SPD in Bremen sieht Basis für Bündnis mit Linken und Grünen

Der amtierende Bürgermeister von Bremen und Spitzenkandidat der SPD, Carsten Sieling, kommt in der Bürgerschaft an.

Was die CSU in Bayern, ist die SPD in Bremen: Seit über 70 Jahren haben die Sozialdemokraten in dem Stadtstaat den Bürgermeisterposten inne. Nun wurden sie von der CDU überholt.