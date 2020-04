Berlin. Feiertage stellen Krankenhäuser regelmäßig vor eine Belastungsprobe. Da die meisten niedergelassenen Ärzte ihre Praxen geschlossen haben, sind die Notaufnahmen der Kliniken für Personen mit größeren wie mit kleineren Gesundheitsproblemen oftmals die erste Anlaufstelle. Die Folge: überfüllte Aufnahmen, lange Wartezeiten und Mediziner, die versuchen, der Lage einigermaßen Herr zu werden.

In Zeiten der Corona-Pandemie könnte sich diese Situation massiv verschärfen. Denn jeder, der über Ostern Anzeichen einer Erkrankung bei sich beobachtet, könnte versucht sein, sich ins nächste Krankenhaus zu begeben, um sich untersuchen zu lassen.

Überfüllte Krankenhäuser an Ostern wegen Corona? Das spricht dagegen:

Doch anders als in besonders stark von Corona betroffenen Staaten wie Italien, Spanien und Frankreich, wo Kliniken aufgrund der großen Zahl von Covid-19-Patienten hoffnungslos überfordert sind, sehen die Krankenhäuser in Deutschland für die Feiertage keine Gefahr drohender Kapazitätsengpässe. „Mit überfüllten Notaufnahmen aufgrund von Corona-Verdacht rechnen wir nicht“, sagt der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß, unserer Redaktion.

„Angesichts der derzeitigen Entwicklung sind wir optimistisch, dass die Versorgung der Covid-19-Patienten auch über Ostern ohne Engpässe gesichert ist“, betont Gaß. Die Kapazitäten der deutschen Kliniken zur Behandlung dieser Patienten seien „nach wie vor nicht ausgeschöpft“. Bedingung für solche Szenarien sei aber immer, „dass die Infektionskurve weiterhin niedrig gehalten wird“.

Coronavirus in Deutschland: „Weit entfernt von italienischen Verhältnissen“

Auch Ärztepräsident Klaus Reinhardt zeigt sich entspannt. Er glaube nicht, dass die Kliniken an Ostern vor einer Überforderung stünden, sagte er unserer Redaktion. Deutschland sei im Moment weit entfernt von italienischen Verhältnissen. Wer schwer erkranke, müsse sich natürlich rasch in klinische Behandlung begeben. Wer indes leichtere Symptome bei sich beobachte wie Kopfschmerzen, Halskratzen und erhöhte Temperatur, „sollte zu Hause bleiben, Abstand halten und sich nach Ostern testen lassen“.

Dennoch ist bis zum Karsamstag die Zahl der Infizierten hierzulande weiter angestiegen auf 122.000 nachgewiesene Fälle. Die Zahl der an Covid-19 Verstorbenen lag bei 2736. Laut RKI-Präsident Lothar Wieler starben zuletzt viele Patienten in stationärer Behandlung, das Durchschnittsalter habe bei 80 gelegen.

Laut RKI-Chef Wieler sind in Deutschland bislang rund 42.000 Corona-Infizierte in einer Klink untersucht worden, 12.000 davon seien seit Ausbruch der Epidemie stationär eingewiesen worden. Rund 1900 Erkrankte hätten eine Lungenentzündung entwickelt. Der Anteil der verstorbenen Infizierten sei erwartungsgemäß weiter gestiegen: auf nun 1,9 Prozent. Wielers Fazit: „Von einer Entspannung kann man noch nicht wirklich ausgehen.“

Coronavirus-Todesrate: In anderen Ländern deutlich höher als in Deutschland

Die Frage, wie schnell sich das Virus ausbreitet und wie viele Menschen sich infizieren, ist von entscheidender Bedeutung für die Bekämpfung der Corona-Krise. Denn je mehr schwere Krankheitsverläufe es in kurzer Zeit gibt, desto stärker geraten die Kliniken unter Stress.

Das Herunterfahren des öffentlichen Lebens in Deutschland und anderen Ländern verfolgt daher auch das Ziel, eine Überforderung der Krankenhäuser zu verhindern. Gewiss muss längst nicht jeder Patient in die Intensivstation. Doch die Beispiele Italien, Frankreich und Spanien zeigen, welch katastrophale Folgen es hat, wenn erheblich mehr Menschen intensivmedizinische Behandlung benötigen, als hierfür Plätze in den Kliniken vorhanden sind.

In den genannten Ländern liegt die Zahl der Covid-19-Toten um ein Vielfaches höher als in Deutschland, weil die dortigen Gesundheitssysteme nicht ausreichend Kapazitäten für eine angemessene Behandlung aller Schwererkrankten zur Verfügung haben.

Ärzte im Ausnahmezustand: Es ist eine Entscheidung über Leben und Tod

Die Lage in den Corona-Krisenländern stellt aber auch Ärzte und Pflegepersonal in den Krankenhäusern vor Entscheidungen, die sie sicher nie treffen wollten. Denn sie sind es, die wegen der Knappheit an Intensivplätzen festlegen müssen, welcher der vielen Patienten Aussicht auf Genesung hat und daher beatmet wird und bei wem eine Heilung unwahrscheinlich ist.

„Triage“ nennt man im Fachjargon diese aus Kriegszeiten stammende medizinische Einteilung in „Chancenreiche“ und „Chancenlose“. Es ist letztlich eine Entscheidung über Leben und Tod. In Frankreich sehen sich derzeit einige Kliniken wegen fehlender Kapazitäten sogar gezwungen, Altersgrenzen für die Intensivbehandlung von Covid-19-Patienten festzulegen.

In anderen Worten bedeutet dies: Wer zu alt ist, bekommt keine Chance. Er muss sterben. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz forderte unlängst eine Bundestagsdebatte darüber, wie Mediziner und Pflegepersonal im Fall der Fälle entscheiden sollen. „Es gibt nur ein Gremium in Deutschland, das über Leitlinien von Leben und Tod entscheiden kann, und das ist das Parlament“, mahnte der Vorstand der Stiftung, Eugen Brysch.

Intensivbetten: Noch sind mehr Betten in Deutschland frei als Italien überhaupt besitzt

Es sei ein ethisches Dilemma – und höchste Zeit für eine breite Diskussion. Auch die Deutsche Bischofskonferenz kritisierte, falls es zu einer Überlastung der Intensivstationen kommen sollte, dürften alte und vorerkrankte Menschen nicht einseitig benachteiligt werden.

Für den Moment stehen die deutschen Klinikärzte glücklicherweise nicht vor solchen Entscheidungen. Auch nicht über Ostern. Bei der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), in deren Register Krankenhäuser ihre Kapazitäten melden, waren bis Karfreitag bundesweit 11.495 Intensivplätze belegt, davon 2355 wegen Covid-19. 1786 Erkrankte müssen aktuell künstlich beatmet werden. Gleichzeitig sind 8069 Intensivbetten in Deutschland noch frei. Das sind mehr, als Italien vor Ausbruch der Corona-Krise insgesamt zur Verfügung hatte.