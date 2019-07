Sachsens Linke kritisiert Wahlkampf-Botschaft der CDU

"Demokratischer Sozialismus": Die sächsische Landesvorsitzende der "Linken", Antje Feiks, steht neben einem Wahlplakat in Dresden.

In Wahlkampfzeiten wird der Umgangston meist rauer. Wenn dabei historische Vergleiche bemüht werden, kann das heikel sein. In Sachsen sorgt so ein Fall nun für Zwist.