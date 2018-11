Südwest-SPD wählt neuen Vorsitzenden

Die Wahl zum SPD-Landesvorsitz in Baden-Württemberg wird zum Duell: Neben SPD-Landtagsfraktionschef Andreas Stoch tritt auch Lars Castellucci für den Chefsessel an.

Sindelfingen. Die SPD in Baden-Württemberg wählt heute einen neuen Vorsitzenden. Auf dem Parteitag in Sindelfingen stellen sich Landtagsfraktionschef Andreas Stoch und der Bundestagsabgeordnete Lars Castellucci einer Kampfkandidatur.

Die bisherige Landesvorsitzende Leni Breymaier will nach zwei schwierigen Jahren im Amt nicht wieder kandidieren. Sie hatte zwar das SPD-Basisvotum zum Vorsitz knapp gewonnen. Jedoch warf sie das Handtuch, weil sie ihren Rückhalt in der Partei als zu gering empfand. Castellucci bleibt bei seiner Kandidatur, obwohl er das Basisvotum verloren hat.

Zu dem Parteitag wurde ursprünglich auch die SPD-Bundesvorsitzende Andrea Nahles erwartet, sie sagte ihre Teilnahme am Freitag jedoch kurzfristig ab. Dem Vernehmen will Nahles, dass zunächst die Auseinandersetzung um den Landesvorsitz geklärt wird. Die SPD ist im Südwesten in einer desolaten Situation: In einer Umfrage vom September kam sie nur noch auf elf Prozent. Bei der Landtagswahl 2016 hatte sie mit 12,7 Prozent bereits einen Tiefschlag erlitten.

