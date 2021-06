SPD lehnt Rente mit 68 ab

Zwei Rentner sitzen auf einer Bank. Berater der Bundesregierung fürchten "schockartig steigende Finanzierungsprobleme in der gesetzlichen Rentenversicherung ab 2025".

Was kommt auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einer immer älter werdenden Gesellschaft zu? Regierungsberater schlagen Rente mit 68 vor. Die SPD will da nicht mitmachen.