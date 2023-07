Erster AfD-Bürgermeister Sachsen-Anhalts in Raguhn-Jeßnitz

Mit 51,13 Prozent gewinnt Hannes Loth die Bürgermeisterwahl in Raguhn-Jeßnitz. Damit stellt die AfD künftig zum ersten Mal in Sachsen-Anhalt einen hauptamtlichen Bürgermeister.

Raguhn-Jeßnitz. In der Kleinstadt Raguhn-Jeßnitz stellt die AfD künftig erstmals in Sachsen-Anhalt einen hauptamtlichen Bürgermeister. Bei der Stichwahl setzte sich am Sonntag der AfD-Landtagsabgeordnete Hannes Loth gegen den parteilosen Kandidaten Nils Naumann durch.

Der 42 Jahre alte Loth erhielt 51,13 Prozent der Stimmen, wie die Stadt auf ihrer Facebook-Seite mitteilte. Der 31-jährige Naumann kam laut dem vorläufigen Wahlergebnis auf 48,87 Prozent. Die Wahlbeteiligung in der Gemeinde im Landkreis Anhalt-Bitterfeld betrug den Angaben zufolge 61,51 Prozent.

Es waren rund 7800 Menschen wahlberechtigt. Erst vor einer Woche war im südthüringischen Sonneberg mit Robert Sesselmann der bundesweit erste AfD-Landrat gewählt worden. Dies hatte die Debatte über den aktuellen Höhenflug der AfD weiter angefacht, die in deutschlandweiten Umfragen um die 20 Prozent rangiert.

