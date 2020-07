Wann spricht Merkel? Alle Infos zur Regierungsbefragung im Bundestag

Bundeskanzlerin Angela Merkel stellt sich am Mittwoch zum siebten Mal im Bundestag eine Stunde lang den Fragen der Abgeordneten.

Berlin. Es ist eine besondere Woche für Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Zusätzlich zu ihrer Rolle als Krisenmanagerin in der Corona-Zeit ist sie ab Mittwoch auch als Führungsfigur der EU gefordert. Die Erwartungen sind hoch – wie will die Kanzlerin ihnen gerecht werden? Unter anderem die Antwort auf diese Frage dürfte zu hören sein, wenn sich Merkel am heutigen Mittwoch ab 13 Uhr im Bundestag den Fragen der Abgeordneten stellt.

Eine Stunde lang wird sie Rede und Antwort stehen – mutmaßlich zur deutschen EU-Ratspräsidentschaft, zur Corona-Pandemie, auch Klimaschutz und Digitalisierung dürften angesprochen werden. Die Kanzlerin wird die Sitzung mit einem Vortrag beginnen, danach können die Parlamentarier dazu und auch zu anderen Themen Fragen stellen.

Die Befragungen der Kanzlerin finden seit 2018 statt. Die SPD hatte dieses Format in den Koalitionsverhandlungen angeregt. Zuvor waren die Regierungsbefragungen eher bieder gewesen: Eine Handvoll Abgeordnete stellte 30 Minuten vorher eingereichte Fragen an Staatssekretäre, die meist ihre Minister vertraten. Schon bei der ersten Merkel-Befragung zeigte sich, dass das neue Format lebendiger ist – und Merkel diese Bühne zu nutzen weiß. Heute kommt es zu ihrer siebten Befragung.

