, können sich die Jüdinnen und Juden in Deutschland verlassen.“ Der bestialische Terrorangriff erschüttere uns alle. Die Hamas sei mordend und brandschatzend in Israel eingedrungen, sie töte und entführe unschuldige Zivilisten – Junge, Alte, Männer und Frauen. „Es ist kaum in Worte zu fassen, was die Menschen in Israel derzeit erleiden“, sagte Steinmeier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Deutschland