Schleswig-Holsteins FDP-Chef Garg gibt Amt auf

Heiner Garg führte die FDP in Schleswig-Holstein seit 2011 als Landesvorsitzender.

Nach den bitteren Verlusten der FDP bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein gibt der Landesvorsitzende Heiner Garg sein Amt auf. Es brauche einen Erneuerungsprozess in der Parteiführung, so Garg.