Mitgliederschwund beim DGB - Sozialreformen gefordert

Reiner Hoffmann, Vorsitzender des DGB, nimmt an der digitalen DGB-Jahrespressekonferenz teil und beantwortet Fragen von Journalisten.

Auch an den Gewerkschaften geht die Pandemie nicht spurlos vorüber. Ablesbar ist das an weiter sinkenden Mitgliederzahlen. Zufriedengeben will sich der DGB damit aber nicht.