Die Corona-Krise hat die Osterferien für viele Schüler nach vorne verlagert

Die Ausgangsbeschränkungen gelten in Deutschland noch bis zum 19. April, der letzte Tag der Osterferien. Danach sollte die Schule wieder losgehen, aber ist das realistisch?

Wie eine Öffnung des Schulbetriebs aussehen könnte, dafür gibt es viele Vorschläge: Einer wäre etwa, erstmal die Abschlussklassen starten zu lassen

Die Forschungsgemeinschaft Leopoldina meint, dass zunächst Grundschulen und die Sekundarstufe I schrittweise öffnen sollten

Ein typischer Dialog in diesen Tagen geht so: „Liebe Manuela Schwesig“, schreibt Christian Rode aus Greifswald Mitte der Woche via Twitter an die Regierungschefin von Mecklenburg-Vorpommern, „wann können wir mit einer Entscheidung hinsichtlich der Schulöffnungen rechnen?“

Die SPD-Politikerin antwortet ihm schnell: „Eine Entscheidung kann erst nach Ostern getroffen werden. Erst dann können wir die Lage seriös einschätzen. Bitte um Verständnis.“ Heißt: Die Politik fährt auf Sicht. Doch Millionen Eltern, Lehrer und Schüler wollen wissen: Gibt es wenigstens einen Plan für die Zeit nach der Kontaktsperre?

Die bundesweiten Ausgehbeschränkungen dauern mindestens bis zum 19. April, dem Sonntag nach Ostern. Am selben Wochenende gehen in den meisten Ländern die Osterferien zu Ende. Der folgende Montag wäre der erste Schultag – wenn die Coronakrise nicht wäre.

Und nun? Ab Dienstag nach Ostern wollen Bund und Länder über das weitere Vorgehen beraten. Da geht es dann auch um die Schulen. Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina empfahl am Ostermontag, die Schulen so bald wie möglich zu öffnen.

Leopoldina-Forscher: Schulöffnungen so bald wie möglich

Die Experten raten zu einer schrittweisen und nach Jahrgangsstufen differenzierten Wiedereröffnung von Schulen, Hochschulen und anderen Bildungseinrichtungen. Alle Maßnahmen müssten hier auf längere Zeit unter Einhaltung der Vorgaben zu Hygiene, Abstand, Mund-Nasen-Schutz, Tests und Quarantäne umgesetzt werden.

Viele Kinder arbeiten seit drei Wochen mit digitalem Lernstoff.

Ihre Empfehlung, zuerst Grundschulen und die Sekundarstufe 1 (Haupt-, Real- und Gesamtschulen bis Klasse 10 sowie Gymnasien bis einschließlich der Klassen 9 beziehungsweise 10) zu öffnen, begründen sie damit, dass Jüngere mehr auf persönliche Betreuung, Anleitung und Unterstützung angewiesen seien.

Kleinere Grundschulklassen und Fokus auf bestimmte Fächer

In Grundschulen müsse mit deutlich reduzierten Gruppengrößen von maximal 15 Schülern gestartet werden, um das Abstandsgebot besser einhalten zu können. Auch zeitversetzter Unterricht sei möglich. Zudem solle es eine Konzentration auf Schwerpunktfächer geben, etwa Deutsch und Mathematik in der Grundschule.

„Der Schulhof darf nicht zum Austauschort von Viren werden“, wird betont. Es solle mit den Abschlussklassen begonnen werden, „damit sie auf den Übergang in die weiterführenden Schulen vorbereitet werden können“.

Zu Kitas heißt es: „Da kleinere Kinder sich nicht an die Distanzregeln und Schutzmaßnahmen halten können, gleichzeitig aber die Infektion weitergeben können, sollte der Betrieb in Kindertagesstätten nur sehr eingeschränkt wiederaufgenommen werden.“

Leopoldina: „Die Maske muss zum sozialen Standard werden“

Die Stellungnahme der Leopoldina ist eine wichtige Grundlage für die Bundesregierung bei der Frage, welche Lockerungen nach den Osterferien möglich sind. Eine Öffnung von weiteren Geschäften hängt nach Ansicht der Leopoldina-Forscher maßgeblich davon ab, wie viele Schutzmasken verfügbar sind.

Nur mit ausreichend Infektionsschutz könne die Rückkehr ins normale Leben gelingen. „Die Maske muss zum sozialen Standard werden“, so der Forscher der Leopoldina weiter. „Es muss das neue Cool und Chic sein.“ Auch für eine Ausweitung der Covid-19-Tests sprechen sich die Forscher aus.

Klar ist: „Die Schulen werden auf absehbare Zeit nicht mehr so sein wie vor Corona. Schulkonzerte, Ausflüge, Klassenfahrten – das alles wird es erstmal nicht mehr geben“, sagt Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbands unserer Redaktion.

Meidinger glaubt auch an ein Stufenmodell zur Wiedereröffnung der Schulen: „Wenn die Schulen nach der Osterpause wieder schrittweise geöffnet werden sollten, könnten zunächst die Abschlussklassen wieder in die Schulen kommen. Dann wäre eine räumliche Entzerrung möglich. Nach und nach könnten dann je nach Entwicklung der Infektionsschutzregeln die anderen Klassenstufen wieder dazukommen.“

Auch der Essener Virologe Ulf Dittmer hält eine schrittweise Öffnung der Schulen nach den Osterferien aus fachlicher Sicht für möglich. „Man könnte mit der Oberstufe anfangen“, sagte der Direktor des Instituts für Virologie des Universitätsklinikums Essen der Deutschen Presse-Agentur. Älteren Schülern falle es leichter, die notwendigen Regeln einzuhalten. Essentiell seien die Abstandsregeln. „Das Risiko, dass sich die Kinder in der Schule gegenseitig anstecken und schwer an Covid-19 erkrankten, halte ich daher für äußerst gering.“

Weniger praktikabel wäre ein Schichtmodell, bei dem ein Teil der Schüler morgens, ein Teil über Mittag und ein Teil nachmittags unterrichtet würde. So wäre es zwar leichter möglich, Abstand zu halten. Doch Bildungsexperten bezweifeln, ob die Schulen mit dem jetzigen Personal kurzfristig in einen solchen Ganztagsmodus umschalten könnten.

Zumindest diskutiert wird auch ein Teilöffnungsmodell, bei dem nur diejenigen zurück in die Schule kommen, die kein erhöhtes Risiko tragen. Alle anderen könnten in dieser Variante weiter online am Unterricht teilnehmen – beziehungsweise online unterrichten.

Dass Homeschooling aber definitiv kein Standardmodell ist für die Zeit bis zum Ende der Corona-Pandemie – darin sind sich die meisten einig: „Bei aller Euphorie über den digitalen Unterricht – als Ergänzung ist das gut“, sagt Meidinger.

Studien aber zeigten, dass digitaler Unterricht im Gegensatz zu Präsenzunterricht im Durchschnitt nur ein Viertel des Lernerfolgs bringe. „Viele Kinder werden dadurch komplett abgehängt: Kinder aus Familien, die sich keinen PC leisten können, Kinder mit Förderbedarf, Kinder aus Familien, in denen kein Deutsch gesprochen wird.“

Brauchen Schulen neue Hygieneregeln?

Solange es weder einen Corona-Impfstoff noch ein Medikament dagegen gibt, sind Lehrer und Schüler mit Vorerkrankungen besonders gefährdet. Doch auch für alle anderen sind neue Regeln nötig: „Wir brauchen Mindeststandards beim Gesundheitsschutz für Lehrkräfte und Schüler, wenn die Schulen nach den Osterferien tatsächlich wieder geöffnet werden sollen“, fordert die Vorsitzende des Deutschen Philologenverbands, ­Susanne Lin-Klitzing.

DIe Abitur-Prüfungen sollen stattfinden. Darauf hatten sich die Länder bereits geeinigt.

Der wichtigste Punkt: Die Hygienebedingungen in den Schulgebäuden müssten deutlich besser werden als vor den Schließungen. Dazu sollten genügend funktionierende Waschbecken gehören, damit sich Lehrer und Schüler mehrmals am Schultag die Hände waschen können. Aber auch eine bessere und häufigere Reinigung der Schulen sei nötig, insbesondere der Toiletten. Dazu müsse es regelmäßig nachgefüllte Desinfektionsmittelspender an den Eingangstüren geben.

