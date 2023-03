Frankfurt: Stichwahl zwischen OB-Kandidaten von CDU und SPD

CDU-Kandidat Uwe Becker (l) und Mike Josef von der SPD gehen in Frankfurt in die Stichwahl.

Die größten Städte in Hessen und Rheinland-Pfalz suchen einen neuen Oberbürgermeister. Während die beiden Bestpatzierten in Frankfurt noch in die Stichwahl müssen, ist die Entscheidung in Mainz gefallen.