Gastronomie-Branche soll ab 9. Mai schrittweise hochfahren

Hochgeklappte Tische stehen in der Fußgängerzone von Speyer vor einer Gastwirtschaft (Symbol).

Pizza beim Italiener, Tafelspitz im Sterne-Lokal, Bratwurst an der Pommes-Bude - all das soll noch im Mai wieder zum Vor-Ort-Verzehr erlaubt sein. Aber unter Auflagen. Das Ziel: die Gastro-Branche in der Krise vor noch Schlimmerem bewahren.