Schleswig-Holstein hebt Einreiseverbot für Touristen auf

In Schlewswig-Holstein werden die Corona-Maßnahmen im Tourismus-Sektor stufenweise gelockert. Urlaub an der Ostee ist schon vor Pfingsten möglich.

Srandkörbe an der Kieler Förde: Die Küstenorte Schleswig-Holsteins freuen sich, dass die Corona-Beschränkungen in Land gelockert werden.

Kiel. Schleswig-Holstein hebt das Einreiseverbot für Touristen mit Wirkung zum 18. Mai wieder auf.

"Es ist an der Zeit, das gesamte gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben unseres Landes in den Blick zu nehmen und den Weg Schleswig-Holsteins zu gestalten", sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Damit verbunden fällt auch das Betretungsverbot für Inseln und Halligen.

Der Tourismus war in Schleswig-Holstein seit Mitte März praktisch auf null runtergefahren. Bereits seit Montag können Zweitwohnungsbesitzer und Dauercamper wieder in den Norden kommen. Im Landtag verkündete Günther den Neustart für Gastronomie und Tourismus im nördlichsten Bundesland. Betreiber von Hotels, Vermieter von Ferienwohnungen und Restaurantinhaber in Schleswig-Holstein dürfen ab 18. Mai unter Auflagen wieder Gäste empfangen. Auch Wohnmobilstellplätze dürfen wieder genutzt werde.

Kapazitätsgrenzen sollen in Schleswig-Holstein nicht gelten. Die Gastronomie muss aber für die Einhaltung der Abstandsregeln sorgen und um 22 Uhr schließen.

"Wir kommen jetzt in eine neue Phase", sagte Günther. Auch der Besuch von Fitnessstudios und anderer Sport in Räumen ist ab 18. Mai wieder möglich. Zudem erlaubt das Land ab 18. Mai "Veranstaltungen mit Sitzcharakter" mit bis zu 50 Personen. Nach Günthers Angaben müsse dabei aber klar sein, "wer ist da, wer sitzt auf seinem Platz".