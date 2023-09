Erneut Straßenblockaden von Klimademonstranten in Berlin

Die Letzte Generation setzt ihre für September angekündigten großen Straßenblockaden in Berlin fort. Mindestens an zehn Orten wird aktuell der Verkehr gestört. Rund 500 Polizisten sind im Einsatz.

Berlin. Mitglieder der Klimaschutzgruppe Letzte Generation haben am Morgen erneut zahlreiche Straßen in Berlin blockiert. Bislang seien mehr als 10 Blockadeorte bekannt, sagte eine Polizeisprecherin. Rund 500 Polizisten seien im Einsatz.

Guten Morgen #Berlin.

Auch heute kommt es durch Angehörige der sog. "Letzten Generation" zu Blockaden.

Unsere Kolleg. sind schnellstmöglich vor Ort, um diese zu verhindern oder aufzulösen.

Wir bitten Sie weiterhin, Ruhe zu bewahren und nicht eigenständig einzugreifen.#b1909 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) September 19, 2023

Auf der Plattform X (ehemals Twitter) appellierte die Polizei an Autofahrer, Ruhe zu bewahren und nicht selbstständig einzugreifen. Bereits am Montag hatte es in Berlin an zahlreichen Orten Blockaden der Letzten Generation gegeben.

