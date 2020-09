Demografische Trennlinie Immer weniger Einwohner in Ost-Ländern

Marktplatz in Halle/Saale. Der Studie zufolge ist Sachsen-Anhalt vom Rückgang am stärksten betroffen. Das Bundesland büßte seit der Wende fast jeden vierten Einwohner ein.

Seit der Einheit leben mehr Menschen in Deutschland. Doch während die Bevölkerungszahl in den alten Bundesländern wächst, sinkt sie in den neuen.