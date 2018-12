Hohes Interesse Blick in Stasi-Akten: Knapp 43.000 Mal Einsicht beantragt

Roland Jahn, der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, in Erfurt.

So mancher Ostdeutsche entscheidet sich erst jetzt für einen Blick in die Vergangenheit. Hat die Stasi Informationen gesammelt? Wurde heimlich in den Alltag eingegriffen? Akten im Stasi-Unterlagen-Archiv geben seit mehr als 25 Jahren Auskunft.